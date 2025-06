फाइव स्टार रेस्टोरेंट में सलाद में निकला मरा हुआ कीड़ा , Video वायरल होने पर रेस्टोरेंट का सच आया सामने

Gurugram Luxury Restaurant Viral Video: गुरुग्राम के एक नामी और हाई-एंड रेस्टोरेंट ‘द हाउस ऑफ सेलेस्टे’ में खाने को लेकर ऐसी लापरवाही सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. यहां डिनर के लिए आए एक आईएएस कपल को उनकी वेजिटेबल सलाद में मरा हुआ कैटरपिलर (कीड़ा) मिला. इस पूरी घटना का वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब महंगे रेस्टोरेंट्स में यह हाल है, तो आम खाने की जगहों का क्या होगा?

सलाद से निकला मरा कीड़ा

घटना शनिवार रात की बताई जा रही है. IAS कपल डिनर के लिए गुरुग्राम के सेक्टर 15, फेज-2 स्थित द हाउस आफ सेलेस्ट रेस्टोरेंट गए थे जो कि मशहूर शेफ सुवीर सारन से जुड़ा हुआ एक रेस्टोरेंट है. जब महिला गेस्ट ने अपनी प्लेट में सर्व की गई पीस और ब्रोकली सलाद को उठाया, तो उसमें उन्हें मरा हुआ कीड़ा दिखाई दिया. इस पर उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा "100 रुपये की चीज यहां 600 में मिलती है और उसमें भी कीड़ा है." वीडियो में उनकी नाराजगी और घिन साफ देखी जा सकती है.

What’s on your plate?

Gurugram’s Restaurant in 32nd Avenue CATERPILLAR edition

Video shot by an IAS & his wife after discovering alive caterpillar in their vegetable salad

The House of Celeste has 4.0 ratings on #Googlereviews & even listed on @zomato @fssaiindia @MOFPI_GOI pic.twitter.com/qzQgHhpTXD

