हनुमान भक्त ने दोस्त से उधार में लिए 1000 रुपये, दिवाली पर जुआ में जीत लिए 11 करोड़ रुपये!

Success Story: राजस्थान के जयपुर जिले के कोटपुतली गांव के रहने वाले अमित सेहरा लंबे समय से आर्थिक तंगी में जीवन बिता रहे थे. परिवार का खर्च चलाने में मुश्किल होती थी. लेकिन एक दिन, किस्मत ने ऐसा करवट ली कि वही आदमी 11 करोड़ रुपये का लॉटरी विजेता बन गया. अमित ने अपने दोस्त से 1000 रुपये उधार लेकर पंजाब के भटिंडा में दिवाली बंपर लॉटरी की दो टिकटें खरीदीं, एक अपनी और एक अपनी पत्नी के नाम से. पत्नी की टिकट में 1000 रुपये आए, जबकि अमित की टिकट ने 11 करोड़ का जैकपॉट मार लिया. उन्होंने बताया कि वे हनुमानजी के भक्त हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही.

अब 11 करोड़ रुपये का क्या करेंगे अमित सेहरा?

अमित ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे इस पैसे का इस्तेमाल समझदारी से करेंगे. उनका पहला लक्ष्य अपने परिवार के लिए पक्का घर बनवाना और बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दिलाना है. उन्होंने पंजाब सरकार और लॉटरी एजेंसी को धन्यवाद कहा और कहा कि आज मेरा सारा दुख मिट गया.

लॉटरी एजेंसी ने क्या कहा विजेता के बारे में?

एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि अमित सेहरा ने पहला और सबसे बड़ा इनाम जीता है. वे सभी जरूरी दस्तावेज लेकर पंजाब सरकार के कार्यालय पहुंचे. प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. अमित ने कहा कि जिस दोस्त ने उन्हें टिकट खरीदने के लिए पैसे उधार दिए थे, उसके दो बेटियां हैं. वे उन दोनों को 50-50 लाख रुपये देंगे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके. उन्होंने कहा, “मैंने अपनी मां को खोया है, इसलिए बेटियों का दर्द समझता हूं.” जिस इंसान ने कभी टिकट के लिए उधार मांगा, आज वही करोड़पति बनकर दूसरों की मदद कर रहा है. शायद यही असली जीत की परिभाषा है.