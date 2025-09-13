WATCH: एक साल बाद मिला बिछड़ा दोस्त, खुशी से झूम उठा हाथियों का पूरा झुंड, वीडियो देखकर आंखों में जाएगा आंसू!
Advertisement
trendingNow12919940
Hindi Newsजरा हटके

WATCH: एक साल बाद मिला बिछड़ा दोस्त, खुशी से झूम उठा हाथियों का पूरा झुंड, वीडियो देखकर आंखों में जाएगा आंसू!

Hanthi Ka Video: हाथियों का एक साल बाद अपने प्रिय केयरटेकर से मिलना लोगों का दिल छू गया. जंगल में उसका भव्य स्वागत देखकर सब भावुक हो गए. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसे 17 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. यह दोस्ती, प्रेम और विश्वास की मिसाल बन गया है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 13, 2025, 06:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WATCH: एक साल बाद मिला बिछड़ा दोस्त, खुशी से झूम उठा हाथियों का पूरा झुंड, वीडियो देखकर आंखों में जाएगा आंसू!

Elephant Viral Video: हाथी जंगल के सबसे समझदार और भावुक जानवरों में से एक माने जाते हैं. कहा जाता है कि ये अपने ऊपर किए गए उपकार को कभी नहीं भूलते. सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक साल बाद हाथियों का प्रिय केयरटेकर वापस लौटा. जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, पूरा हाथियों का झुंड खुशी से झूम उठा. सभी हाथी जोर-जोर से चिंघाड़ने लगे और उसे देखकर अपने पुराने दोस्त के पास दौड़ पड़े. यह दृश्य देखकर लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए और सोशल मीडिया पर वीडियो को बेहद पसंद किया जा रहा है.

ग्रैंड वेलकम देखकर हर कोई खुश

वीडियो में साफ दिख रहा है कि हाथियों ने अपने पुराने दोस्त का भव्य स्वागत किया. कोई उसकी सूंढ़ पकड़कर प्यार दिखा रहा है तो कोई अपनी पूंछ से खेल रहा है. केयरटेकर भी अपने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश नजर आया. वह उनके बीच दौड़ता है, उन्हें छूता है और उनके साथ बच्चों की तरह खेलता है. ये देखकर लोग भावुक हो उठे. वीडियो में हाथियों का उत्साह देखकर समझ आता है कि ये दोस्ती कितनी गहरी है. जंगल का यह दृश्य इंसान और जानवर के बीच सच्चे प्रेम और विश्वास की मिसाल बन गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @AMAZlNGNATURE के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इसे 17 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा, “हाथियों ने एक साल से ज्यादा समय बाद अपने प्रिय केयरटेकर को देखकर जो खुशी जताई, वह दिल छू लेने वाली है.” लोग इस वीडियो को देखकर खुशी और आश्चर्य से भर गए हैं. कई यूजर्स ने इसे शेयर कर अपने दोस्तों को भी दिखाया और प्यार भरी प्रतिक्रियाएं दीं. वीडियो की मासूमियत हर किसी का दिल जीत रही है.

 

लोगों ने जताई अपनी भावनाएं

वीडियो पर लोगों ने ढेरों प्रतिक्रियाएं दें रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “उनकी याददाश्त वाकई कमाल की है.” दूसरे ने लिखा, “कितना सुंदर दृश्य है, देखकर मन खुश हो गया.” एक और यूजर ने लिखा, “अगर मैं उसकी जगह होता तो खुद को बहुत खास महसूस करता.” कई लोगों ने इमोजी के साथ अपनी खुशी जताई, जबकि कुछ ने दिल छू लेने वाली बातें लिखीं, यह वीडियो सिर्फ हाथियों और उनके केयरटेकर की दोस्ती नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और साथ निभाने की मिसाल बन गया है. लोगों ने इसे देखकर अपनी भावनाओं को साझा किया और इसे दिल से सराहा.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Hanthi Ka Video

Trending news

नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
Nepal
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
Jammu Kashmir
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
DNA
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, 8 की मौत कई घायल; राहत और बचाव काम जारी
Hassan
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, 8 की मौत कई घायल; राहत और बचाव काम जारी
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
DNA Analysis
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
Bandra High Court complex
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
Punjab Floods
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
500-600 नहीं बस इतने में मिलेगा फिल्मों का टिकट, वीकेंड पर भी नहीं ढीली होगी जेब
Karnataka movie ticket prices
500-600 नहीं बस इतने में मिलेगा फिल्मों का टिकट, वीकेंड पर भी नहीं ढीली होगी जेब
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
Karnataka News
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
SpiceJet
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
;