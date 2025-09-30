आलू-बैंगन नहीं, यहां लगता है पैसों की गड्डियों का मार्केट; लोग झोला भरकर ले जाते हैं नोट, वीडियो देख आंखें फटी रह जाएंगी!

Paison Ka Market: कल्पना कीजिए एक ऐसा बाजार जहां आलू-बैंगन की तरह नोटों की गड्डियां बिकती हों. सुनने में मजाक लगता है, लेकिन सोमालीलैंड की राजधानी हरगीसा में यह हकीकत है. यहां वेंडर सड़क किनारे लोकल करेंसी सोमालीलैंड शिलिंग (SLSH) के ढेर लगाते हैं और ग्राहक झोला भरकर ले जाते हैं. हाईपरइन्फ्लेशन की वजह से नोटों की वैल्यू इतनी गिर चुकी है कि पैसे खुद एक कमोडिटी बन गए हैं. सोशल मीडिया पर यह नजारा वायरल हो चुका है, जहां लोग हैरानी के साथ वीडियो देखते हैं.

नोटों का भारी बोझ

1 अमेरिकी डॉलर के लिए करीब 8,000–10,000 शिलिंग दी जाती है और सबसे बड़ा नोट सिर्फ 500 का है. छोटे-मोटे लेन-देन के लिए लाखों नोट चाहिए होते हैं. अगर कोई प्लास्टिक की थैली खरीदना चाहता है तो उसे नोटों का बोरा लेकर आना पड़ता है. वेंडर सड़कों पर गड्डियों के रूप में नोट बेचते हैं, जैसे हम सब्जी बाजार में आलू-बैंगन खरीदते हैं. इस कारण यहां की मुद्रा का इस्तेमाल सामान्य खरीदारी के लिए भी बोझिल और भारी हो गया है.

मार्केट की कहानी और इतिहास

सक्साफी मीडिया और बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इसे ‘मनी इन किलोग्राम्स’ कहा जाता है. यह बाजार 1990 में सोमालीलैंड की आजादी के बाद उभरा, जब सिविल वॉर के बाद अर्थव्यवस्था रिकवर हो रही थी. शिलिंग की कीमत लगातार गिरती रही. 2000 में 1 USD = 10,000 SLSH, 2005 में 9,000 और 2025 में लगभग 8,000. $100 के लिए नोटों का वजन 9 किलो तक हो जाता है. वेंडर प्लास्टिक शीट बिछाकर नोटों के ढेर लगाते हैं और ग्राहक इसे खरीदते समय तौलते हैं.

खरीदारी का अनोखा तरीका

यहां सामान खरीदने का तरीका भी अद्भुत है. जैसे भारत में लोग रुपये की गिनती करते हैं, वहीं हरगीसा में ग्राहक नोटों को तराजू पर तौलकर सामान लेते हैं. नेगोशिएशन आम है. “एक किलो शिलिंग कितने में?” जैसे सवाल सुनने को मिलते हैं. सोशल मीडिया पर ‘ओपन-एयर मनी मार्केट’ वाले वीडियोज लाखों व्यूज पा चुके हैं. यह नजारा दर्शाता है कि पैसे भी कभी-कभी सामान की तरह बिक सकते हैं और दुनिया के किसी कोने में मुद्रा का इस्तेमाल कैसे बदल जाता है.