हर्ष गोयनका ने शेयर किया 'उड़ने वाली मछली' का वीडियो, तो आईएफएस अधिकारी ने बताया Video का सच!

हर्ष गोयनका देश के मशहूर उद्योगपति सोशल मीडिया पर अपनी दिलचस्प और मजेदार पोस्ट्स के लिए जाने जाते हैं. कभी उनकी पोस्ट लोगों को मुस्कुराती है, तो कभी हैरान कर देती है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने एक उड़ने वाली मछली का वीडियो पोस्ट किया. वीडियो देखते ही लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मछली अचानक हाथ से उड़ती नजर आ रही थी. लेकिन जब IFS अधिकारी समेत कई लोगों ने इस वीडियो की हकीकत बताई, तो मामला चर्चा में आ गया. असल में यह वायरल क्लिप असली नहीं, बल्कि AI से बनाया गया वीडियो था.

24 नवंबर को हर्ष गोयनका ने एक 9 सेकंड का वीडियो X पर पोस्ट किया और कैप्शन लिखा, “पहली बार उड़ने वाली मछली देखी.” वीडियो में एक शख्स नाव पर खड़ा होकर पंख वाली मछली कैमरे को दिखाता है, और अचानक मछली उसके हाथ से उड़ जाती है. इस अजीब दृश्य को देखकर लोग दंग रह गए. कुछ ने इसे चमत्कार बताया, तो कई यूजर्स ने कहा कि ऐसी मछली उन्होंने कभी नहीं देखी. जल्द ही यह पोस्ट वायरल हो गई और हजारों लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

This is the first time I’ve seen a flying fish pic.twitter.com/f5BbdcwNzb — Harsh Goenka (@hvgoenka) November 24, 2025

वीडियो देख यूजर्स कर रहे कमेंट

वीडियो पर बड़ी संख्या में लोगों ने हर्ष गोयनका को टैग करते हुए लिखा कि यह क्लिप असली नहीं, बल्कि AI से बनाई गई है. कई ने मजाक में पूछा, “सर, क्या आप भी अब X की कमाई पर निर्भर हैं?” वहीं कुछ ने कहा कि ऐसी फर्जी AI वीडियोज को वॉट्सऐप यूनिवर्सिटी वाले ही शेयर करते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए. कुल मिलाकर अधिकांश यूजर्स ने साफ लिखा कि वीडियो देखने में भले ही असली लगे, लेकिन यह पूरी तरह जनरेटिव AI का काम है.

IFS अधिकारी ने बताया पूरा सच

भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कासवान ने भी इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने हर्ष गोयनका की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा, “क्योंकि यह AI है.” उनकी पोस्ट पर भी लोगों ने मजेदार कमेंट किए. कई ने लिखा कि AI अब किसी भी दृश्य को इतने असली रूप में दिखा देता है कि पहचानना मुश्किल है. IFS अधिकारी की पुष्टि के बाद यह साफ हो गया कि वीडियो में दिखाई गई उड़ती मछली पूरी तरह नकली और डिजिटल तरीके से बनाई गई थी.

वायरल होने के बाद पोस्ट हटाई गई

जब यह बात साफ हो गई कि वीडियो AI जनरेटेड है, तो मामला और ज्यादा वायरल हो गया. इसके बाद परवीन कासवान ने अपनी रीपोस्ट X से हटा दी. लोगों ने हर्ष गोयनका को सलाह दी कि ऐसे भ्रामक AI वीडियोज को बिना जांचे शेयर न करें, क्योंकि यह लोगों को गलत जानकारी दे सकते हैं. इस पूरी घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि AI की दुनिया में अब हर वायरल चीज असली नहीं होती. इंटरनेट पर दिखने वाली हर चीज पर भरोसा करने से पहले जांचना जरूरी है.