Emotiona Video: शोक में डूबा जंगल! पूर्वज की खोपड़ी देख फूट-फूटकर रोया हाथी, वीडियो देख इमोशनल हो गए लोग
Advertisement
trendingNow12906191
Hindi Newsजरा हटके

Emotiona Video: शोक में डूबा जंगल! पूर्वज की खोपड़ी देख फूट-फूटकर रोया हाथी, वीडियो देख इमोशनल हो गए लोग

Haathi Ka Emotiona Video: दक्षिण अफ्रीका के जंगल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक हाथी अपने पूर्वज की खोपड़ी देखकर भावुक होकर जोर-जोर से चिल्लाकर रोने लगता है. वीडियो ने लोगों को इमोशनल कर दिया है. इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस क्लिप को 95 हजार से ज्यादा व्यूज और हजारों लाइक्स मिले हैं.

 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 02, 2025, 04:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Emotiona Video: शोक में डूबा जंगल! पूर्वज की खोपड़ी देख फूट-फूटकर रोया हाथी, वीडियो देख इमोशनल हो गए लोग

Haathi Ka Emotiona Video: हाथी जितने बुद्धिमान माने जाते हैं, उतने ही भावुक भी होते हैं. जानवरों में भी इंसानों जैसी गहरी भावनाएं होती हैं. किसी अपने को खोने का दर्द उन्हें भी उतना ही महसूस होता है, जितना हमें.

दक्षिण अफ्रीका से एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक हाथी जंगल में पड़े किसी मरे हुए हाथी की खोपड़ी देखता है. इसे देखकर वह बेहद भावुक हो जाता है. माना जा रहा है कि यह खोपड़ी उसके किसी पूर्वज की हो सकती है. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर कई लोगों को भावुक कर दिया है.

ये भी पढ़ें: Video Viral: चलती ट्रेन में हुआ 'फिल्मी ड्रामा'! 'पापा नहीं मानेंगे' कहती रही लड़की, प्रेमी ने भर दी जबरदस्ती मांग

Add Zee News as a Preferred Source

खोपड़ी को पहचानकर हुआ भावुक हाथी 

वीडियो में दिखता है कि हाथी जंगल में धीरे-धीरे चलता हुआ खोपड़ी के पास पहुंचता है. वह उसे सूंड से टटोलता है और मानो उसे पहचान लेता है. इसके बाद हाथी की आवाज में दर्द झलकता है और वह लंबे समय तक गूंजता है. माना जा रहा है कि यह खोपड़ी उसके पूर्वज की थी. इसके बाद हाथी जोर-जोर से चिल्लाने और रोने लगा. वह अपने साथी हाथी को दिखाते हुए कहता मानो कह रहा हो 'देखो, यह हमारे पूर्वज की खोपड़ी है.' यह दृश्य इतना दर्दनाक था कि पूरा जंगल उसकी चीखों से गूंज उठा.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cara & Van (@readysetsafari)

वीडियो ने जीता लोगों का दिल

वीडियो को @readysetsafari नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया गया है. कैप्शन में बताया गया कि यह नजारा Misava Safari Camp के पास का है. खबर लिखने तक इसे 95 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और हजारों लाइक्स मिले हैं. लोग हाथी की संवेदनशीलता से प्रभावित हो रहे हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने लिखा कि हाथी बेहद समझदार और संवेदनशील जीव हैं. एक यूजर ने लिखा, "उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था, सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं." दूसरा यूजर बोला, "जानवरों की भावनाएं इंसानों जैसी ही गहरी होती हैं."

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Haathi Ka Emotiona Video Mourning echoed in the forest elephant cried bitterly after seeing the skull ancestor

Trending news

'खाली कराई जाएं मुंबई की सड़कें', मराठा आंदोलनकारियों के हुड़दंग से भड़के HC का आदेश
Maratha Reservation Movement
'खाली कराई जाएं मुंबई की सड़कें', मराठा आंदोलनकारियों के हुड़दंग से भड़के HC का आदेश
'उनके बयानों से नुकसान हो रहा था'... पिता ने बेटी के कविता पर की सख्त कार्रवाई
K Kavitha
'उनके बयानों से नुकसान हो रहा था'... पिता ने बेटी के कविता पर की सख्त कार्रवाई
पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
Pawan Khera
पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
PM Modi
बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
Rahul Mamkootathil harassment case
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
Jammu-Kashmir Rainfall
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
Tamilnadu
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
World News
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
Kiren Rijiju
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
IndiGo flight news
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
;