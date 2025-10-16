Advertisement
Video: हैकर ने हाईजैक कर लिया दो देशों के एयरपोर्ट के लाउडस्पीकर, फिर दिया ऐसा मैसेज कि अटकी लोगों की सांसें

Airport Hack: अमेरिका और कनाडा के दो एयरपोर्ट्स पर अचानक लाउडस्पीकर से ‘हमास’ के नारे और ‘फ्री फिलिस्तीन’ संदेश सुनाई दिए. यात्रियों में मची अफरातफरी, अधिकारियों ने बताया ये साइबर हैकिंग का मामला है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 16, 2025, 10:56 AM IST
Video: हैकर ने हाईजैक कर लिया दो देशों के एयरपोर्ट के लाउडस्पीकर, फिर दिया ऐसा मैसेज कि अटकी लोगों की सांसें

Airport Cyber Attack: अमेरिका और कनाडा के यात्रियों के लिए मंगलवार का दिन किसी झटके से कम नहीं था. हैरिसबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट (पेंसिल्वेनिया) और केलोना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (ब्रिटिश कोलंबिया) के लाउडस्पीकर पर अचानक ‘हमास जिंदाबाद’ और ‘फ्री फिलिस्तीन’ जैसे नारे गूंज उठे. इतना ही नहीं, एयरपोर्ट की स्क्रीन पर भी प्रोपैलस्टाइन संदेश चमकने लगे. यात्रियों में अफरातफरी मच गई, जबकि स्टाफ को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे.

आखिर किसने हैक कर लिया एयरपोर्ट सिस्टम?

सीएनएन और न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, यह पूरा मामला साइबर वैंडलिज्म का है. हैरिसबर्ग एयरपोर्ट के प्रवक्ता स्कॉट मिलर ने बताया कि किसी अनजान यूजर ने एयरपोर्ट के पीए सिस्टम में घुसपैठ की और राजनीतिक संदेश चलाए. हालांकि, इसमें किसी तरह की धमकी नहीं दी गई थी लेकिन सावधानी के तौर पर सिस्टम तुरंत बंद कर दिया गया और पुलिस जांच में जुट गई.

यह भी पढ़ें: फूड डिलीवरी का खोजा ऐसा 'लूपहोल', शख्स ने फ्री में मंगवाए 21,30,000 रुपये का खाना; फिर पकड़ा गया ऐसे

यात्रियों ने क्या देखा और सुना?

सोशल मीडिया पर यात्रियों द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा गया कि जब लाउडस्पीकर पर फ्री फिलिस्तीन के नारे गूंज रहे थे, लोग टर्मिनल पर खड़े इधर-उधर देख रहे थे. किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये घोषणा असली है या हैकर्स का खेल. केलोना एयरपोर्ट पर भी ठीक ऐसा ही हुआ, जहां स्क्रीन पर कुछ मिनटों तक हमास समर्थक संदेश दिखते रहे फिर सिस्टम बंद कर दिया गया.

क्या इस साइबर हमले से सुरक्षा पर असर पड़ा?

अधिकारियों ने साफ किया कि यात्रियों या उड़ानों की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा. हालांकि, एक विमान की जांच सावधानी के तौर पर की गई थी. बाद में सभी फ्लाइट्स सामान्य रूप से रवाना हो गईं. जांच एजेंसियों जैसे रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और ट्रांसपोर्ट कनाडा ने तकनीकी जांच शुरू कर दी है. अब तक किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन यह माना जा रहा है कि यह हमला उन ‘हैक्टिविस्ट’ समूहों की कड़ी हो सकता है जो 2023 में इजराइल-गाजा संघर्ष शुरू होने के बाद से सक्रिय हैं. ऐसे ग्रुप पहले भी अमेरिका और यूरोप की सरकारी वेबसाइट्स, एयरलाइंस और बैंकिंग सिस्टम को निशाना बना चुके हैं.

यह भी पढ़ें: भारत में यहां की 70 प्रतिशत औरतें जवानी में ही हो जाती हैं विधवा, क्यों मरते जा रहे मर्द?

क्या दुनिया के एयरपोर्ट्स अब साइबर खतरे में हैं?

विशेषज्ञों का कहना है कि ये घटनाएं आधुनिक एयरपोर्ट सिस्टम की कमजोरी उजागर करती हैं. क्लाउड-आधारित नेटवर्क पर निर्भर ये सिस्टम हैकर्स के लिए आसान निशाना बन रहे हैं. कुछ महीने पहले एफबीआई ने भी रिपोर्ट दी थी कि अमेरिकी और कनाडाई एयरलाइनों के नेटवर्क को हैक किया गया था. अब सवाल ये है- क्या अगला टारगेट फिर कोई एयरपोर्ट होगा?

