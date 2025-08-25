वर्कआउट बना अखाड़ा! अकेले शख्स को पीटने आए लड़के, जिम में घुसकर युवकों ने रॉड से की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल

Gym viral video: सोशल मीडिया पर एक जिम में हुई मार-पीट और झगड़े का चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. इस वीडियो में दिख रहा है कि सामान्य से वर्कआउट सेशन के दौरान अचानक जिम का माहौल पूरी तरह बदल जाता है. कुछ लड़के अचानक से जिम में आकर मारपीट शुरू कर देते हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने जिम की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हैं और वहीं कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दी है.

अकेले शख्स को पीटने आए लड़के

वायरल वीडियो की शुरुआत में जिम में लोग सामान्य रूप से अपनी-अपनी एक्सरसाइज करते दिख रहे हैं. जहं कुछ ही देर बाद अचानक कई लड़के जिम के अंदर आते हैं. वे सीधे वहां मौजूद एक शख्स के पास जाते हैं और उसके साथ तीखी बहस करने लगते हैं. बहस जल्द ही हाथापाई में बदल जाती है. लड़कों का ग्रुप अकेले शख्स पर हमला कर देता है. वे न सिर्फ अपने हाथों से, बल्कि जिम में मौजूद रॉड का इस्तेमाल करके भी शख्स को बुरी तरह से पीटते हैं. वीडियो में पीड़ित युवक अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हमलावर लगातार उसे पीटते रहते हैं. हालांकि उसके बाद पीड़ित शख्स का दोस्त उन लड़को के ग्रुप पर हमला करते हैं. काफी देर लड़ाई के बाद सब लोग इधर-उधर जाने लगते हैं.

What did I just saw pic.twitter.com/GZhcVKaBqe — Godman Chikna (@Madan_Chikna) August 24, 2025

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

मारपीट का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया तो लोगों के बीच काफी तेजी के साथ वायरल हो गया. बता दें कि यह वीडियो @Madan_Chikna नाम के एक्स यूजर ने शेयर किया है. जहां लाखों लोग देख चुके हैं और काफी संख्या में लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी है. एक यूजर ने लिखा- आज जिम क्लास का प्रैक्टिकल था. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- किस टीम के बंदे ने किसको मारा पता ही नहीं चला. वायरल वीडियो पर एक अन्य यूजर ने लिखा- अखंड कलेश. वहीं कई लोगों ने वायरल वीडियो के बाद जिम की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हैं.