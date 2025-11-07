Advertisement
trendingNow12991952
Hindi Newsजरा हटके

जिम ट्रेनर ने लिखी ऐसी ट्रेनिंग रूटीन, पढ़कर लाखों लोगों की हंसी ही कंट्रोल नहीं हुई! यूजर्स ने यूं लिए मजे

Hilarious Spelling Errors: एक जिम ट्रेनर अशोक की हाथ से लिखी हुई स्प्लिट ट्रेनिंग रूटीन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. इसमें हुई मजेदार इंग्लिश गलतियों ने यूजर्स को खूब हंसाया, लेकिन साथ ही फिटनेस एक्सपर्ट्स ने इसे बिगिनर्स के लिए बेकार बताया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 07, 2025, 08:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिम ट्रेनर ने लिखी ऐसी ट्रेनिंग रूटीन, पढ़कर लाखों लोगों की हंसी ही कंट्रोल नहीं हुई! यूजर्स ने यूं लिए मजे

Funny Workout Routine: सोशल मीडिया पर एक जिम ट्रेनर अशोक की हाथ से लिखी गई स्प्लिट ट्रेनिंग रूटीन तेजी से वायरल हो गई है. इस रूटीन में हर दिन अलग-अलग मसल ग्रुप्स को टारगेट किया गया था, जैसे सोमवार को लेग्स और बैक, मंगलवार को Cardeo, बुधवार को Bicep & Soldier और शनिवार को Funcshional Training. लेकिन इसमें असली मजेदार चीज थी हंसी-मजाक वाली गलत स्पेलिंग्स, जिन पर इंटरनेट फट पड़ा.

कौन-कौन सी थीं वो मजेदार गलतियां?

इस Jim Trener की लिस्ट में Gym Trainer को लिखा गया था Jim Trener, Cardio बना Cardeo और Shoulder को कहा गया Soldier. सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे पढ़कर मजेदार कमेंट्स की झड़ी लगा दी. किसी ने बॉबी देओल की फिल्म Soldier की फोटो डाल दी, तो किसी ने लिखा, “Tuesday को कार क्यों मांग रहा है भाई?” एक यूजर ने लिखा, “His name is ASHOCK, not ASHOK!”

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: नहीं चाहिए 1 लाख की जॉब... Yahoo की नौकरी छोड़कर खोली खुद की कंपनी, वो एक मेल जिसने बदल दी पूरी जिंदगी

क्या सभी लोग इस पर हंसे?

सभी यूजर्स ने इसे मजाक की तरह नहीं लिया. कुछ लोगों ने अशोक का बचाव करते हुए लिखा, “English हमारी पहली भाषा नहीं है.” एक ने कहा, “कमजोर इंग्लिश का मजाक उड़ाना लोगों की घटिया सोच दिखाता है.” दूसरे ने लिखा, “कम से कम उसने ‘Funcshional Training’ लिखने की हिम्मत तो की!” इस बहस ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या भाषा की गलती को इतना बड़ा मुद्दा बनाना सही है?

यह भी पढ़ें: लड़के ने ऑनलाइन गेम में की फ्लर्टिंग तो गर्लफ्रेंड बोली- तुरंत चाहिए ब्रेकअप... फिर हुआ ऐसा कांड

फिटनेस एक्सपर्ट्स ने क्या कहा?

फिटनेस ट्रेनर्स का कहना है कि ये स्प्लिट ट्रेनिंग रूटीन बिगिनर्स के लिए ठीक नहीं है. इसमें हर मसल ग्रुप पर हफ्ते में सिर्फ एक दिन काम होता है, जिससे शरीर को पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं मिलती. एक यूजर ने सलाह दी कि शुरुआत में फुल-बॉडी वर्कआउट या अपर-लोअर बॉडी स्प्लिट करना चाहिए, जिससे तेजी से सुधार होता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, शुरुआती लोगों के लिए हफ्ते में 2-3 बार फुल-बॉडी वर्कआउट सबसे असरदार रहता है. इसमें हर बड़े मसल ग्रुप को कम से कम दो बार ट्रेन किया जाता है. वहीं, कार्डियो के लिए अलग दिन रखने की जगह रोजाना 10,000 स्टेप्स चलना बेहतर माना गया है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

gym

Trending news

बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
himachal pardesh congress
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
congress
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
मेरा अंतिम संस्कार करना तो हाथ में...2 दिन बाद दादाजी नहीं रहे, आगे जो हुआ रुला देगा
love story
मेरा अंतिम संस्कार करना तो हाथ में...2 दिन बाद दादाजी नहीं रहे, आगे जो हुआ रुला देगा
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
Vande Mataram 150 Years
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
cv Raman
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
Air Pollution News
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
Pune land deal controversy
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
weather update
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी
mumbai
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी