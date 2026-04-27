Advertisement
trendingNow13194508
Hindi Newsजरा हटके3 घंटे पहले क्या हुआ, वो सुन लें... पैरेंट्स को SHUT UP बोलने वाली प्रिंसिपल ने तोड़ी चुप्पी, वीडियो के पीछे का बताया सच

3 घंटे पहले क्या हुआ, वो सुन लें... पैरेंट्स को SHUT UP बोलने वाली प्रिंसिपल ने तोड़ी चुप्पी, वीडियो के पीछे का बताया सच

Hardoi Principal Defense: सोशल मीडिया पर वायरल हरदोई के एसपी तिराहे के पास स्थित एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है. प्रिंसिपल का दावा है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह सिलेक्टिव है और उसमें केवल उनकी प्रतिक्रिया दिखाई गई है, लेकिन उससे पहले महिला और उसके साथ वालों ने जो किया, वह छिपा लिया गया है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 27, 2026, 11:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit: X/@ranvijaylive
Image credit: X/@ranvijaylive

Hardoi Principal Defense: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक स्कूल प्रिंसिपल और एक मां के बीच तीखी बहस दिखाई दे रही है. वायरल क्लिप को लेकर दावा किया जा रहा था कि प्रिंसिपल एक बच्चे की मां पर स्कूल से किताबें न खरीदने को लेकर भड़क रही है. इस दौरान वह बच्चे का नाम रजिस्टर से हटवाने की धमकी तक देती दिखाई दे रही है. हालांकि, अब इस विवाद से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में प्रिंसिपल ने अपना पक्ष रखा है. वह इस पूरी घटना को उनके खिलाफ साजिश बता रही है. प्रिंसिपल का दावा है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह सिलेक्टिव है और उसमें केवल उनकी प्रतिक्रिया दिखाई गई है, लेकिन उससे पहले महिला ने जो किया, वह छिपा लिया गया है. उनका कहना है कि 'सिर्फ एक वीडियो से पूरी सच्चाई मत देखिए'. यह वीडियो सच से बहुत दूर है.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना हरदोई के एसपी तिराहे के पास स्थित एक प्राइवेट स्कूल की है, जिसमें पीड़ित अभिभावक का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने उन पर नोटबुक और किताबें केवल स्कूल से ही खरीदने का दबाव बनाया. जब महिला ने इसका विरोध किया, तो प्रिंसिपल अपना आपा खो बैठीं. वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रिंसिपल गुस्से में चिल्लाते हुए महिला को ब्लडी फूल (Bloody Fool), 'गंवार' और 'शट अप' बोल रही हैं. प्रिंसिपल ने गुस्से में यहां तक कह दिया कि वह बच्ची का नाम रजिस्टर से काट देंगी और उसे स्कूल में नहीं पढ़ाएंगी. प्रिंसिपल द्वारा एक बच्चे की मां के साथ बदसलूकी और अपशब्दों वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद लोग प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कह रहे हैं.

यह भी पढ़ें:- सड़क किनारे काम कर रहे मजदूरों को अचानक मिला सरप्राइज, वीडियो देखकर आप भी कहेंगे...

Add Zee News as a Preferred Source

1 मिनट में 10 बार 'शट अप'

वायरल वीडियो की सबसे ज्यादा चर्चा उस हिस्से की हो रही है, जिसमें प्रिंसिपल इतनी ज्यादा भड़की हुई हैं कि उन्होंने एक मिनट के भीतर लगभग 10 बार 'यू शट अप' शब्द का इस्तेमाल किया. पीड़ित मां का कहना है कि उन्हें सरेआम जलील किया गया, जबकि वे केवल अपनी बात रखने गई थीं. अब उन्होंने शिक्षा विभाग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है.

वीडियो वायरल होने के बाद प्रिंसिपल की सफाई

वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ता देख प्रिंसिपल ने भी अपना पक्ष रखते हुए एक वीडियो बनाया. प्रिंसिपल का दावा है कि वायरल वीडियो केवल एक छोटा हिस्सा है. उनका आरोप है कि पेरेंट्स फीस कम कराने का दबाव बना रहे थे और स्कूल के काम में बाधा डाल रहे थे. उन्होंने कहा कि वीडियो को अधूरा दिखाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है. प्रिंसिपल ने अपनी सफाई में यह भी कहा कि एक संस्थान के मुखिया के तौर पर उन्हें अनुशासन बनाए रखना होता है. अगर कोई बाहरी व्यक्ति स्कूल स्टाफ या प्रिंसिपल से ऊंची आवाज में बात करता है, तो उसे बाहर जाने के लिए कहना गलत नहीं है. हालांकि, शब्दों के चुनाव पर उन्होंने स्थिति के तनाव को जिम्मेदार ठहराया. स्कूल की प्रिंसिपल ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि यह एक सोची-समझी साजिश के तहत किया गया है. इसके दिन का चुनाव भी बहुत सोच-समझकर अभिभावक द्वारा किया गया था.

