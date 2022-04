WATCH: जिम में बंदे ने किया ऐसा काम, वीडियो को देखने के लिए मजबूर हुए 50 लाख लोग

Gym Exercise Viral Video: अगर आप जिम में जाकर देखेंगे तो लोग अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं. कुछ बिगिनर होते हैं तो कुछ अनुभवी. एक्सरसाइज करने वाले फिटनेस फ्रीक युवाओं को देखकर लोग रेगुलर जिम जाने के लिए और भी प्रेरित हो जाते हैं. जिम में हर उम्र के लोग आते हैं और अपने गोल के मुताबिक एक्सरसाइज करते हैं. किसी को वेट कम करना होता है तो किसी को मसल बढ़ाना होता है. कुछ ऐसे भी होते हैं जो बॉडीबिल्डिंग में ही अपना करियर देखते हैं. ऐसे लोग हैवीवेट ट्रेनिंग लेते हैं और उनकी एक्सरसाइज देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं.

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे. जिम में लोग उन्हीं इक्विप्मेंट का यूज करते हैं जो जिमिंग के लिए फिटनेस स्टूडियो में रखी हुई होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं. कई बार तो गलत एक्सरसाइज की वजह से लोगों की नसें खींच जाती हैं. कुछ ऐसा ही वायरल होने वाले इस वीडियो में भी देखने को मिला. पुलअप्स करते वक्त उसने ऐसी हरकत की, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए. जी हां, शख्स ने पुलअप्स के लिए अपने कमर से बेंच को बांध लिया.

देखें वीडियो-

Man why is this necessary?!! pic.twitter.com/ooKjgkvnkV

— Black Bart Simpson (@PullerRude) April 12, 2022