जिम ट्रेनर ने लिखी ऐसी ट्रेनिंग रूटीन, पढ़कर लाखों लोगों की हंसी ही कंट्रोल नहीं हुई! यूजर्स ने यूं लिए मजे

Funny Workout Routine: सोशल मीडिया पर एक जिम ट्रेनर अशोक की हाथ से लिखी गई स्प्लिट ट्रेनिंग रूटीन तेजी से वायरल हो गई है. इस रूटीन में हर दिन अलग-अलग मसल ग्रुप्स को टारगेट किया गया था, जैसे सोमवार को लेग्स और बैक, मंगलवार को Cardeo, बुधवार को Bicep & Soldier और शनिवार को Funcshional Training. लेकिन इसमें असली मजेदार चीज थी हंसी-मजाक वाली गलत स्पेलिंग्स, जिन पर इंटरनेट फट पड़ा.

कौन-कौन सी थीं वो मजेदार गलतियां?

इस Jim Trener की लिस्ट में Gym Trainer को लिखा गया था Jim Trener, Cardio बना Cardeo और Shoulder को कहा गया Soldier. सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे पढ़कर मजेदार कमेंट्स की झड़ी लगा दी. किसी ने बॉबी देओल की फिल्म Soldier की फोटो डाल दी, तो किसी ने लिखा, “Tuesday को कार क्यों मांग रहा है भाई?” एक यूजर ने लिखा, “His name is ASHOCK, not ASHOK!”

क्या सभी लोग इस पर हंसे?

सभी यूजर्स ने इसे मजाक की तरह नहीं लिया. कुछ लोगों ने अशोक का बचाव करते हुए लिखा, “English हमारी पहली भाषा नहीं है.” एक ने कहा, “कमजोर इंग्लिश का मजाक उड़ाना लोगों की घटिया सोच दिखाता है.” दूसरे ने लिखा, “कम से कम उसने ‘Funcshional Training’ लिखने की हिम्मत तो की!” इस बहस ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या भाषा की गलती को इतना बड़ा मुद्दा बनाना सही है?

फिटनेस एक्सपर्ट्स ने क्या कहा?

फिटनेस ट्रेनर्स का कहना है कि ये स्प्लिट ट्रेनिंग रूटीन बिगिनर्स के लिए ठीक नहीं है. इसमें हर मसल ग्रुप पर हफ्ते में सिर्फ एक दिन काम होता है, जिससे शरीर को पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं मिलती. एक यूजर ने सलाह दी कि शुरुआत में फुल-बॉडी वर्कआउट या अपर-लोअर बॉडी स्प्लिट करना चाहिए, जिससे तेजी से सुधार होता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, शुरुआती लोगों के लिए हफ्ते में 2-3 बार फुल-बॉडी वर्कआउट सबसे असरदार रहता है. इसमें हर बड़े मसल ग्रुप को कम से कम दो बार ट्रेन किया जाता है. वहीं, कार्डियो के लिए अलग दिन रखने की जगह रोजाना 10,000 स्टेप्स चलना बेहतर माना गया है.