सार्वजनिक रूप से माफी मांगें प्रिंसिपल

मामले को लेकर बच्ची की मां नीलम वर्मा ने आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से जिलाधिकारी से शिकायत दर्ज कराई है. साथ ही मांग की है कि प्रिंसिपल उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. उन्होंने साफ कहा, 'मैं पैसे देने से इनकार नहीं कर रही थी, बस थोड़ा समय चाहती थी, लेकिन मेरे साथ जो हुआ, वह किसी भी मां के साथ नहीं होना चाहिए.' उनका यह भी कहना है कि अगर गरीब अभिभावकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, तो शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा कैसे कायम रहेगा.

बीएसए ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

मामले को बढ़ता देख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अजित सिंह ने बताया कि प्रकरण का वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित स्कूल को वर्ष 2009 में मान्यता दी गई थी और 2014 में कक्षा 6 से 8 तक की स्वीकृति भी दी गई थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम या अन्य नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो स्कूल की मान्यता पर भी कार्रवाई हो सकती है. फिलहाल, तीन सदस्यीय जांच टीम को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रिपोर्ट जल्द सामने ला सकती है.

यह भी पढ़ें:- Video: धूप से बचने के लिए सिर में फंसा ली दूध की टंकी, घंटों की मशक्कत के बाद बची...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Hardoi School PrincipalPrincipal misbehavesNew Sun Beam Public Schoolprincipal parent argument

Trending news

Ex DIG भुल्लर पर ED का एक्शन, पंजाब में छापेमारी; मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
Punjab
Ex DIG भुल्लर पर ED का एक्शन, पंजाब में छापेमारी; मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
इस बार भयानक हीटवेव जल्दी क्यों आई? अप्रैल कैसे भी बीत रहा, पर मई-जून में क्या होगा
India Weather news
इस बार भयानक हीटवेव जल्दी क्यों आई? अप्रैल कैसे भी बीत रहा, पर मई-जून में क्या होगा
बंगाल में चुनावी रण, दूसरे चरण से पहले उत्तर 24 परगना में खूनी खेला!
West Bengal Election 2026
बंगाल में चुनावी रण, दूसरे चरण से पहले उत्तर 24 परगना में खूनी खेला!
चुनाव से पहले बंगाल में मिले 79 बम, NIA करेगी मामले की जांच
West Bengal
चुनाव से पहले बंगाल में मिले 79 बम, NIA करेगी मामले की जांच
रात में भी चैन नहीं! घबराइए नहीं, 47 डिग्री में झुलसते लोगों के लिए आ गई गुड न्यूज
India Weather news
रात में भी चैन नहीं! घबराइए नहीं, 47 डिग्री में झुलसते लोगों के लिए आ गई गुड न्यूज
भारत का वो 'सबसे डरावना समुद्री बीच'! सूरज ढलते ही पसर जाता है मौत जैसा सन्नाटा!
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो 'सबसे डरावना समुद्री बीच'! सूरज ढलते ही पसर जाता है मौत जैसा सन्नाटा!
ब्रिटिश मौलाना का UP में अवैध साम्राज्य ढहा, योगी एक्शन से मचा 7000 Km दूर तक हड़कंप
London
ब्रिटिश मौलाना का UP में अवैध साम्राज्य ढहा, योगी एक्शन से मचा 7000 Km दूर तक हड़कंप
'चुनावी जीत के लिए ममता करवाती हैं दंगा', TMC मुखिया पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
Assembly Election 2026
'चुनावी जीत के लिए ममता करवाती हैं दंगा', TMC मुखिया पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
तोतों ने उड़ाई अनार की 'दावत', किसान की गुहार पर बॉम्बे HC ने सुनाया दिलचस्प फैसला
World News
तोतों ने उड़ाई अनार की 'दावत', किसान की गुहार पर बॉम्बे HC ने सुनाया दिलचस्प फैसला
बंगाल की मतुआ बहुल 40 सीटों पर कैसा है समीकरण? PM मोदी ने ठाकुर मंदिर में टेका माथा
West Bengal Election 2026
बंगाल की मतुआ बहुल 40 सीटों पर कैसा है समीकरण? PM मोदी ने ठाकुर मंदिर में टेका माथा