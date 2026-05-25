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Hindi Newsजरा हटकेसेवा मी, पधारा चार ... हमार पांव पिरात है! छात्र ने देसी भाषा में छुट्टी के लिए लिखा ऐसा लेटर; पढ़कर हंसते-हंसते लोटपोट हुए लोग

सेवा मी, पधारा चार ... हमार पांव पिरात है! छात्र ने देसी भाषा में छुट्टी के लिए लिखा ऐसा लेटर; पढ़कर हंसते-हंसते लोटपोट हुए लोग

Funny Leave Application: पैरों में दर्द होने पर एक छात्र ने स्कूल से छुट्टी लेने के लिए एप्लिकेशन लिखा, लेकिन उसकी भाषा और लिखने का अंदाज देखकर लोग हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह लेटर अब तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें सबसे ज्यादा लोग टीचर के जवाब को देखकर लोटपोट हो रहे हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 25, 2026, 01:56 PM IST
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Funny Leave Application: स्कूल के दिनों में छुट्टी के लिए एप्लिकेशन लिखना लगभग हर बच्चे के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होता था. कई छात्र कॉपी से देखकर लिखते थे, तो कुछ दोस्त से मदद लेकर काम चला लेते थे. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा छुट्टी का एप्लिकेशन वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को अपने स्कूल के दिन याद दिला दिए हैं. वायरल हो रहे इस लीव एप्लिकेशन को पढ़ने के बाद लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. इसकी वजह है छात्र का अनोखा अंदाज, अजीब शब्द और ऐसी भाषा, जिसे पढ़कर प्रिंसिपल भी शायद कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए होंगे.

पैरों में दर्द का लीव एप्लिकेशन बना इंटरनेट स्टार

बताया जा रहा है कि छात्र के पैरों में दर्द था और इसी वजह से वह स्कूल नहीं जाना चाहता था. ऐसे में उसने छुट्टी लेने के लिए प्रिंसिपल को एक लीव एप्लिकेशन लिख डाला. लेकिन उसने एप्लिकेशन में जो लिखा, वही अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है. छात्र ने अपने लीव एप्लिकेशन में लिखा-
सेव मी,
पधारा चार
महादेव,
हमार पांव पिरात है,
छुट्टा दइव देव.
आपका अनारकली शिस्स्स्स
छोटू

यह लीव एप्लिकेशन पढ़ते ही लोगों की हंसी छूट गई. किसी को समझ नहीं आया कि आखिर अनारकली शिष्य का मतलब क्या है, तो कोई पधारा चार महादेव का अर्थ खोजने में लग गया.

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प्रिंसिपल का जवाब भी हो गया वायरल

छात्र का लीव एप्लिकेशन जितना मजेदार था, उससे भी ज्यादा मजेदार जवाब प्रिंसिपल की तरफ से मिला.
प्रिंसिपल ने जवाब में लिखा-
'अब से ऐसे ही छुट्टी कर लिया करो, प्रार्थना पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं.'
बस फिर क्या था, यह जवाब भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोग कहने लगे कि प्रिंसिपल ने भी मौके पर चौका मार दिया. यह लीव एप्लिकेशन पढ़ने के बाद कई यूजर्स को उनके पुराने दिन याद आ गए. यूजर्स का कहना है कि असली मजा तो जवाब पढ़ने के बाद आया.

लोगों को याद आ गए स्कूल वाले दिन

यह मजेदार आवेदन देखने के बाद लोगों को अपने स्कूल के दिन याद आने लगे. कमेंट सेक्शन में लोग अपने पुराने किस्से शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि वह अनारकली शिष्य पढ़कर मैं हंसते-हंसते रो पड़ा. दूसरे ने लिखा कि हमार पांव पिरात है... यह लाइन अब दिमाग से नहीं निकलेगी. एक अन्य यूजर ने मजाक करते हुए लिखा कि इस बच्चे का आत्मविश्वास देखिए, भाषा चाहे जो हो लेकिन छुट्टी तो लेकर रहेगा. कई लोगों ने कहा कि उन्होंने भी बचपन में ऐसे ही मजेदार एप्लिकेशन लिखे थे.

बचपन की मासूमियत ने जीता दिल

सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ हंस ही नहीं रहे, बल्कि इसे बचपन की मासूमियत भी बता रहे हैं. आज के समय में जहां बच्चे मोबाइल और इंटरनेट में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, वहां इस तरह की छोटी-छोटी बातें लोगों को पुराने दिन याद दिला देती हैं. शिक्षकों का भी मानना है कि बच्चों को भाषा सीखने में समय लगता है और कई बार उनकी ऐसी छोटी गलतियां जिंदगीभर की याद बन जाती हैं. फिलहाल यह एप्लिकेशन इंटरनेट पर लोगों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है. एक साधारण छुट्टी का पत्र कब वायरल हो जाएगा, शायद छोटू ने भी कभी नहीं सोचा होगा. लेकिन इतना तय है कि इस छात्र ने अपने अनोखे अंदाज से लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान जरूर ला दी.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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About the Author
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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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