Gymnast Girl Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी सी लड़की अपने घर के बाहर दरवाजे की चौखट को पकड़कर ऐसे स्टंट करती नजर आ रही है, जैसे कोई प्रोफेशनल जिमनास्ट हो. इस वीडियो को देखकर लोग हैरान भी हैं और भावुक भी हो रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए एक X यूजर ने लिखा कि गरीबी एक ऐसा पर्दा है, जो न जाने कितने मेडल छुपाए बैठा है. यह लाइन सोशल मीडिया पर लोगों के दिल को छू गई और इसी के बाद वीडियो और तेजी से वायरल हो गया.