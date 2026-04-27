3 घंटे पहले क्या हुआ, वो सुन लें... पैरेंट्स को SHUT UP बोलने वाली प्रिंसिपल ने तोड़ी चुप्पी, वीडियो के पीछे का बताया सच

Hardoi Principal Defense: सोशल मीडिया पर वायरल हरदोई के एसपी तिराहे के पास स्थित एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है. प्रिंसिपल का दावा है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह सिलेक्टिव है और उसमें केवल उनकी प्रतिक्रिया दिखाई गई है, लेकिन उससे पहले महिला और उसके साथ वालों ने जो किया, वह छिपा लिया गया है.
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Hardoi Principal Defense: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक स्कूल प्रिंसिपल और एक मां के बीच तीखी बहस दिखाई दे रही है. वायरल क्लिप को लेकर दावा किया जा रहा था कि प्रिंसिपल एक बच्चे की मां पर स्कूल से किताबें न खरीदने को लेकर भड़क रही है. इस दौरान वह बच्चे का नाम रजिस्टर से हटवाने की धमकी तक देती दिखाई दे रही है. हालांकि, अब इस विवाद से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में प्रिंसिपल ने अपना पक्ष रखा है. वह इस पूरी घटना को उनके खिलाफ साजिश बता रही है. प्रिंसिपल का दावा है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह सिलेक्टिव है और उसमें केवल उनकी प्रतिक्रिया दिखाई गई है, लेकिन उससे पहले महिला ने जो किया, वह छिपा लिया गया है. उनका कहना है कि 'सिर्फ एक वीडियो से पूरी सच्चाई मत देखिए'. यह वीडियो सच से बहुत दूर है.
यह घटना हरदोई के एसपी तिराहे के पास स्थित एक प्राइवेट स्कूल की है, जिसमें पीड़ित अभिभावक का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने उन पर नोटबुक और किताबें केवल स्कूल से ही खरीदने का दबाव बनाया. जब महिला ने इसका विरोध किया, तो प्रिंसिपल अपना आपा खो बैठीं. वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रिंसिपल गुस्से में चिल्लाते हुए महिला को ब्लडी फूल (Bloody Fool), 'गंवार' और 'शट अप' बोल रही हैं. प्रिंसिपल ने गुस्से में यहां तक कह दिया कि वह बच्ची का नाम रजिस्टर से काट देंगी और उसे स्कूल में नहीं पढ़ाएंगी. प्रिंसिपल द्वारा एक बच्चे की मां के साथ बदसलूकी और अपशब्दों वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद लोग प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कह रहे हैं.
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वायरल वीडियो की सबसे ज्यादा चर्चा उस हिस्से की हो रही है, जिसमें प्रिंसिपल इतनी ज्यादा भड़की हुई हैं कि उन्होंने एक मिनट के भीतर लगभग 10 बार 'यू शट अप' शब्द का इस्तेमाल किया. पीड़ित मां का कहना है कि उन्हें सरेआम जलील किया गया, जबकि वे केवल अपनी बात रखने गई थीं. अब उन्होंने शिक्षा विभाग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है.
You shut up! Get lost..
काटो बच्चे का नाम, तुरंत रजिस्टर से नाम हटाओ. आ गए तमाशा करने, भागो यहां से...
यूपी के हरदोई में सनबीम स्कूल की प्रिंसिपल ममता मिश्रा की ये भाषा है.
प्रिंसिपल साहिबा बच्चे के मां-बाप को हड़का रही हैं. pic.twitter.com/2yXeLgT7bA
Ranvijay Singh (@ranvijaylive) April 26, 2026
वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ता देख प्रिंसिपल ने भी अपना पक्ष रखते हुए एक वीडियो बनाया. प्रिंसिपल का दावा है कि वायरल वीडियो केवल एक छोटा हिस्सा है. उनका आरोप है कि पेरेंट्स फीस कम कराने का दबाव बना रहे थे और स्कूल के काम में बाधा डाल रहे थे. उन्होंने कहा कि वीडियो को अधूरा दिखाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है. प्रिंसिपल ने अपनी सफाई में यह भी कहा कि एक संस्थान के मुखिया के तौर पर उन्हें अनुशासन बनाए रखना होता है. अगर कोई बाहरी व्यक्ति स्कूल स्टाफ या प्रिंसिपल से ऊंची आवाज में बात करता है, तो उसे बाहर जाने के लिए कहना गलत नहीं है. हालांकि, शब्दों के चुनाव पर उन्होंने स्थिति के तनाव को जिम्मेदार ठहराया. स्कूल की प्रिंसिपल ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि यह एक सोची-समझी साजिश के तहत किया गया है. इसके दिन का चुनाव भी बहुत सोच-समझकर अभिभावक द्वारा किया गया था.
सनबीम स्कूल की प्रिंसिपल ममता मिश्रा की सफाई आ गई
बता रही हैं कि बच्चे के माता-पिता फीस कम करने का दबाव बना रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ.
ये भी पूछ रही हैं कि- स्कूल की फीस 1,300 रुपए है, और कितनी कम होनी चाहिए?
जो भी हो, इन्हें ये अधिकार किसने दिया कि किसी से चिल्लाकर बात करें. https://t.co/ySIFPTz1m0 pic.twitter.com/utskyoEJ1f
Ranvijay Singh (@ranvijaylive) April 26, 2026
मामले को लेकर बच्ची की मां नीलम वर्मा ने आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से जिलाधिकारी से शिकायत दर्ज कराई है. साथ ही मांग की है कि प्रिंसिपल उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. उन्होंने साफ कहा, 'मैं पैसे देने से इनकार नहीं कर रही थी, बस थोड़ा समय चाहती थी, लेकिन मेरे साथ जो हुआ, वह किसी भी मां के साथ नहीं होना चाहिए.' उनका यह भी कहना है कि अगर गरीब अभिभावकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, तो शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा कैसे कायम रहेगा.
मामले को बढ़ता देख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अजित सिंह ने बताया कि प्रकरण का वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित स्कूल को वर्ष 2009 में मान्यता दी गई थी और 2014 में कक्षा 6 से 8 तक की स्वीकृति भी दी गई थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम या अन्य नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो स्कूल की मान्यता पर भी कार्रवाई हो सकती है. फिलहाल, तीन सदस्यीय जांच टीम को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रिपोर्ट जल्द सामने ला सकती है.
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