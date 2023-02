बाबा Elon Musk की जय! अचानक लोग तस्वीर के सामने करने लगे पूजा, जानें क्या है वजह

लोगों ने एलॉन मस्क लिए लगाए जमकर नारे

एक ट्विटर यूजर श्रीमन नरसिंह (Sriman NarSingh) ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "SIFF सदस्य भारत के बेंगलुरु में गुरु @elonmusk की पूजा कर रहे हैं ताकि ट्विटर खरीद सकें और पुरुषों को अधिकारियों के उत्पीड़न के खिलाफ अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति मिल सके." वीडियो में, एक व्यक्ति एलोन मस्क के एक पोस्टर के सामने अगरबत्ती जलाता हुआ और 'बाबा एलोन मस्क की जय' सहित नारे लगाते हुए दिखाई दे रहा है. पूजा करने वाले लोगों ने दावा किया कि वे मिस्टर मस्क की पूजा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ट्विटर खरीदा और पुरुषों को अधिकारियों के उत्पीड़न के खिलाफ अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी.

SIFF members are worshipping guru @elonmusk in Bengaluru, India for purchasing Twitter and allowing men to express their views against the oppression of authorities.@realsiff pic.twitter.com/hXQcflJsKd

— Sriman NarSingh (@SigmaINMatrix) February 26, 2023