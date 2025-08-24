Video: ‘बेरोजगारी चरम पर है’ भाई ने शीशी और पाउच में तेल कितना है जानने के लिए लगाए घंटों और फिर... वीडियो देख लोगों ने दी ये सलाह

Hair Oil Pouch vs Big Bottle Video Viral: क्या आपके मन में कभी ऐसा सवाल आता है कि जो बालों में लगाने वाले तेल पैकेट में आते हैं या बोतल में मिलते हैं उनमें क्या फर्क होता है? पैकेट या बोतल में आने वाले तेल में से कौन सा खरीदना किफायती रहेगा? अगर हां, तो आपको इसका सवाल अब मिल सकता है. अगर बाजार से बादाम तेल लेकर आते हैं लेकिन इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि पैकेट या बोतल में से किसे खरीदना सस्ता रहेगा, तो एक भाई आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकता है. दरअसल, 465 रुपये के बादाम बोतल के साथ युवक ने एक वीडियो बनाकर अपलोड की है जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोगों को देश में बढ़ती बेरोजगारी की याद आ रही है और कई यूजर्स युवक को तरह-तरह की सलाह भी दे रहे हैं.

सोच से परे निकला एक्सपेरिमेंट

वायरल वीडियो में युवक ने 465 रुपये की बोतल और 1 रुपये के आने वाले ऑयल पैकेट्स के बीच तुलना की. इस दौरान बोतल से जितना भी तेल निकला उसे एक कंटेनर में डाल दिया और फिर एक-एक कर 465 पैकेट्स को दूसरे कंटेनर में डाला. इस एक्सपेरिमेंट में कई घंटे लगे और आखिर में जो रिजल्ट आया वो हैरान कर देने वाला था. वीडियो में दिखाया गया कि पैकेट को खरीदना ज्यादा सस्ता है क्योंकि बोतल की तुलना में पैकेट्स में ज्यादा तेल होता है. युवक ने दावा किया कि पैकेट वाला तेल ज्यादा किफायती है.

‘बेरोजगारी चरम पर है’

सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर वीडियो को साझा किया गया है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा- ‘बेरोजगारी चरम पर है.’ ये वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है. कई व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं. वीडियो का इस तरह से घंटों लगाकर पैकेट्स और बोतल में कितना तेल आता है, इसका तुलना करना लोगों को बेरोजगारी की याद दिला रहा है और लोग बोल रहे हैं कि सच में बेरोजगार लोगों की संख्या काफी बढ़ रही है.

वीडियो देखकर लोगों ने दी सलाह

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर यूजर्स के काफी कमेंट देखने को मिल हैं. कई ऐसे यूजर्स रहे जिन्होंने युवको समय को न बर्बाद करते हुए तेल की बोतल और पैकेट के बीच तुलना करने का अलग-अलग तरीका बताया. किसी ने कहा कि उसमें क्वांटिटी लिखी होती है जिसे देखकर कैलकुलेट कर सकते थे. किसी ने कहा कि भाई इतना समय किसी और में लगा देते. ऐसे ही कई सारे कमेंट रहे जिस पर यूजर्स तरह-तरह की सलाह देते दिखे.

