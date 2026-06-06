/मेरा पति पुलिस में है... इस महिला ने राहगीर को कार से उड़ाया, फिर दी ऐसी धमकी कि भड़क गए लोग

Viral Accident Video: दिल्ली से सटे गुरुग्राम की सड़कों पर आए दिन रोड रेज के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है. यहां एक महिला ने अपनी कार से एक राहगीर को टक्कर मार दी, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया. आम तौर पर ऐसी स्थिति में लोग माफी मांगते हैं या मदद करते हैं, लेकिन इस मैडम ने तो उलटा पीड़ित को ही धमकाना शुरू कर दिया. महिला ने बीच सड़क पर चिल्लाते हुए कहा कि 'मेरा पति पुलिस में है', जिसके बाद इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है.
यह पूरी घटना गुरुग्राम के एक व्यस्त इलाके की बताई जा रही है जहां एक महिला अपनी कार चला रही थी. चश्मदीदों के मुताबिक, महिला ने सड़क पर चल रहे एक शख्स को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी. टक्कर लगने के बाद जब पीड़ित शख्स और वहां मौजूद लोगों ने महिला को टोकना चाहा, तो वह गाड़ी से नीचे उतरीं और सीधे बहस करने लगीं. महिला के चेहरे पर अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वह उलटा सामने वाले पर ही हावी होने की कोशिश कर रही थीं.
A woman ran over a man's foot while he was walking on the side of the road.
Instead of saying sorry and apologizing, she started threatening him and saying that her husband is in the police.
Also, what's the logic? If her husband is in the police, she can do anything? pic.twitter.com/Y5t74vnnH4
— ︎ ︎venom (@venom1s) June 4, 2026
इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तब आया जब महिला ने रौब जमाना शुरू किया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला चीखते हुए कह रही है कि उसका पति पुलिस विभाग में कार्यरत है. उसने पीड़ित को अंजाम भुगतने की धमकी दी और कहा कि वह उसे पुलिस केस में फंसा देगी. इस बात को सुनकर वहां मौजूद भीड़ भी हैरान रह गई कि कैसे कोई अपनी गलती छुपाने के लिए खाकी वर्दी का इस्तेमाल कर सकता है.
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया, यह वायरल हो गया. लोग महिला के इस बर्ताव को 'VIP Entitlement' यानी खुद को दूसरों से ऊपर समझने की घटिया सोच बता रहे हैं. नेटिजन्स का कहना है कि अगर पति पुलिस में है तो क्या इसका मतलब यह है कि आपको सड़क पर किसी को भी कुचलने और फिर उन्हें धमकाने का लाइसेंस मिल गया है. लोग लगातार गुरुग्राम पुलिस को टैग करके इस महिला के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं.