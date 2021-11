जब साउथ इंडियन गाने पर ठुमके लगाने लगे रोबोट, Harsh Goenka ने किया मजेदार ट्वीट

Viral Video: उद्योगपति हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) आए दिन कोई ना कोई ऐसा ट्वीट जरूर शेयर करते हैं, जिसे देखने के बाद आपके चेहरे की मुस्कान जरूर बढ़ जाएगी. रोजाना अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक्टिव रहने वाले बिजनेसमैन हर्ष गोयनका या तो कोई इंस्पीरेशनल या फिर मजेदार वीडियो शेयर करना नहीं भूलते. उनके अंदर खास बात यह है कि वह अपने अंतरंगी कैप्शन से लोगों को हंसाने पर मजबूर कर देते हैं. कुछ ऐसा ही सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक वीडियो को उन्होंने शेयर किया है. इस वीडियो को देखने के बाद आप भी हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे.

यह भी पढ़ें: लड़कियों ने दूल्हे को दिया ऐसा चौंकाने वाला गिफ्ट, निहारती ही रह गई दुल्हन

हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर जो वीडियो शेयर किया है, उसमें देखा जा सकता है कि कुछ रोबाट फ्लोर पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. दो रोबोट इंसान नुमा दिखलाई दे रहे हैं, जबकि एक रोबोट डॉग की तरीके दिखाई दे रहा है. सबसे खास बात यह है कि सभी मस्ती में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी साउथ इंडियन गाने पर. जी हां, करीब एक मिनट के वीडियो में यह देखा जा सकता है कि अलग-अलग तरह के रोबोट देसी स्टाइल में डांस कर रहे हैं.

When the robotic company hired too many South Indian engineers… pic.twitter.com/ODZF8wjLWE — Harsh Goenka (@hvgoenka) October 30, 2021