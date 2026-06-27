/न स्कूल की बिल्डिंग, न कोई बड़ी सुविधा; बस स्टॉप पर बच्चों को पढ़ा रहा शख्स; वीडियो हुआ वायरल

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कुछ लोगों ने इस पहल की जमकर तारीफ की तो कुछ लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठाए. एक यूजर ने लिखा कि इस शख्स की तारीफ जरूर होनी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी सोचना चाहिए कि आज भी कई बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है. एक अन्य यूजर ने कहा कि यह काम वही कर रहा है, जो असल में जिम्मेदार लोगों को करना चाहिए. कुछ लोगों ने टैक्स और सरकारी सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और इसके लिए सिर्फ आम लोगों की कोशिशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए.