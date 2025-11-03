पइसवाला हो तो अइसा हो... करोड़पति के बेटे ने मॉल में चलते-फिरते हुए कटवाएं बाल! फिर लोगों के मुंह से निकले ऐसे शब्द

Haircut While Walking in Mall: सोशल मीडिया पर एक अजीब वीडियो ने सबको हैरान कर दिया है. इसमें एक शख्स मॉल में टहलते हुए बाल कटवा रहा है. कहा जा रहा है कि यह व्यक्ति बॉबी सपुत्रा है एक इंडोनेशियाई करोड़पति का बेटा. वीडियो इंस्टाग्राम पर लाखों बार देखा गया और लोगों को यह देखकर हंसी और हैरानी दोनों आईं.

क्या वाकई चलते हुए हेयरकट लेना मुमकिन है?

वीडियो में बॉबी तीन लोगों के बीच में चल रहा है. एक नाई उसके बाल काट रहा है, दूसरा बाल झाड़ रहा है और तीसरा उसके पीछे सफाई कर रहा है. वीडियो के कैप्शन में लिखा था, “इंडोनेशिया के अमीर लोग कितने अमीर हैं?” स्क्रीन पर टेक्स्ट में लिखा, “इंडोनेशियाई मिलियनेयर का बेटा मॉल में चलते हुए हेयरकट करवाता दिखा. कोई काम नहीं, फिर भी जल्दी में.”

लोगों ने क्या कहा?

इस वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी. चार मिलियन से ज्यादा व्यूज मिलने के बाद लोगों ने जमकर राय दी. किसी ने लिखा, “गरीबों के बीच अरबपति.” तो किसी ने तंज कसा, “पैसा तो है, पर क्लास नहीं.” एक यूजर ने मजाक किया, “अगर गलत कदम पड़ा तो कान चला जाएगा.” वहीं एक ने कहा, “यह साबित करता है कि पैसा दिमाग नहीं खरीद सकता.”

कौन है बॉबी सपुत्रा? हकीकत जानकर चौंक जाओगे

असल में बॉबी सपुत्रा कोई असली इंसान नहीं है. वह एक काल्पनिक किरदार है, जिसे इंडोनेशियाई कंटेंट क्रिएटर बेन सुमदिविरिया ने बनाया है. वह ऑनलाइन ‘सुपरकूलबेन’ के नाम से जाने जाते हैं. उन्होंने बॉबी को प्रोफेशनल सन यानी पेशेवर बेटा कहा है, जो एक अरबपति पिता का बिगड़ा बेटा है. बेन ने यह किरदार व्यंग्य के तौर पर बनाया है, ताकि समाज में फैले अहंकार, वंशवाद और अमीरी के दिखावे पर चोट की जा सके. उनके मुताबिक, “हर कोई किसी ना किसी बॉबी को जानता है, जो बहुत अमीर है, पर असलियत से बिल्कुल कट चुका है.”