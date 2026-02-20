Advertisement
trendingNow13116673
Hindi Newsजरा हटकेप्रीमियम ट्रेनों में मग के साथ हैंडवॉश को भी Z Plus सिक्योरिटी! VIDEO ने उठाए गंभीर सवाल

प्रीमियम ट्रेनों में मग के साथ हैंडवॉश को भी Z Plus सिक्योरिटी! VIDEO ने उठाए गंभीर सवाल

Handwash in Premium Trains Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेन के अंदर का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें दिखता है कि टॉयलेट के मग के साथ साथ हैंडवॉश को भी सुरक्षा में रखा गया है. इस वीडियो ने सिविक सेंस, भरोसे और आम आदमी के व्यवहार सब पर एक साथ सवाल खड़े कर दिए. यूजर्स मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 20, 2026, 04:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रीमियम ट्रेनों में मग के साथ हैंडवॉश को भी Z Plus सिक्योरिटी! VIDEO ने उठाए गंभीर सवाल

Handwash Video Viral: यूं तो सोशल मीडिया पर ट्रेन के अंदर के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कहीं कोई खाने की शिकायत करना दिखाई देता है तो कोई प्राइवेसी ढूंढता नजर आता है. इसी के साथ ट्रेन के अंदर के जीरों सिविक सेंस के वीडियो तो आए दिन आते ही रहते हैं. कोई कहीं पान तंबाकू के निशान दिखाई पड़ते हैं तो कोई ट्रेन में गंदगी फैलाता दिख जाता है. ऐसे में जो वीडियो इस बार इंटरनेट पर छा रहा है वो किसी एक प्रीमियम ट्रेन के अंदर का है. वीडियो बना रहा शख्स सवाल उठाते हुए कहता है, "जिस देश की प्रीमियम ट्रेनों में भी हैंडवॉश को इस तरह की Z Plus सिक्योरिटी में रखना पड़े उसके बाद जिस देश में मग को चेन से बांधकर रखना पड़े वो देश विश्वगुरु बनेगा तो कैसे बनेगा?" इस दौरान वीडियो में दिखता है कि टॉयलेट में रखा मग भी चेन से बंधा और इतना ही नहीं वहां रखा हैंडवॉश को भी सुरक्षा में रखा गया है. ये इसलिए किया गया है ताकि मग और हैंडवॉश चोरी ना हो सके. 

हैंडवॉश के बारे में क्या बोला?
वीडियो बना रहा शख्स हैंडवॉश को दिखाता है जिसको सुरक्षा में रखा गया है. हैंडवॉश को दिखाते हुए वीडियो बना रहा शख्स कहता है कि 20 रुपये के हैंडवॉश को 200 रुपये की सिक्योरिटी देनी पड़ रही है. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो वायरल हो गया. वीडियो देखने के बाद यूजर्स की राय बटी हुई दिखाई दी. कोई इसपर हंस रहा है तो कोई विकास पर तंज कस रहा है. वहीं कुछ यूसर्ज पहले के समय से तुलना कर रहे हैं और इसे सही बता रहे हैं. हालांकि इस वीडियो ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सोशल मीडिया पर बहस का एक मुद्दा बना दिया है. चलिए वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: सरिता योल्मो बनी दार्जिलिंग हिमालयन रेवले की पहली महिला TTE, 145 साल के इतिहास में पहली बार...

Add Zee News as a Preferred Source

 

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @AnilYadavmedia1 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. मात्र 20 घंटे से भी कम समय में इस वीडियो को 1.2 लाख से भी ज्यादा यूजर्स देख चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ये सब डकैत और चोर से बचाने के लिये किया जाता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

handwashTrain Ka Video

Trending news

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
Emmanuel Macron
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
West Benga
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
Congress Leader Jairam Ramesh
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
Board of Peace
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार की कैंची
Gujarat news
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार की कैंची
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
priyanka gandhi
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री
India Pax Silica
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री
जुलूस में मंदिर वाला गाना बजा... तीन तस्वीरों में मस्जिद के सामने बवाल की पूरी कहानी
Karnataka News
जुलूस में मंदिर वाला गाना बजा... तीन तस्वीरों में मस्जिद के सामने बवाल की पूरी कहानी
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
India independence 1947
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!