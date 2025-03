पैर खोए, बेटी खोई... रिटायर्ड फौजी को 5 साल बाद उड़ती फ्लाइट में मिली 'पायलट' बेटी, पढ़ें दिल छू लेने वाली कहानी

Harsh Goenka Emotional Post: आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका सोशल मीडिया पर अक्सर इंटरेस्टिग स्टोरी शेयर करते हैं और एक बार फिर उन्होंने एक दिल छू लेने वाली कहानी शेयर की है. बुधवार की शाम में उन्होंने एक बार फिर अपने फॉलोअर्स को हैरान करने में जरा भी समय नहीं गंवाया. हर्ष गोयनका ने भारतीय वायु सेना के पूर्व विंग कमांडर अशोक केतकर की प्रेरक कहानी बताई, जिनकी अपनी बेटी से पांच साल बाद मुलाकात हुई.

मुंबई से दिल्ली की उड़ान

हर्ष गोयनका ने एक्स पर लिखा कि मुंबई हवाई अड्डे पर व्हीलचेयर पर बैठे विंग कमांडर अशोक केतकर दिल्ली की फ्लाइट में सवार हुए. अशोक ने देश की सेवा में अपने दोनों पैर खो दिए थे, लेकिन उनकी बेटी भार्गवी से दूरी ने उन्हें और तोड़ दिया था. भार्गवी ने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी, जिसके बाद पिता-बेटी पांच साल तक नहीं मिले. फ्लाइट के दौरान पायलट ने एक खास अनाउंसमेंट की. उसने अशोक को युद्ध का हीरो बताया और कहा, "सर, जिस बेटी से आपने रिश्ता तोड़ा, वह भार्गवी इस विमान को उड़ा रही है." यह सुनकर अशोक हैरान रह गए. तभी एक छोटा लड़का उनके पास पानी लेकर आया. वह कोई और नहीं, बल्कि उनका नाती था.

At Mumbai airport, a wheelchair-bound veteran, Wing Commander Ashok Ketkar, boarded a flight to Delhi. He had lost both legs in service, but what truly broke him was losing his daughter Bhargavi, who married against his wishes.

He hadn’t spoken to her in 5 years.

Mid-flight, an…

— Harsh Goenka (@hvgoenka) March 26, 2025