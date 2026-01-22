Video: सोनमर्ग में अधनग्न होकर 'जाटा दा छोरा' गाने पर हुक्का डांस करते दिखे लड़के, गुस्साए Ex-आर्मी ने कहा- ऐसे बदतमीजों को...

Trending Photos
Sonamarg Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक बर्फ से ढके सोनमर्ग की सड़कों पर हरियाणवी गाने ‘जाटा का छोरा’ पर नाचते नजर आ रहे हैं. इन युवकों के हाथों में हुक्का है और कई लोग आधे कपड़ों में खुलेआम सड़क पर डांस कर रहे हैं. जिस जगह को लोग सुकून, प्राकृतिक सौंदर्य और शांति के लिए जानते हैं, वहां ऐसा शोरगुल और अशोभनीय हरकत देखकर लोग भड़क उठे हैं. वीडियो सामने आते ही यह सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सार्वजनिक मर्यादा का मुद्दा बन गया है.
इस हरकत ने क्या लोगों को किया शर्मसार?
पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों ने इस वीडियो पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कश्मीर में शांति लाने के लिए भारतीय सैनिकों और नागरिकों ने बड़े बलिदान दिए हैं. उन्होंने कहा कि कश्मीर ऐसे बदतमीज और असंस्कारी लोगों के बिना ज्यादा खूबसूरत लगता है. उनके बयान ने इस मुद्दे को सिर्फ एक वायरल वीडियो से आगे बढ़ाकर कश्मीर की गरिमा और संवेदनशीलता से जोड़ दिया है.
और किसने क्या कहा?
राजनेता इमरान रजा अंसारी ने भी इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक करार दिया. उन्होंने कहा कि कश्मीर हमेशा पर्यटकों का खुले दिल से स्वागत करता है, लेकिन मस्ती के नाम पर सड़क पर बिना कपड़ों के नाचना, ट्रैफिक रोकना, राहगीरों को परेशान करना और परिवारों की शांति भंग करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. उनका कहना था कि यह व्यवहार न तो संस्कृति को दर्शाता है और न ही किसी तरह की शान.
सोशल मीडिया यूजर्स ने दी अपनी प्रतिक्रिया
सैकड़ों सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को देखकर नाराजगी जताई है. लोगों का कहना है कि सोनमर्ग जैसे शांत पर्यटन स्थल पर महिलाएं, परिवार और बुजुर्ग सुकून की तलाश में आते हैं. ऐसे में इस तरह का शोरगुल और सड़क पर नाचना न केवल असहज करने वाला है बल्कि यह सार्वजनिक जगहों के नियमों का भी उल्लंघन है. कई यूजर्स ने लिखा कि पर्यटन स्थल संवेदनशील होते हैं और उन्हें सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए. यहां की खूबसूरती और शांति किसी की निजी मस्ती से ज्यादा अहम है.
लोगों ने कहा कि यह व्यवहार न संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और न ही किसी तरह का गर्व दिखाता है, बल्कि यह सिर्फ सार्वजनिक अनुशासन की अनदेखी है. सोनमर्ग जैसी जगहों पर इस तरह की हरकतें वहां के माहौल और स्थानीय लोगों की भावनाओं दोनों को चोट पहुंचाती हैं.