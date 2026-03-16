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Hindi Newsजरा हटकेआसमान का यमराज: इसके पंजे भालू से भी बड़े हैं, 20 किलो के हिरण को हवा में उठा ले जाता है यह पक्षी!

आसमान का 'यमराज': इसके पंजे भालू से भी बड़े हैं, 20 किलो के हिरण को हवा में उठा ले जाता है यह पक्षी!

दुनिया के सबसे ताकतवर शिकारी पक्षियों में से एक हार्पी ईगल अपने विशाल पंजों और जबरदस्त ताकत के लिए जाना जाता है. यह पक्षी बंदर, स्लॉथ और छोटे हिरण तक का शिकार कर सकता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 16, 2026, 07:28 AM IST
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आसमान का 'यमराज': इसके पंजे भालू से भी बड़े हैं, 20 किलो के हिरण को हवा में उठा ले जाता है यह पक्षी!

World Most Powerful Bird: दुनिया के घने जंगलों में एक ऐसा पक्षी भी रहता है जिसे धरती के सबसे ताकतवर शिकारी पक्षियों में गिना जाता है. इसका नाम है हार्पी ईगल. यह विशालकाय पक्षी मध्य और दक्षिण अमेरिका के घने वर्षावनों में पाया जाता है. इसकी ताकत, बड़े पंख और बेहद तेज पंजे इसे जंगल का खतरनाक शिकारी बनाते हैं. यह पक्षी पेड़ों की ऊंची शाखाओं के बीच से अचानक हमला करके अपने शिकार को पकड़ लेता है.

यह पक्षी इतना ताकतवर क्यों माना जाता है?

वैज्ञानिकों के अनुसार, हार्पी ईगल को दुनिया के सबसे ताकतवर शिकारी पक्षियों में गिना जाता है. यह अपनी ही बॉडी वेट जितने भारी शिकार को भी उठा सकता है. कई बार यह लगभग 20 पाउंड तक के जानवरों को पकड़ लेता है. इसकी ताकत और पकड़ इतनी मजबूत होती है कि यह एक झटके में बंदर या स्लॉथ जैसे जानवरों को पेड़ से खींचकर ले जा सकता है.

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इसके पंजे इतने खास क्यों हैं?

इस पक्षी की सबसे हैरान करने वाली चीज उसके विशाल पंजे हैं. हार्पी ईगल के पंजे किसी भी ईगल प्रजाति में सबसे बड़े माने जाते हैं. मादा हार्पी ईगल के पंजे लगभग 4.8 इंच तक लंबे हो सकते हैं. कई विशेषज्ञ कहते हैं कि इनके पंजे का आकार भूरे भालू के नाखूनों जितना बड़ा हो सकता है. यही पंजे इस पक्षी को बेहद खतरनाक शिकारी बनाते हैं.

यह किन जानवरों का शिकार करता है?

खाने के मामले में हार्पी ईगल पूरी तरह मांसाहारी होता है. वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह 100 से ज्यादा तरह के जानवरों का शिकार कर सकता है. इसका सबसे पसंदीदा शिकार पेड़ों पर रहने वाले जानवर होते हैं, जैसे स्लॉथ और बंदर. इसके अलावा यह साही, आर्माडिलो और कभी-कभी छोटे हिरण के बच्चों तक को पकड़ सकता है.

यह पक्षी कहां रहता है?

यह शक्तिशाली पक्षी मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका के घने वर्षावनों में पाया जाता है. इसका क्षेत्र मैक्सिको से लेकर अर्जेंटीना तक फैला हुआ है. हार्पी ईगल आमतौर पर जंगल की सबसे ऊंची परत में घोंसला बनाता है और वहीं से अपने शिकार पर नजर रखता है. कभी-कभी यह जमीन पर भी शिकार करने उतर आता है.

इतनी ताकत होने के बावजूद हार्पी ईगल आज कई खतरों का सामना कर रहा है. जंगलों की कटाई, खेती, खनन और आग की घटनाओं के कारण इसका प्राकृतिक घर तेजी से खत्म हो रहा है. इसी वजह से प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने इसे असुरक्षित यानी खतरे में पड़ने वाली प्रजाति की सूची में रखा है.

क्या दूसरे शिकारी पक्षी भी इतने ताकतवर होते हैं?

दुनिया में और भी कई ताकतवर शिकारी पक्षी हैं. उदाहरण के लिए बाल्ड ईगल अपनी मजबूत पकड़ के लिए जाना जाता है, जबकि पेरेग्रीन बाज को दुनिया का सबसे तेज पक्षी माना जाता है. यह शिकार करते समय 240 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से नीचे की ओर झपट्टा मार सकता है. फिर भी ताकत और विशाल पंजों के मामले में हार्पी ईगल आज भी दुनिया के सबसे प्रभावशाली शिकारी पक्षियों में गिना जाता है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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