पुरुष, महिला और बच्चों के अलग-अलग रेट... मनोरंजन के लिए आम नागरिकों के शिकार की कहानी

क्या मनोरंजन के लिए किसी इंसान की जिंदगी ली जा सतकी है? वैसे तो यह सवाल ही नहीं होना चाहिए था लेकिन इटली की एक खबर ने सभी को हैरान कर दिया है. कहा जा रहा है कि यहां पैसे देकर आम नागरिकों पर गोलियां चलाई गई हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 17, 2025, 10:48 AM IST
Sniper Safari: अब तक आपने सुना होगा कि कुछ लोग शिकार के लिए जंगल जाते हैं और जानवरों या फिर पक्षियों का शिकार करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि इंसानों का भी शिकार किया जाता है? यह सवाल बहुत भयावह है और ऐसा ही एक मामला इटली के शहर के मिलान में सामने आया है. यहां पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के दफ्तर ने एक जांच शुरू की है. जांच उन आरोपों पर की जा रही है कि कुछ इतालवी लोगों ने पैसे देकर निहत्थे लोगों पर मनोरंजन के लिए गोलियां चलाई हैं. जिसे 'स्नाइपर सफारी' कहा जाता है.

इतालवी शहरियों पर आरोप है कि उन्होंने 90 के दशक में जंग के दौरान सारायेवो में आम शहरियों पर मनोरंजन के लिए पैसा देकर गोलियां चलाईं. BBC उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक मिलान शहर में शिकयत एक पत्रकार और नावलिस्ट ईजो ग्वाजीनी ने दर्ज कराई थी. उनका दावा था कि हथियारों के शौकीन कुछ 'बहुत अमीर लोगों' ने सारायेवो की पहाड़ियों में निहत्थे लोगों को मारा. इसके लिए बड़ी रकम भी अदा की गई थी. हैरानी की बात यह है कि पुरुष, महिला और बच्चों को मारने के लिए अलग-अलग कीमतें होती थीं.

SISMI ने क्या जवाब दिया?

ग्वाजिनी के पास एक बोस्नियाई मिलिट्री इंटेलिजेंस अफसर की गवाही भी है. रिपोर्ट के मुताबिक उस अफसर ने बताया कि 1993 में उन्हें इन 'स्नाइपर सफारी' की जानकारी मिली थी. उन्होंने यह बात 1994 की शुरुआत में इटली की मिलिट्री इंटेलिजेंस (SISMI) को बता दी. लगभग दो महीने बाद SISMI ने अपने जवाब में कहा,'हमने उन्हें रोक दिया है अब और ऐसी सफारी नहीं होंगी.'

ब्रिटिश सैनिकों ने दावा किया खारिज

जबकि दूसरी तरफ ब्रिटिश सैनिकों का कहना है कि वे उस समय सारायेवो में तैनात थे, उन्होंने कभी ऐसी 'स्नाइपर टूरिज्म' नहीं देखी और वहां इतनी चेक-पोस्टें थीं कि किसी बाहरी व्यक्ति का आना और नागरिकों पर गोली चलाना लगभग असंभव था. इस संबंध में बोस्निया में जांच रुक चुकी है लेकिन इटली ने इसे आगे बढ़ाया है. वहां पुलिस और प्रॉसिक्यूटर गवाहों की सूची बना रहे हैं. ताकि पता चल सके कि कौन-कौन लोग वास्तव में इस अपराध में शामिल थे.

क्या होता है स्नाइपर सफारी

स्नाइपर सफारी एक बेहद खतरनाक और गैर इंसानी होने के साथ-साथ गैरकानूनी अमल होता है. इसमें पैसा लेकर इंसानों पर दूर से गोली चलाने का मौका दिया जाता है. हैरानी की बात है कि यह सब सिर्फ मनोरंजन के लिए किया जाता है. अक्सर युद्ध वाले इलाकों में किसी ऊंची जगह या पहाड़ी पर स्नाइपर राइफल दी जाती है और 'शिकार' के नाम पर आम, निहत्थे नागरिकों पर गोली चलाई जाती है.

Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

Sniper SafariItaly

