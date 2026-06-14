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गरीबी में छिपा टैलेंट! दरवाजे की चौखट पर बच्ची ने दिखाए ऐसे खतरनाक स्टंट, वीडियो देख भावुक हुए लोग

Gymnast Girl Viral Video: इन दिनों एक्स पर एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला और हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची ने बिना किसी मॉर्डन जिम, कोच या महंगे गियर के अपने घर के साधारण से दरवाजे को ही ओलंपिक का 'जिमनास्टिक्स एरिना' बना दिया है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 14, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 01:57 PM IST
गरीबी में छिपा टैलेंट! दरवाजे की चौखट पर बच्ची ने दिखाए ऐसे खतरनाक स्टंट, वीडियो देख भावुक हुए लोग
Image Credit: Image credit: X/@_vatsalasingh

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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