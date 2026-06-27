/न स्कूल की बिल्डिंग, न कोई बड़ी सुविधा; बस स्टॉप पर बच्चों को पढ़ा रहा शख्स; वीडियो हुआ वायरल

Gurugram Viral Video: कहते हैं कि किसी की जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े साधनों की जरूरत नहीं होती. कई बार एक छोटी-सी कोशिश भी किसी के भविष्य को बेहतर बना सकती है. गुरुग्राम से सामने आई एक ऐसी ही कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है.
यहां एक शख्स ने एक आम बस स्टॉप को ही बच्चों के लिए क्लासरूम बना दिया. खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ते इन बच्चों का वीडियो देखकर कई लोगों का कहना है कि यह नजारा इंसानियत और शिक्षा की असली तस्वीर दिखाता है. इस शख्स की अनोखी पहल को देखकर लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षा के लिए सिर्फ बड़ी बिल्डिंग नहीं, बल्कि अच्छी सोच और मेहनत की जरूरत होती है.
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ बच्चे एक चटाई पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं. उनके सामने किताबें और कॉपियां रखी हुई हैं. सामने एक छोटी बच्ची बोर्ड पर कुछ लिख रही है, जबकि पीछे खड़ा एक शख्स बच्चों को ध्यान से देख रहा है. बताया जा रहा है कि यह शख्स इन बच्चों को पढ़ाने का काम करता है. वह रोजाना इस जगह पर आकर जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाता है. यह क्लास किसी स्कूल की तरह चार दीवारों के अंदर नहीं, बल्कि खुले बस स्टॉप पर चलती है. आसपास से गाड़ियां गुजरती हैं, गर्मी और शोर भी होता है, लेकिन बच्चों का ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई पर दिखाई देता है.
यह गुड़गांव का साधारण बस स्टॉप नहीं, बल्कि उन गरीब बच्चों के सपनों का क्लासरूम है
जो आर्थिक तंगी के बावजूद पढ़-लिखकर अपनी जिंदगी बदलने का हौसला रखते हैं। pic.twitter.com/EfNz0jlm56
— ʀᴜᴅʜʀᴀ ʏᴀᴅᴀᴠ(@Rudhrayadav001) June 25, 2026
इस पूरी घटना को वहां से गुजर रहे एक कार यात्री ने रिकॉर्ड किया. बच्चों को इतनी लगन से पढ़ते देखकर वह प्रभावित हुआ और उसने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वीडियो शेयर होने के बाद यह तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने न सिर्फ बच्चों की मेहनत की तारीफ की, बल्कि उन्हें पढ़ाने वाले शख्स की सोच को भी सराहा. कई यूजर्स ने कहा कि आज के समय में जहां लोग अपने काम और जिंदगी में व्यस्त हैं, वहीं यह व्यक्ति अपना समय निकालकर इन बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है.
इस वीडियो में सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान बच्चों की मेहनत ने खींचा. गर्मी, सड़क का शोर और आसपास की हलचल के बावजूद बच्चे पूरी लगन से पढ़ते नजर आए. कई लोगों ने कहा कि इन बच्चों की पढ़ाई के प्रति इच्छा दिखाती है कि अगर मौका और सही मार्गदर्शन मिले तो कोई भी आगे बढ़ सकता है. एक यूजर ने लिखा कि असली प्रेरणा यही बच्चे हैं, जो मुश्किल हालात में भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं, कई लोगों ने उस शख्स की तारीफ करते हुए कहा कि उसने साबित कर दिया कि एक अच्छा शिक्षक कहीं भी क्लास शुरू कर सकता है.
वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कुछ लोगों ने इस पहल की जमकर तारीफ की तो कुछ लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठाए. एक यूजर ने लिखा कि इस शख्स की तारीफ जरूर होनी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी सोचना चाहिए कि आज भी कई बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है. एक अन्य यूजर ने कहा कि यह काम वही कर रहा है, जो असल में जिम्मेदार लोगों को करना चाहिए. कुछ लोगों ने टैक्स और सरकारी सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और इसके लिए सिर्फ आम लोगों की कोशिशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए.
हालांकि, इस बात में कोई शक नहीं कि गुरुग्राम के इस शख्स की कोशिश ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. उसने बिना किसी बड़े संसाधन के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है. यह कहानी दिखाती है कि शिक्षा के लिए सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग जरूरी नहीं होती, बल्कि सीखने और सिखाने की इच्छा सबसे ज्यादा मायने रखती है. एक बस स्टॉप पर शुरू हुई यह छोटी-सी क्लास अब सोशल मीडिया के जरिए हजारों लोगों तक पहुंच चुकी है. लोग इसे सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि उम्मीद और इंसानियत की मिसाल के तौर पर देख रहे हैं.
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