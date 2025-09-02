Emotiona Video: शोक में डूबा जंगल! पूर्वज की खोपड़ी देख फूट-फूटकर रोया हाथी, वीडियो देख इमोशनल हो गए लोग

Haathi Ka Emotiona Video: हाथी जितने बुद्धिमान माने जाते हैं, उतने ही भावुक भी होते हैं. जानवरों में भी इंसानों जैसी गहरी भावनाएं होती हैं. किसी अपने को खोने का दर्द उन्हें भी उतना ही महसूस होता है, जितना हमें.

दक्षिण अफ्रीका से एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक हाथी जंगल में पड़े किसी मरे हुए हाथी की खोपड़ी देखता है. इसे देखकर वह बेहद भावुक हो जाता है. माना जा रहा है कि यह खोपड़ी उसके किसी पूर्वज की हो सकती है. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर कई लोगों को भावुक कर दिया है.

खोपड़ी को पहचानकर हुआ भावुक हाथी

वीडियो में दिखता है कि हाथी जंगल में धीरे-धीरे चलता हुआ खोपड़ी के पास पहुंचता है. वह उसे सूंड से टटोलता है और मानो उसे पहचान लेता है. इसके बाद हाथी की आवाज में दर्द झलकता है और वह लंबे समय तक गूंजता है. माना जा रहा है कि यह खोपड़ी उसके पूर्वज की थी. इसके बाद हाथी जोर-जोर से चिल्लाने और रोने लगा. वह अपने साथी हाथी को दिखाते हुए कहता मानो कह रहा हो 'देखो, यह हमारे पूर्वज की खोपड़ी है.' यह दृश्य इतना दर्दनाक था कि पूरा जंगल उसकी चीखों से गूंज उठा.

वीडियो ने जीता लोगों का दिल

वीडियो को @readysetsafari नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया गया है. कैप्शन में बताया गया कि यह नजारा Misava Safari Camp के पास का है. खबर लिखने तक इसे 95 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और हजारों लाइक्स मिले हैं. लोग हाथी की संवेदनशीलता से प्रभावित हो रहे हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने लिखा कि हाथी बेहद समझदार और संवेदनशील जीव हैं. एक यूजर ने लिखा, "उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था, सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं." दूसरा यूजर बोला, "जानवरों की भावनाएं इंसानों जैसी ही गहरी होती हैं."