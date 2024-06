डोसा खाते वक्त चटनी में निकला बाल तो बुरा फंसा रेस्टोरेंट मालिक, देना पड़ गया इतने हजार का जुर्माना

Telangana Restaurant: तेलंगाना (Telangana) में एक फेमस रेस्टोरेंट के साथ हाल ही में एक परेशानी हो गई. वहां खाना खाने गए एक ग्राहक की थाली में बाल निकला. ये रेस्टोरेंट, जिसका नाम चटनीज है, हैदराबाद के एएस राव नगर इलाके में है. इस बात का पता तब चला जब श्रीखंड उमेश कुमार नाम के शख्स ने अपने साथ हुई इस घटना को सोशल मीडिया पर शेयर किया. उन्होंने खाने में बाल वाली फोटो के साथ-साथ बिल की भी फोटो शेयर की. बिल में दिखाया गया कि उन्होंने इडली, स्टीम्ड डोसा, मिनरल वाटर और एक एमएलए डोसा (MLA dosa) मंगाया था, जिसकी कुल रकम 521 रुपए थी.

चटनी के अंदर निकला बाल तो मचा बवाल

इस मामले के बाद फूड इंस्पेक्टर ने रेस्टोरेंट पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया. इस पोस्ट के मुताबिक, उन्हें चटनी में बाल मिला. ये चटनी उनके खाने के साथ ही परोसी गई थी. उन्होंने लिखा, "हैदराबाद के एएस राव नगर में चटनीज रेस्टोरेंट में चटनी में बाल निकला. मैंने ये बात मैनेजर को बताई और उन्होंने माना भी. उन्होंने खाना बदलवा दिया, लेकिन ये मेरा खराब अनुभव रहा." उमेश कुमार ने खरीदी गई बिसलरी की पानी की बोतल के टीडीएस की मात्रा पर भी ध्यान दिलाया और लिखा, "मैंने चटनीज़ से खरीदी गई बिसलरी की पानी की बोतल की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं. घर पर जांचने पर टीडीएस की मात्रा 80, 75 और 74 थी. क्या मात्रा 75 से कम होने पर इसे पीने योग्य माना जाता है?"

Found a hair in the chutney at Chutneys, A S Rao Nagar, near Radhika, ECIL. Brought it to the notice of the Chutneys' manager, and he accepted it and replaced the food with a new dish. However, it was an unpleasant experience.

CC: @AFCGHMC @cfs_telangana pic.twitter.com/qY8bxC7CCx

— Srikhande Umesh Kumar (@srikhande_umesh) June 11, 2024