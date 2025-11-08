एशिया का सबसे खुशहाल शहर बना 'सपनों की नगरी'! बीजिंग, बैंकॉक और सिंगापुर को पछाड़कर मारी बाजी, जानें भारत किस स्थान पर..

Happiest City In Asia: टाइम आउट सर्वे 2025 में मुंबई एशिया का सबसे खुशहाल शहर बना. 94% मुंबईकरों ने कहा कि शहर उन्हें खुशी देता है. खानपान, नाइटलाइफ और सकारात्मक माहौल ने मायानगरी को दुनिया की टॉप-5 खुशहाल सिटीज में जगह दिलाई.
Mumbai happy index: सपनों की नगरी मुंबई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यहां की रफ्तार के साथ-साथ खुशियों की भी कोई कमी नहीं है. टाइम आउट की 2025 रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई को एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है. इस सर्वे में पर्यावरण, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और लोगों की भावनाओं जैसे कई पहलुओं को जोड़ा गया. 18 हजार से ज्यादा लोगों से राय लेकर तैयार इस रिपोर्ट में मुंबई ने बीजिंग, बैंकॉक और सिंगापुर जैसे बड़े शहरों को पछाड़ दिया.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई के 94% लोगों ने कहा कि उनका शहर उन्हें खुशी देता है. वहीं, 89% निवासियों का मानना है कि वे मुंबई में खुद को बाकी जगहों से ज्यादा खुश महसूस करते हैं. शहर की सकारात्मक ऊर्जा, लोगों का हंसमुख स्वभाव और मददगार रवैया इस खुशी की बड़ी वजह बताई गई है. इतना ही नहीं, 87% लोगों ने माना कि पिछले कुछ सालों में मुंबई में खुशी और संतोष का स्तर और बढ़ा है.
खान-पान, संस्कृति और नाइटलाइफ से भरपूर ‘मायानगरी’
मुंबई की पहचान सिर्फ बॉलीवुड से नहीं बल्कि इसके स्ट्रीट फूड, विविध संस्कृति और जीवंत नाइटलाइफ से भी है. यही वो पहलू हैं जो इसे बाकी शहरों से अलग बनाते हैं. यहां की व्यस्त जिंदगी के बीच भी लोग हंसना-मुस्कुराना नहीं भूलते. रिपोर्ट में कहा गया कि मुंबई ने “अराजकता और खुशी का संतुलन” बखूबी साध लिया है. यही कारण है कि यह शहर न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में खुशहाली का केंद्र बन चुका है.
ग्लोबल लिस्ट में भी चमकी मुंबई
एशिया के साथ-साथ ग्लोबल स्तर पर भी मुंबई ने अपना नाम दर्ज कराया है. टाइम आउट की ‘वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2025’ में मुंबई को दुनिया का पांचवां सबसे खुशहाल शहर बताया गया है. पहले तीन स्थानों पर अबू धाबी, मेडेलिन (कोलंबिया) और केप टाउन (दक्षिण अफ्रीका) रहे. इन शहरों की तरह मुंबई में भी समुदाय की एकता, सामाजिक जुड़ाव और संस्कृति का जश्न इसे सबसे अलग बनाता है.