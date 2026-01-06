गोल-गोल घुमाकर सड़क पर फेंका गया ₹200 का नोट, जैसे ही बंदे ने उठाया, दिमाग में आया काला जादू का शक

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेगोल-गोल घुमाकर सड़क पर फेंका गया ₹200 का नोट, जैसे ही बंदे ने उठाया, दिमाग में आया काला जादू का शक

सड़क पर मिले ₹200 के नोट को लेकर एक रेडिट यूजर को काले जादू का शक हो गया. उसने सोशल मीडिया पर सलाह मांगी, जिसके बाद लोग मजाकिया और गंभीर सुझाव देने लगे. यह पोस्ट डर, हंसी और बहस का विषय बन गई. 

Jan 06, 2026, 11:35 PM IST
सोचिए, सुबह-सुबह सड़क पर चलते हुए आपको ₹200 का नोट दिख जाए. आम आदमी तो फटाफट उठाकर जेब में डाल ले. लेकिन अगर वही नोट अजीब तरह से गोल-गोल घुमाकर फेंका गया हो, तो? इंटरनेट पर वायरल एक पोस्ट ने लोगों को यही सोचने पर मजबूर कर दिया. बंदे को ₹200 की खुशी से ज्यादा ‘काले जादू’ का डर सताने लगा. मामला इतना बढ़ गया कि उसने सोशल मीडिया से सलाह मांग ली. अब लोग बहस कर रहे हैं कि यह किस्मत का तोहफा था या किसी मुसीबत का न्योता.

सड़क पर मिला ₹200 और मन में बैठ गया शक

यह पूरा मामला रेडिट से सामने आया है. r/Chandigarh पेज पर @Euphoric_Night_5869 नाम के यूजर ने पोस्ट किया कि उसे सड़क पर एक ₹200 का नोट मिला, जो सामान्य तरीके से नहीं पड़ा था. नोट को गोल-गोल घुमाकर फेंका गया था, जिससे यूजर को शक हुआ. उसने लिखा कि आमतौर पर वह ऐसे पैसे साफ कर आगे बढ़ जाता, लेकिन उसकी किस्मत पहले ही खराब चल रही है. ऐसे में वह कोई नई मुसीबत नहीं चाहता. यूजर ने सवाल किया कि क्या इस नोट को इस्तेमाल करना सुरक्षित होगा या फिर इसे दान या पुलिस को सौंप देना बेहतर रहेगा.

₹200 की अमीरी या बदकिस्मती का डर

पोस्ट में यूजर ने दो बड़े सवाल उठाए. पहला, क्या मैं इसे इस्तेमाल कर लूं और किस्मत पर भरोसा करूं? दूसरा,  क्या इसे दान कर दूं ताकि कर्म शुद्ध हो जाएं? उसने मजाकिया अंदाज में लिखा कि सलाह दें, इससे पहले कि मैं ₹200 से अमीर हो जाऊं या बदकिस्मती से शापित. इस पोस्ट पर सैकड़ों कमेंट्स आ गए. कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, तो कुछ ने गंभीर सलाह दी. किसी ने कहा गरीबों को खाना खिला दो, किसी ने कहा पुलिस स्टेशन में जमा कर दो. कुल मिलाकर ₹200 के नोट ने इंटरनेट पर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया.

वीडियो देखकर यूजर कर रहे कमेंट 

कमेंट सेक्शन में लोगों ने जमकर चुटकियां लीं. एक यूजर ने लिखा, “गया भाई, अब कुछ नहीं बचेगा… मज़ाक है, कुछ नहीं होगा.” दूसरे ने कहा, “₹200 से खाना खरीदो और जरूरतमंदों में बांट दो.” किसी ने सुझाव दिया कि पुलिस को जमा करो और उनके एक्सप्रेशन देखो. वहीं कुछ यूजर्स ने साफ कहा कि बिना वजह अंधविश्वास पालने से बेहतर है सही काम किया जाए. फिलहाल यह पोस्ट सोशल मीडिया पर लोगों के लिए डर, हंसी और बहस तीनों का कारण बन चुकी है. 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

