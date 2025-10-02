जय जय जय... बजरंगबली! रावण के बाद अब वायरल हुआ हनुमान जी का डांस, देखें Video

Hanuman Ji Ka Video: देशभर में रामलीला का मंचन हो रहा है इस दौरान रामलीला के मंच से जुड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं. कभी रावण नाचता हुआ दिखाई देता है तो कभी अपना पुष्पक विमान लेकर हाईवे पर निकल जाता है. इसके अलावा, कभी क्यूट सी शूर्पणखा का डांस वायरल हो जाता है. तो कहीं छोटे-छोटे क्यूट से रावण देखने को मिल रहे हैं. इसी बीच अब रावण के बाद हनुमान जी का डांस वायरल हो रहा है. 'जय जय जय... बजरंगबली' भजन पर हनुमान जी ने ऐसा डांस किया कि वहां मौजूद कोई भी भक्त ताली बजाने से खुद को रोक नहीं पाया. विशाल आकार में बजरंगबली काफी बलशाली नजर आ रहे हैं. इस वीडियो ने भक्तों का मन जीत लिया है. आपने हनुमान जी का किरदार तो कई बार देखा होगा, लेकिन ऐसी झांकी नहीं देखी होगी.

बड़ा ही भव्य था नजारा

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है​ कि एक कलाकार हनुमान जी का भेष धारण करके बजरंगबली का अभिनय कर रहा है. बजरंगबली का किरदार निभा रहा कलाकार जब नाचता है तो नजारा बड़ा ही भव्य होता है. विशालकाय हनुमान जी जब नाचते हैं तो हर कोई ताली बजाने पर मजबूर हो जाता है. हनुमान जी 'जय जय जय... बजरंगबली' भजन पर नाच रहे हैं. बजरंगबली के डांस का ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @gopal_hanuman_indore_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और ये वीडियो यूजर्स द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 26 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 1.4 लाख से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं. इसके अलावा एक यूजर ने वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखा, "जय हो बाला जी सरकार."

