प्रीमियम ट्रेनों में मग के साथ हैंडवॉश को भी Z Plus सिक्योरिटी! VIDEO ने उठाए गंभीर सवाल

Handwash Video Viral: यूं तो सोशल मीडिया पर ट्रेन के अंदर के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कहीं कोई खाने की शिकायत करना दिखाई देता है तो कोई प्राइवेसी ढूंढता नजर आता है. इसी के साथ ट्रेन के अंदर के जीरों सिविक सेंस के वीडियो तो आए दिन आते ही रहते हैं. कोई कहीं पान तंबाकू के निशान दिखाई पड़ते हैं तो कोई ट्रेन में गंदगी फैलाता दिख जाता है. ऐसे में जो वीडियो इस बार इंटरनेट पर छा रहा है वो किसी एक प्रीमियम ट्रेन के अंदर का है. वीडियो बना रहा शख्स सवाल उठाते हुए कहता है, "जिस देश की प्रीमियम ट्रेनों में भी हैंडवॉश को इस तरह की Z Plus सिक्योरिटी में रखना पड़े उसके बाद जिस देश में मग को चेन से बांधकर रखना पड़े वो देश विश्वगुरु बनेगा तो कैसे बनेगा?" इस दौरान वीडियो में दिखता है कि टॉयलेट में रखा मग भी चेन से बंधा और इतना ही नहीं वहां रखा हैंडवॉश को भी सुरक्षा में रखा गया है. ये इसलिए किया गया है ताकि मग और हैंडवॉश चोरी ना हो सके.

हैंडवॉश के बारे में क्या बोला?

वीडियो बना रहा शख्स हैंडवॉश को दिखाता है जिसको सुरक्षा में रखा गया है. हैंडवॉश को दिखाते हुए वीडियो बना रहा शख्स कहता है कि 20 रुपये के हैंडवॉश को 200 रुपये की सिक्योरिटी देनी पड़ रही है. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो वायरल हो गया. वीडियो देखने के बाद यूजर्स की राय बटी हुई दिखाई दी. कोई इसपर हंस रहा है तो कोई विकास पर तंज कस रहा है. वहीं कुछ यूसर्ज पहले के समय से तुलना कर रहे हैं और इसे सही बता रहे हैं. हालांकि इस वीडियो ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सोशल मीडिया पर बहस का एक मुद्दा बना दिया है. चलिए वीडियो देखते हैं.

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @AnilYadavmedia1 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. मात्र 20 घंटे से भी कम समय में इस वीडियो को 1.2 लाख से भी ज्यादा यूजर्स देख चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ये सब डकैत और चोर से बचाने के लिये किया जाता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.