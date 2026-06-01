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Hindi Newsजरा हटकेजब सिर्फ भारतीयों के लिए स्विस होटल ने लगा दिया था स्पेशल रूल, हर्ष गोयनका ने शेयर किया वाकया

जब सिर्फ भारतीयों के लिए स्विस होटल ने लगा दिया था 'स्पेशल' रूल, हर्ष गोयनका ने शेयर किया वाकया

Harsh Goenka Viral Post: बिजनेसमैन Harsh Goenka की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने भारतीयों के सिविक सेंस और सार्वजनिक व्यवहार को लेकर नई बहस छेड़ दी है. उन्होंने स्विट्जरलैंड के एक होटल में भारतीय मेहमानों के लिए लगाए गए खास निर्देशों का जिक्र किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jun 01, 2026, 02:38 PM IST
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जब सिर्फ भारतीयों के लिए स्विस होटल ने लगा दिया था 'स्पेशल' रूल, हर्ष गोयनका ने शेयर किया वाकया

Harsh Goenka Viral Post: विदेश यात्रा के दौरान भारतीय पर्यटक अपनी संस्कृति, खानपान और उत्साह के लिए जाने जाते हैं. लेकिन कई बार कुछ घटनाएं ऐसी भी सामने आ जाती हैं, जो देश की छवि को लेकर सवाल खड़े कर देती हैं. इन दिनों इसी मुद्दे पर सोशल मीडिया पर जोरदार चर्चा चल रही है. दरअसल, मशहूर उद्योगपति हर्ष गोयनका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पुराना अनुभव साझा किया है. उन्होंने बताया है कि स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर Gstaad में स्थित एक होटल में उन्हें भारतीय मेहमानों के लिए अलग से लगाए गए कुछ नियम दिखाई दिए. यह देखकर वह हैरान रह गए. उनकी पोस्ट सामने आते ही इंटरनेट पर सिविक सेंस, सार्वजनिक व्यवहार और विदेशों में भारतीयों की छवि को लेकर बहस शुरू हो गई. कई लोगों ने इस पर अपनी राय रखी, जबकि कुछ लोगों ने इसे पूरे देश को एक नजर से देखने वाला नजरिया बताया.

होटल के नोटिस में क्या लिखा था?

हर्ष गोयनका की पोस्ट के अनुसार, स्विट्जरलैंड के एक होटल ने भारतीय मेहमानों के लिए कुछ विशेष निर्देश जारी किए थे. इन निर्देशों में कहा गया था कि नाश्ते के बुफे से खाना बाहर न ले जाएं, केवल वहां मौजूद कटलरी का ही इस्तेमाल करें और गलियारों व बालकनी में शोर-शराबा न करें. होटल की ओर से यह भी बताया गया था कि बुफे में रखा खाना सिर्फ नाश्ते के लिए है. अगर किसी को बाद में खाने के लिए पैक्ड लंच चाहिए, तो वह अलग से खरीदा जा सकता है. इन नियमों को देखकर गोयनका ने कहा कि उन्हें यह देखकर काफी आश्चर्य हुआ कि किसी खास देश के मेहमानों के लिए अलग से निर्देश लगाने की जरूरत महसूस की गई.

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वायरल वीडियो का भी किया जिक्र

अपनी पोस्ट में हर्ष गोयनका ने हाल के दिनों में वायरल हुए कई वीडियो का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जिनमें लोग एयरपोर्ट, रेस्तरां या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अचानक डांस करने लगते हैं या अत्यधिक शोर मचाते दिखाई देते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि विदेशों में यात्रा के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर व्यवहार को लेकर अधिक जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत है. उनका मानना है कि किसी भी देश की पहचान सिर्फ उसकी आर्थिक ताकत से नहीं, बल्कि वहां के लोगों के व्यवहार से भी बनती है.

जापान का उदाहरण देकर कही बड़ी बात

गोयनका ने अपनी पोस्ट में जापान का उदाहरण भी दिया. उनका कहना था कि जापान ने दुनिया में अपनी पहचान सिर्फ तकनीक या आर्थिक विकास से नहीं बनाई, बल्कि वहां के लोगों के अनुशासन, विनम्रता और सिविक सेंस ने भी उसे खास बनाया है. उन्होंने कहा कि अगर भारत को वैश्विक स्तर पर और मजबूत पहचान बनानी है, तो यहां रहने वाले नागरिकों के व्यवहार और सार्वजनिक जिम्मेदारी पर भी ध्यान देना होगा. उनके मुताबिक, लोगों को दूसरों की सुविधा और सार्वजनिक नियमों का सम्मान करना सीखना चाहिए.

सोशल मीडिया पर बंटी लोगों की राय

हर्ष गोयनका की पोस्ट वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं. कुछ यूजर्स ने कहा कि विदेशों में भारतीय पर्यटकों को स्थानीय नियमों और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए. वहीं, कुछ लोगों का मानना था कि कुछ व्यक्तियों की गलतियों के आधार पर पूरे देश को नहीं आंकना चाहिए. उनका कहना था कि हर देश में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं. एक यूजर ने लिखा कि सिविक सेंस बेहद जरूरी है, लेकिन किसी एक घटना के आधार पर पूरे समुदाय को दोष देना उचित नहीं है. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे वह अपने देश में हो या विदेश में.

जागरूकता अभियान की भी उठी मांग

इस बहस के दौरान कई लोगों ने सुझाव दिया कि सिविक सेंस को लेकर बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए. कुछ यूजर्स का मानना था कि सोशल मीडिया, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और अन्य सार्वजनिक जगहों पर लोगों को शिष्टाचार और सार्वजनिक जिम्मेदारी के बारे में लगातार जागरूक किया जाना चाहिए. कई लोगों ने कहा कि सफाई, अनुशासन और सार्वजनिक व्यवहार जैसे विषयों को स्कूल स्तर से ही मजबूत किया जाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियां बेहतर नागरिक बन सकें.

विदेशों में बढ़ रही भारतीयों की मौजूदगी

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय पर्यटकों की संख्या दुनिया भर में तेजी से बढ़ी है. यूरोप, एशिया और अमेरिका जैसे देशों में बड़ी संख्या में भारतीय घूमने जाते हैं. ऐसे में विदेशों में भारतीयों का व्यवहार सीधे तौर पर देश की छवि से जुड़ जाता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब कोई व्यक्ति विदेश यात्रा करता है, तो वह सिर्फ एक पर्यटक नहीं होता, बल्कि अपने देश का प्रतिनिधि भी होता है. इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर जिम्मेदार व्यवहार और स्थानीय नियमों का सम्मान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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