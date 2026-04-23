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Hindi Newsजरा हटकेजिम में बेंच प्रेस कर रहे बॉडीबिल्डर के गर्दन पर गिरा 165kg का वेट, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ खौफनाक Video

जिम में बेंच प्रेस कर रहे बॉडीबिल्डर के गर्दन पर गिरा 165kg का वेट, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ खौफनाक Video

जिम में 165 किलो बेंच प्रेस करते समय एक युवक की गर्दन पर भारी बारबेल गिर गया. देखें कैसे एक महिला ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया और क्यों इस वीडियो ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 23, 2026, 07:39 AM IST
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जिम में बेंच प्रेस कर रहे बॉडीबिल्डर के गर्दन पर गिरा 165kg का वेट, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ खौफनाक Video

Gym Accident 165kg Bench Press Fail: जिम जाना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन लापरवाही जानलेवा हो सकती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक शख्स 165 किलो का बेंच प्रेस करने की कोशिश कर रहा था. तभी अचानक भारी बारबेल उसकी गर्दन पर गिर गया. यह मंजर देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएं. गनीमत रही कि पास खड़ी एक महिला ने फरिश्ता बनकर उसकी जान बचा ली.

मौत और जिंदगी के बीच वो चंद सेकंड

वीडियो की शुरुआत में दिखता है कि एक शख्स भारी-भरकम 165 किलो का वजन उठाने की तैयारी कर रहा है. उसके साथ एक महिला खड़ी है, जो उसे बारबेल उठाने में मदद करती है. जैसे ही शख्स वजन को अपनी छाती तक लाता है, उसकी ताकत जवाब देने लगती है. वह वजन को वापस ऊपर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन वजन इतना ज्यादा था कि वह उसके नीचे दबने लगा.

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महिला की बहादुरी ने टाला बड़ा हादसा

जब बारबेल सीधा शख्स की गर्दन की तरफ खिसकने लगा, तो वहां मौजूद महिला तुरंत उसकी मदद के लिए झपटी. हालांकि, 165 किलो का वजन उस महिला के लिए अकेले उठाना नामुमकिन था, फिर भी उसने हार नहीं मानी. वह अपनी पूरी ताकत लगाकर बारबेल को ऊपर उठाने की कोशिश करती रही. कुछ सेकंड तक दोनों के बीच संघर्ष चला और आखिरकार महिला ने थोड़ा सा गैप बना दिया, जिससे शख्स लुढ़क कर बाहर निकल आया.

 

 

इंटरनेट पर फूटा लोगों का गुस्सा

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, कमेंट्स की बाढ़ आ गई. ज्यादातर लोग शख्स की लापरवाही पर भड़क उठे. यूजर्स का कहना था कि इतने भारी वजन के लिए एक मजबूत और पेशेवर 'स्पॉटर' (मददगार) का होना जरूरी है. एक यूजर ने लिखा, "यह पूरी तरह से बेवकूफी है, क्या वह उम्मीद कर रहा था कि 50 किलो की महिला उसका 165 किलो वजन संभाल लेगी?".

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'ईगो लिफ्टिंग' का खतरनाक शौक

जिम की भाषा में इसे 'ईगो लिफ्टिंग' कहा जाता है, जहां लोग अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा वजन सिर्फ दिखावे के लिए उठाते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बारबेल पर लॉक लगा हो और वजन गर्दन पर गिर जाए, तो दम घुटने या गर्दन की हड्डी टूटने से मौके पर ही मौत हो सकती है. इस वीडियो ने जिम जाने वालों के लिए एक बड़ा सबक पेश किया है कि मसल्स बनाने से पहले सुरक्षा के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है.

महिला की हुई जमकर तारीफ

इतनी आलोचनाओं के बीच कई लोगों ने महिला के जज्बे को सलाम किया. यूजर्स ने कहा कि भले ही वह वजन उठाने के लिए शारीरिक रूप से तैयार नहीं थी, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से शख्स की जान बचा ली. लोगों ने कहा कि अगर वह वहां नहीं होती, तो परिणाम बेहद दर्दनाक हो सकते थे. यह घटना हमें याद दिलाती है कि जिम में भारी वजन उठाते समय सही तकनीक और सुरक्षा उपकरणों का होना अनिवार्य है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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