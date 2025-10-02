Advertisement
जय जय जय... बजरंगबली! रावण के बाद अब वायरल हुआ हनुमान जी का डांस, देखें Video

Bajrang Bali Ka Dance Video: रावण के डांस के बाद अब हनुमान जी का डांस वायरल हो रहा है. 'जय जय जय... बजरंगबली' पर हनुमान जी ऐसा नाचे कि कोई भी भक्त अपने हाथों को ताली बजाने से नहीं रोक पाया. आप भी देखें ये शानदार वीडियो.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 02, 2025, 09:05 PM IST
Hanuman Ji Ka Video: देशभर में रामलीला का मंचन हो रहा है इस दौरान रामलीला के मंच से जुड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं. कभी रावण नाचता हुआ दिखाई देता है तो कभी अपना पुष्पक विमान लेकर हाईवे पर निकल जाता है. इसके अलावा, कभी क्यूट सी शूर्पणखा का डांस वायरल हो जाता है. तो कहीं छोटे-छोटे क्यूट से रावण देखने को मिल रहे हैं. इसी बीच अब रावण के बाद हनुमान जी का डांस वायरल हो रहा है. 'जय जय जय... बजरंगबली' भजन पर हनुमान जी ने ऐसा डांस किया कि वहां मौजूद कोई भी भक्त ताली बजाने से खुद को रोक नहीं पाया. विशाल आकार में बजरंगबली काफी बलशाली नजर आ रहे हैं. इस वीडियो ने भक्तों का मन जीत लिया है. आपने हनुमान जी का किरदार तो कई बार देखा होगा, लेकिन ऐसी झांकी नहीं देखी होगी.
यह भी पढ़ें: दहन से पहले पुष्पक विमान लेकर भागा रावण, हाईवे पर लोगों ने बनाया वीडियो; सोशल मीडिया पर वायरल

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बड़ा ही भव्य था नजारा
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है​ कि एक कलाकार हनुमान जी का भेष धारण करके बजरंगबली का अभिनय कर रहा है. बजरंगबली का किरदार निभा रहा कलाकार जब नाचता है तो नजारा बड़ा ही भव्य होता है. विशालकाय हनुमान जी जब नाचते हैं तो हर कोई ताली बजाने पर मजबूर हो जाता है. हनुमान जी 'जय जय जय... बजरंगबली' भजन पर नाच रहे हैं. बजरंगबली के डांस का ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: भक्तों के सिर पर जाकर गिरा हनुमान जी की गदा, यूजर्स बोले- ये तो बजरंगबली का...

 

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @gopal_hanuman_indore_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और ये वीडियो यूजर्स द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 26 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 1.4 लाख से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं. इसके अलावा एक यूजर ने वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखा, "जय हो बाला जी सरकार."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

jai bajrangbali hanuman ji viral Dance Video

