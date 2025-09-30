Advertisement
trendingNow12942758
Hindi Newsजरा हटके

आलू-बैंगन नहीं, यहां लगता है पैसों की गड्डियों का मार्केट; लोग झोला भरकर ले जाते हैं नोट, वीडियो देख आंखें फटी रह जाएंगी!

Paison Ka Market: हरगीसा (सोमालीलैंड) का मनी मार्केट चर्चा में है, जहां हाईपरइन्फ्लेशन के कारण लोग आलू-बैंगन की तरह नोटों की गड्डियां खरीदते हैं. यहां डॉलर के बदले हजारों शिलिंग मिलते हैं और ग्राहक तराजू से नोट तौलकर झोला भर ले जाते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आलू-बैंगन नहीं, यहां लगता है पैसों की गड्डियों का मार्केट; लोग झोला भरकर ले जाते हैं नोट, वीडियो देख आंखें फटी रह जाएंगी!

Paison Ka Market: कल्पना कीजिए एक ऐसा बाजार जहां आलू-बैंगन की तरह नोटों की गड्डियां बिकती हों. सुनने में मजाक लगता है, लेकिन सोमालीलैंड की राजधानी हरगीसा में यह हकीकत है. यहां वेंडर सड़क किनारे लोकल करेंसी सोमालीलैंड शिलिंग (SLSH) के ढेर लगाते हैं और ग्राहक झोला भरकर ले जाते हैं. हाईपरइन्फ्लेशन की वजह से नोटों की वैल्यू इतनी गिर चुकी है कि पैसे खुद एक कमोडिटी बन गए हैं. सोशल मीडिया पर यह नजारा वायरल हो चुका है, जहां लोग हैरानी के साथ वीडियो देखते हैं.

नोटों का भारी बोझ

1 अमेरिकी डॉलर के लिए करीब 8,000–10,000 शिलिंग दी जाती है और सबसे बड़ा नोट सिर्फ 500 का है. छोटे-मोटे लेन-देन के लिए लाखों नोट चाहिए होते हैं. अगर कोई प्लास्टिक की थैली खरीदना चाहता है तो उसे नोटों का बोरा लेकर आना पड़ता है. वेंडर सड़कों पर गड्डियों के रूप में नोट बेचते हैं, जैसे हम सब्जी बाजार में आलू-बैंगन खरीदते हैं. इस कारण यहां की मुद्रा का इस्तेमाल सामान्य खरीदारी के लिए भी बोझिल और भारी हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

मार्केट की कहानी और इतिहास

सक्साफी मीडिया और बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इसे ‘मनी इन किलोग्राम्स’ कहा जाता है. यह बाजार 1990 में सोमालीलैंड की आजादी के बाद उभरा, जब सिविल वॉर के बाद अर्थव्यवस्था रिकवर हो रही थी. शिलिंग की कीमत लगातार गिरती रही. 2000 में 1 USD = 10,000 SLSH, 2005 में 9,000 और 2025 में लगभग 8,000. $100 के लिए नोटों का वजन 9 किलो तक हो जाता है. वेंडर प्लास्टिक शीट बिछाकर नोटों के ढेर लगाते हैं और ग्राहक इसे खरीदते समय तौलते हैं.

 

खरीदारी का अनोखा तरीका

यहां सामान खरीदने का तरीका भी अद्भुत है. जैसे भारत में लोग रुपये की गिनती करते हैं, वहीं हरगीसा में ग्राहक नोटों को तराजू पर तौलकर सामान लेते हैं. नेगोशिएशन आम है. “एक किलो शिलिंग कितने में?” जैसे सवाल सुनने को मिलते हैं. सोशल मीडिया पर ‘ओपन-एयर मनी मार्केट’ वाले वीडियोज लाखों व्यूज पा चुके हैं. यह नजारा दर्शाता है कि पैसे भी कभी-कभी सामान की तरह बिक सकते हैं और दुनिया के किसी कोने में मुद्रा का इस्तेमाल कैसे बदल जाता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

SomalilandSomaliland currency crisiscurrency crisis in world

Trending news

अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
weather update
अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
PPF
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
Jammu and Kashmir
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
TVK
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
Indian Air Force
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
nuclear attack
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
IMD
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
Anti Naxal Operation
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
NIA
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
;