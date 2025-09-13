WATCH: एक साल बाद मिला बिछड़ा दोस्त, खुशी से झूम उठा हाथियों का पूरा झुंड, वीडियो देखकर आंखों में जाएगा आंसू!

Elephant Viral Video: हाथी जंगल के सबसे समझदार और भावुक जानवरों में से एक माने जाते हैं. कहा जाता है कि ये अपने ऊपर किए गए उपकार को कभी नहीं भूलते. सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक साल बाद हाथियों का प्रिय केयरटेकर वापस लौटा. जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, पूरा हाथियों का झुंड खुशी से झूम उठा. सभी हाथी जोर-जोर से चिंघाड़ने लगे और उसे देखकर अपने पुराने दोस्त के पास दौड़ पड़े. यह दृश्य देखकर लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए और सोशल मीडिया पर वीडियो को बेहद पसंद किया जा रहा है.

ग्रैंड वेलकम देखकर हर कोई खुश

वीडियो में साफ दिख रहा है कि हाथियों ने अपने पुराने दोस्त का भव्य स्वागत किया. कोई उसकी सूंढ़ पकड़कर प्यार दिखा रहा है तो कोई अपनी पूंछ से खेल रहा है. केयरटेकर भी अपने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश नजर आया. वह उनके बीच दौड़ता है, उन्हें छूता है और उनके साथ बच्चों की तरह खेलता है. ये देखकर लोग भावुक हो उठे. वीडियो में हाथियों का उत्साह देखकर समझ आता है कि ये दोस्ती कितनी गहरी है. जंगल का यह दृश्य इंसान और जानवर के बीच सच्चे प्रेम और विश्वास की मिसाल बन गया है.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @AMAZlNGNATURE के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इसे 17 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा, “हाथियों ने एक साल से ज्यादा समय बाद अपने प्रिय केयरटेकर को देखकर जो खुशी जताई, वह दिल छू लेने वाली है.” लोग इस वीडियो को देखकर खुशी और आश्चर्य से भर गए हैं. कई यूजर्स ने इसे शेयर कर अपने दोस्तों को भी दिखाया और प्यार भरी प्रतिक्रियाएं दीं. वीडियो की मासूमियत हर किसी का दिल जीत रही है.

Elephants react to seeing beloved caretaker for first time in over a year (warning: loud!) pic.twitter.com/jK40R0cQLC — Nature is Amazing (@AMAZlNGNATURE) July 21, 2025

लोगों ने जताई अपनी भावनाएं

वीडियो पर लोगों ने ढेरों प्रतिक्रियाएं दें रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “उनकी याददाश्त वाकई कमाल की है.” दूसरे ने लिखा, “कितना सुंदर दृश्य है, देखकर मन खुश हो गया.” एक और यूजर ने लिखा, “अगर मैं उसकी जगह होता तो खुद को बहुत खास महसूस करता.” कई लोगों ने इमोजी के साथ अपनी खुशी जताई, जबकि कुछ ने दिल छू लेने वाली बातें लिखीं, यह वीडियो सिर्फ हाथियों और उनके केयरटेकर की दोस्ती नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और साथ निभाने की मिसाल बन गया है. लोगों ने इसे देखकर अपनी भावनाओं को साझा किया और इसे दिल से सराहा.