Advertisement
trendingNow12986255
Hindi Newsजरा हटके

पइसवाला हो तो अइसा हो... करोड़पति के बेटे ने मॉल में चलते-फिरते हुए कटवाएं बाल! फिर लोगों के मुंह से निकले ऐसे शब्द

Indonesia Millionaire Son: इंडोनेशिया के एक अमीर बेटे का अजीब वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वह मॉल में चलते-चलते बाल कटवा रहा है. लोग इसे देखकर हैरान भी हैं और हंस भी रहे हैं. लेकिन क्या सच में वह कोई करोड़पति बेटा है या बस एक मजाक?

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 03, 2025, 12:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पइसवाला हो तो अइसा हो... करोड़पति के बेटे ने मॉल में चलते-फिरते हुए कटवाएं बाल! फिर लोगों के मुंह से निकले ऐसे शब्द

Haircut While Walking in Mall: सोशल मीडिया पर एक अजीब वीडियो ने सबको हैरान कर दिया है. इसमें एक शख्स मॉल में टहलते हुए बाल कटवा रहा है. कहा जा रहा है कि यह व्यक्ति बॉबी सपुत्रा है एक इंडोनेशियाई करोड़पति का बेटा. वीडियो इंस्टाग्राम पर लाखों बार देखा गया और लोगों को यह देखकर हंसी और हैरानी दोनों आईं.

क्या वाकई चलते हुए हेयरकट लेना मुमकिन है?

वीडियो में बॉबी तीन लोगों के बीच में चल रहा है. एक नाई उसके बाल काट रहा है, दूसरा बाल झाड़ रहा है और तीसरा उसके पीछे सफाई कर रहा है. वीडियो के कैप्शन में लिखा था, “इंडोनेशिया के अमीर लोग कितने अमीर हैं?” स्क्रीन पर टेक्स्ट में लिखा, “इंडोनेशियाई मिलियनेयर का बेटा मॉल में चलते हुए हेयरकट करवाता दिखा. कोई काम नहीं, फिर भी जल्दी में.”

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: विदेशी मीडिया ने भारतीय महिला वर्ल्ड कप की जीत पर क्या कहा? हर भारतीय को जरूर पढ़ना चाहिए

लोगों ने क्या कहा?

इस वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी. चार मिलियन से ज्यादा व्यूज मिलने के बाद लोगों ने जमकर राय दी. किसी ने लिखा, “गरीबों के बीच अरबपति.” तो किसी ने तंज कसा, “पैसा तो है, पर क्लास नहीं.” एक यूजर ने मजाक किया, “अगर गलत कदम पड़ा तो कान चला जाएगा.” वहीं एक ने कहा, “यह साबित करता है कि पैसा दिमाग नहीं खरीद सकता.”

 

 

यह भी पढ़ें: उन्होंने सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं उठाई बल्कि... Anand Mahindra ने ऐसा क्या कहा? पूरा देश खुशी से रो पड़ा 

कौन है बॉबी सपुत्रा? हकीकत जानकर चौंक जाओगे

असल में बॉबी सपुत्रा कोई असली इंसान नहीं है. वह एक काल्पनिक किरदार है, जिसे इंडोनेशियाई कंटेंट क्रिएटर बेन सुमदिविरिया ने बनाया है. वह ऑनलाइन ‘सुपरकूलबेन’ के नाम से जाने जाते हैं. उन्होंने बॉबी को प्रोफेशनल सन यानी पेशेवर बेटा कहा है, जो एक अरबपति पिता का बिगड़ा बेटा है. बेन ने यह किरदार व्यंग्य के तौर पर बनाया है, ताकि समाज में फैले अहंकार, वंशवाद और अमीरी के दिखावे पर चोट की जा सके. उनके मुताबिक, “हर कोई किसी ना किसी बॉबी को जानता है, जो बहुत अमीर है, पर असलियत से बिल्कुल कट चुका है.”

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

haircut

Trending news

'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
Jagannath Sarkar
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
Kerala News
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
Maharashtra
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
Telangana NEWS
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
'कुछ लोग एक दिन भी बाहर रहने के लायक नहीं' आज SC में सलमान खुर्शीद ने संभाला मोर्चा
2020 Delhi riots
'कुछ लोग एक दिन भी बाहर रहने के लायक नहीं' आज SC में सलमान खुर्शीद ने संभाला मोर्चा
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
isro news
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
weather update
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े
Indian Army news
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े
'तुमने भारत से कोहिनूर लूटा, वापस करो...', ब्रिटिश से केरल महिला ने की मांग
Kerala
'तुमने भारत से कोहिनूर लूटा, वापस करो...', ब्रिटिश से केरल महिला ने की मांग
आर्मी जवानों के शहीद होने की फैलाई अफवाह, सोशल पोस्ट पर आया अरुणाचल पुलिस का जवाब
Indian Army
आर्मी जवानों के शहीद होने की फैलाई अफवाह, सोशल पोस्ट पर आया अरुणाचल पुलिस का जवाब