Gymnast Girl Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी सी लड़की अपने घर के बाहर दरवाजे की चौखट को पकड़कर ऐसे स्टंट करती नजर आ रही है, जैसे कोई प्रोफेशनल जिमनास्ट हो. इस वीडियो को देखकर लोग हैरान भी हैं और भावुक भी हो रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए एक X यूजर ने लिखा कि गरीबी एक ऐसा पर्दा है, जो न जाने कितने मेडल छुपाए बैठा है. यह लाइन सोशल मीडिया पर लोगों के दिल को छू गई और इसी के बाद वीडियो और तेजी से वायरल हो गया.
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की अपने घर के बाहर दरवाजे की चौखट पकड़कर झूलने जैसी हरकतें कर रही है. लेकिन खास बात यह है कि उसका बैलेंस, पकड़ और मूवमेंट किसी ट्रेनिंग पाए हुए जिमनास्ट से कम नहीं लगता. वह बड़े आराम से अपने शरीर को कंट्रोल करते हुए ऐसे स्टंट कर रही है, जो आमतौर पर सिर्फ प्रोफेशनल स्पोर्ट्सपर्सन ही कर पाते हैं. वीडियो में उसकी एक्टिविटी देखकर साफ लगता है कि उसके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस सही मौके और सपोर्ट की जरूरत है.
वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इस पर जमकर रिएक्शन देना शुरू कर दिया. कई यूजर्स ने लड़की की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे टैलेंट अक्सर सही प्लेटफॉर्म न मिलने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते. एक यूजर ने लिखा कि यह लड़की अगर सही ट्रेनिंग और सुविधा पाए तो देश के लिए मेडल ला सकती है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि टैलेंट जगह नहीं देखता, बस मौका चाहिए होता है. कई लोगों ने यह भी कहा कि भारत में कई बार गांव और छोटे इलाकों में ऐसे बच्चे होते हैं, जिनमें जबरदस्त क्षमता होती है, लेकिन उन्हें सही दिशा नहीं मिल पाती.
गरीबी एक ऐसा पर्दा है,
जो न जाने कितने मैडल छुपाए बैठा है। pic.twitter.com/WtPJd64Zg0
Vatsala Singh (@_vatsalasingh) June 13, 2026
एक्स पर लिखी गई उस लाइन ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा, जिसमें कहा गया कि गरीबी सिर्फ कमी नहीं होती, बल्कि कई बार टैलेंट को भी छुपा देती है. लोगों ने इस बात से सहमति जताई कि आर्थिक हालात कई बार बच्चों के सपनों और उनकी प्रतिभा के बीच दीवार बन जाते हैं. अगर सही समय पर उन्हें सपोर्ट मिल जाए तो वे बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं.
कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को देखकर कहा कि सरकार और समाज दोनों को ऐसे टैलेंट को पहचानने की जरूरत है. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे बच्चों को अगर सही कोचिंग और सपोर्ट मिले तो ये ओलंपिक तक पहुंच सकते हैं. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि हर गली में एक छुपा हुआ चैंपियन होता है, बस उसे पहचानने वाला चाहिए.
यह वीडियो सिर्फ एक स्टंट का नहीं, बल्कि एक बड़ी सोच का हिस्सा बन गया है. लोग अब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन मौके और संसाधनों की कमी अक्सर बच्चों को पीछे कर देती है. कई लोग इसे मोटिवेशनल वीडियो बता रहे हैं, तो कुछ इसे समाज के असमान अवसरों की सच्चाई के तौर पर देख रहे हैं.
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