Viral: अविश्वसनीय: बंदर ने कर दिया बड़ा 'कांड', हनुमान की तरह श्रीलंका की लगा दी लंका, अंधेरे में डूबा देश, इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़

Sri Lanka Lanka electricity failure: आप आज तक हमने हमेशा सुना होगा कि बंदर बहुत शरारती होते हैं कभी घर में घुसकर खाना चुरा लेते हैं तो कभी किसी का चश्मा लेकर भाग जाते हैं. कई बार बंदरों की वजह से पूरा मोहल्ला परेशान हो जाता है. लेकिन इस बार मामला इससे भी बड़ा निकला. इस बार एक बंदर ने ऐसा कुछ कर दिया कि पूरा देश उसकी हरकत से परेशान हो गया.

श्रीलंका में अचानक बिजली गुल हो गई

हालांकि, 9 फरवरी को श्रीलंका में अचानक बिजली गुल हो गई. इसके बाद पूरा देश अंधेरे में डूब गया. लोग गर्मी से परेशान हो गए, इंटरनेट और पानी की सप्लाई भी रुक गई. घबराए लोग सोचने लगे कि कहीं हमला या साइबर अटैक तो नहीं हुआ. लेकिन असल में यह सब एक शरारती बंदर की वजह से हुआ.

श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कुमारा जयकोडी ने क्या कहा

श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कुमारा जयकोडी ने बताया कि कोलंबो के पास एक बंदर इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में घुस गया और ग्रीड ट्रांसफॉर्मर से टकरा गया. इससे पूरा सिस्टम ठप हो गया और श्रीलंका अंधेरे में डूब गया. इंजीनियरों ने तुरंत मरम्मत का काम शुरू किया, लेकिन 3 घंटे बाद भी बिजली बहाल नहीं हो सकी. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर मजे लिए. एक यूजर ने लिखा, "क्या पूरे देश में लाइट गई है या सिर्फ मेरे घर की?" दूसरे ने मजाक में लिखा, "अब तो बंदर भी हमें सबक सिखा रहे हैं." तीसरे ने लिखा, "इस बंदर को गिरफ्तार करो और उससे बिजली का बिल भरवाओ, हम इस बार पैसे नहीं देंगे."

लोग कर रहे हैं जमकर कमेंट

कई लोगों ने सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा, "इतना बड़ा ग्रिड है और उसे सिर्फ एक बंदर कैसे गिरा सकता है? आपकी सिक्योरिटी आखिर है कैसी?" सोशल मीडिया पर मजाक चलता रहा, लेकिन इस ब्लैकआउट ने पूरे श्रीलंका को मुश्किल में डाल दिया. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब श्रीलंका में पॉवरकट हुआ हो, लेकिन किसी बंदर की वजह से बत्ती गुल होना वाकई पहली बार हुआ. इस घटना ने न केवल प्रशासन की तैयारी पर सवाल खड़े किए, बल्कि लोगों को परेशान भी कर दिया.