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न स्कूल की बिल्डिंग, न कोई बड़ी सुविधा; बस स्टॉप पर बच्चों को पढ़ा रहा शख्स; वीडियो हुआ वायरल

Gurugram Viral Video: गुरुग्राम से सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आ रहा है. वीडियो में एक शख्स बस स्टॉप पर गरीब बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आ रहा है. बच्चों के पास किताबें और कॉपियां हैं, वहीं एक लड़की बोर्ड पर लिख रही है. इस अनोखी पहल को देखकर लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 27, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:31 PM IST
न स्कूल की बिल्डिंग, न कोई बड़ी सुविधा; बस स्टॉप पर बच्चों को पढ़ा रहा शख्स; वीडियो हुआ वायरल
Image Credit: Image credit: X/@Rudhrayadav001Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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