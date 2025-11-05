Advertisement
trendingNow12989470
Hindi Newsजरा हटके

हनुमान भक्त ने दोस्त से उधार में लिए 1000 रुपये, दिवाली पर जुआ में जीत लिए 11 करोड़ रुपये!

Lottery Success Story: एक छोटे से गांव के व्यक्ति ने पंजाब सरकार की लॉटरी में 11 करोड़ रुपये जीतकर अपनी किस्मत पलट दी. दोस्त से 1000 रुपये उधार लेकर टिकट खरीदने वाले अमित सेहरा ने अब अपने परिवार के सपनों को साकार करने का फैसला किया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 05, 2025, 01:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हनुमान भक्त ने दोस्त से उधार में लिए 1000 रुपये, दिवाली पर जुआ में जीत लिए 11 करोड़ रुपये!

Success Story: राजस्थान के जयपुर जिले के कोटपुतली गांव के रहने वाले अमित सेहरा लंबे समय से आर्थिक तंगी में जीवन बिता रहे थे. परिवार का खर्च चलाने में मुश्किल होती थी. लेकिन एक दिन, किस्मत ने ऐसा करवट ली कि वही आदमी 11 करोड़ रुपये का लॉटरी विजेता बन गया. अमित ने अपने दोस्त से 1000 रुपये उधार लेकर पंजाब के भटिंडा में दिवाली बंपर लॉटरी की दो टिकटें खरीदीं, एक अपनी और एक अपनी पत्नी के नाम से. पत्नी की टिकट में 1000 रुपये आए, जबकि अमित की टिकट ने 11 करोड़ का जैकपॉट मार लिया. उन्होंने बताया कि वे हनुमानजी के भक्त हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही.

यह भी पढ़ें: लड़के ने ऑनलाइन गेम में की फ्लर्टिंग तो गर्लफ्रेंड बोली- तुरंत चाहिए ब्रेकअप... फिर हुआ ऐसा कांड

अब 11 करोड़ रुपये का क्या करेंगे अमित सेहरा?

Add Zee News as a Preferred Source

अमित ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे इस पैसे का इस्तेमाल समझदारी से करेंगे. उनका पहला लक्ष्य अपने परिवार के लिए पक्का घर बनवाना और बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दिलाना है. उन्होंने पंजाब सरकार और लॉटरी एजेंसी को धन्यवाद कहा और कहा कि आज मेरा सारा दुख मिट गया.

यह भी पढ़ें: नहीं चाहिए 1 लाख की जॉब... Yahoo की नौकरी छोड़कर खोली खुद की कंपनी, वो एक मेल जिसने बदल दी पूरी जिंदगी

लॉटरी एजेंसी ने क्या कहा विजेता के बारे में?

एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि अमित सेहरा ने पहला और सबसे बड़ा इनाम जीता है. वे सभी जरूरी दस्तावेज लेकर पंजाब सरकार के कार्यालय पहुंचे. प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. अमित ने कहा कि जिस दोस्त ने उन्हें टिकट खरीदने के लिए पैसे उधार दिए थे, उसके दो बेटियां हैं. वे उन दोनों को 50-50 लाख रुपये देंगे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके. उन्होंने कहा, “मैंने अपनी मां को खोया है, इसलिए बेटियों का दर्द समझता हूं.” जिस इंसान ने कभी टिकट के लिए उधार मांगा, आज वही करोड़पति बनकर दूसरों की मदद कर रहा है. शायद यही असली जीत की परिभाषा है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

HanumanDiwali gamblingviraltrending

Trending news

न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
Ameet Satam
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिख बेटे ने प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघी
crime news
'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिख बेटे ने प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघी
कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, अस्पताल जाने की आई नौबत
West Bengal news
कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, अस्पताल जाने की आई नौबत
LIVE: हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फेक, 25 लाख वोटर फर्जी: राहुल गांधी का 'H' बम
Rahul Gandhi
LIVE: हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फेक, 25 लाख वोटर फर्जी: राहुल गांधी का 'H' बम
10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'
crime news
10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
Chief Minister Revanth Reddy
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
Congress News
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
Supreme Court
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
#heavy rain
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा,
Kerala
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा, "पहली बीवी को.."