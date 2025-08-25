वर्कआउट बना अखाड़ा! अकेले शख्स को पीटने आए लड़के, जिम में घुसकर युवकों ने रॉड से की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल
Violent incident in gym: लोगों के बीच फिलहाल एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है. जहां एक शख्स को पीटने के लिए जिम में कुछ लड़के आते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं. देखते ही देखते झगड़ा काफी बढ़ जाता है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 25, 2025, 11:54 AM IST
Gym viral video: सोशल मीडिया पर एक जिम में हुई मार-पीट और झगड़े का चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. इस वीडियो में दिख रहा है कि सामान्य से वर्कआउट सेशन के दौरान अचानक जिम का माहौल पूरी तरह बदल जाता है. कुछ लड़के अचानक से जिम में आकर मारपीट शुरू कर देते हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने जिम की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हैं और वहीं कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दी है. 

यह भी पढ़ें- "सामने मौत का खतरा, पीछे एक जान! इस नर्स ने 2 महीने के बच्चे के लिए जोखिम में डाली अपनी जान, वीडियो हुआ वायरल"

अकेले शख्स को पीटने आए लड़के
वायरल वीडियो की शुरुआत में जिम में लोग सामान्य रूप से अपनी-अपनी एक्सरसाइज करते दिख रहे हैं. जहं कुछ ही देर बाद अचानक कई लड़के जिम के अंदर आते हैं. वे सीधे वहां मौजूद एक शख्स के पास जाते हैं और उसके साथ तीखी बहस करने लगते हैं. बहस जल्द ही हाथापाई में बदल जाती है. लड़कों का ग्रुप अकेले शख्स पर हमला कर देता है. वे न सिर्फ अपने हाथों से, बल्कि जिम में मौजूद रॉड का इस्तेमाल करके भी शख्स को बुरी तरह से पीटते हैं. वीडियो में पीड़ित युवक अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हमलावर लगातार उसे पीटते रहते हैं. हालांकि उसके बाद पीड़ित शख्स का दोस्त उन लड़को के ग्रुप पर हमला करते हैं. काफी देर लड़ाई के बाद सब लोग इधर-उधर जाने लगते हैं.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया
मारपीट का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया तो लोगों के बीच काफी तेजी के साथ वायरल हो गया. बता दें कि यह वीडियो @Madan_Chikna नाम के एक्स यूजर ने शेयर किया है. जहां लाखों लोग देख चुके हैं और काफी संख्या में लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी है. एक यूजर ने लिखा- आज जिम क्लास का प्रैक्टिकल था. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- किस टीम के बंदे ने किसको मारा पता ही नहीं चला. वायरल वीडियो पर एक अन्य यूजर ने लिखा- अखंड कलेश. वहीं कई लोगों ने वायरल वीडियो के बाद जिम की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हैं. 

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

;