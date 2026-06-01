जब सिर्फ भारतीयों के लिए स्विस होटल ने लगा दिया था 'स्पेशल' रूल, हर्ष गोयनका ने शेयर किया वाकया

Harsh Goenka Viral Post: विदेश यात्रा के दौरान भारतीय पर्यटक अपनी संस्कृति, खानपान और उत्साह के लिए जाने जाते हैं. लेकिन कई बार कुछ घटनाएं ऐसी भी सामने आ जाती हैं, जो देश की छवि को लेकर सवाल खड़े कर देती हैं. इन दिनों इसी मुद्दे पर सोशल मीडिया पर जोरदार चर्चा चल रही है. दरअसल, मशहूर उद्योगपति हर्ष गोयनका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पुराना अनुभव साझा किया है. उन्होंने बताया है कि स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर Gstaad में स्थित एक होटल में उन्हें भारतीय मेहमानों के लिए अलग से लगाए गए कुछ नियम दिखाई दिए. यह देखकर वह हैरान रह गए. उनकी पोस्ट सामने आते ही इंटरनेट पर सिविक सेंस, सार्वजनिक व्यवहार और विदेशों में भारतीयों की छवि को लेकर बहस शुरू हो गई. कई लोगों ने इस पर अपनी राय रखी, जबकि कुछ लोगों ने इसे पूरे देश को एक नजर से देखने वाला नजरिया बताया.

होटल के नोटिस में क्या लिखा था?

हर्ष गोयनका की पोस्ट के अनुसार, स्विट्जरलैंड के एक होटल ने भारतीय मेहमानों के लिए कुछ विशेष निर्देश जारी किए थे. इन निर्देशों में कहा गया था कि नाश्ते के बुफे से खाना बाहर न ले जाएं, केवल वहां मौजूद कटलरी का ही इस्तेमाल करें और गलियारों व बालकनी में शोर-शराबा न करें. होटल की ओर से यह भी बताया गया था कि बुफे में रखा खाना सिर्फ नाश्ते के लिए है. अगर किसी को बाद में खाने के लिए पैक्ड लंच चाहिए, तो वह अलग से खरीदा जा सकता है. इन नियमों को देखकर गोयनका ने कहा कि उन्हें यह देखकर काफी आश्चर्य हुआ कि किसी खास देश के मेहमानों के लिए अलग से निर्देश लगाने की जरूरत महसूस की गई.

यह भी पढ़ें:- रात में सोते-सोते गायब हो गया बच्चा, कमरे में मची अफरा-तफरी! जब मिली लोकेशन तो...

Add Zee News as a Preferred Source

वायरल वीडियो का भी किया जिक्र

अपनी पोस्ट में हर्ष गोयनका ने हाल के दिनों में वायरल हुए कई वीडियो का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जिनमें लोग एयरपोर्ट, रेस्तरां या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अचानक डांस करने लगते हैं या अत्यधिक शोर मचाते दिखाई देते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि विदेशों में यात्रा के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर व्यवहार को लेकर अधिक जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत है. उनका मानना है कि किसी भी देश की पहचान सिर्फ उसकी आर्थिक ताकत से नहीं, बल्कि वहां के लोगों के व्यवहार से भी बनती है.

A Swiss hotel once displayed a list of special rules exclusively for Indian guests which I personally saw and was appalled. Today, videos of garba in restaurants, loud conversations in airports, and turning aircraft cabins into picnic spots keep doing the rounds. Even in Davos,… pic.twitter.com/ccljdLmDfk Harsh Goenka (@hvgoenka) May 31, 2026

जापान का उदाहरण देकर कही बड़ी बात

गोयनका ने अपनी पोस्ट में जापान का उदाहरण भी दिया. उनका कहना था कि जापान ने दुनिया में अपनी पहचान सिर्फ तकनीक या आर्थिक विकास से नहीं बनाई, बल्कि वहां के लोगों के अनुशासन, विनम्रता और सिविक सेंस ने भी उसे खास बनाया है. उन्होंने कहा कि अगर भारत को वैश्विक स्तर पर और मजबूत पहचान बनानी है, तो यहां रहने वाले नागरिकों के व्यवहार और सार्वजनिक जिम्मेदारी पर भी ध्यान देना होगा. उनके मुताबिक, लोगों को दूसरों की सुविधा और सार्वजनिक नियमों का सम्मान करना सीखना चाहिए.

सोशल मीडिया पर बंटी लोगों की राय

हर्ष गोयनका की पोस्ट वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं. कुछ यूजर्स ने कहा कि विदेशों में भारतीय पर्यटकों को स्थानीय नियमों और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए. वहीं, कुछ लोगों का मानना था कि कुछ व्यक्तियों की गलतियों के आधार पर पूरे देश को नहीं आंकना चाहिए. उनका कहना था कि हर देश में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं. एक यूजर ने लिखा कि सिविक सेंस बेहद जरूरी है, लेकिन किसी एक घटना के आधार पर पूरे समुदाय को दोष देना उचित नहीं है. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे वह अपने देश में हो या विदेश में.

जागरूकता अभियान की भी उठी मांग

इस बहस के दौरान कई लोगों ने सुझाव दिया कि सिविक सेंस को लेकर बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए. कुछ यूजर्स का मानना था कि सोशल मीडिया, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और अन्य सार्वजनिक जगहों पर लोगों को शिष्टाचार और सार्वजनिक जिम्मेदारी के बारे में लगातार जागरूक किया जाना चाहिए. कई लोगों ने कहा कि सफाई, अनुशासन और सार्वजनिक व्यवहार जैसे विषयों को स्कूल स्तर से ही मजबूत किया जाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियां बेहतर नागरिक बन सकें.

विदेशों में बढ़ रही भारतीयों की मौजूदगी

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय पर्यटकों की संख्या दुनिया भर में तेजी से बढ़ी है. यूरोप, एशिया और अमेरिका जैसे देशों में बड़ी संख्या में भारतीय घूमने जाते हैं. ऐसे में विदेशों में भारतीयों का व्यवहार सीधे तौर पर देश की छवि से जुड़ जाता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब कोई व्यक्ति विदेश यात्रा करता है, तो वह सिर्फ एक पर्यटक नहीं होता, बल्कि अपने देश का प्रतिनिधि भी होता है. इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर जिम्मेदार व्यवहार और स्थानीय नियमों का सम्मान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.

यह भी पढ़ें:- आनंद महिंद्रा ने समझाया विराट कोहली की 'वफादारी' का मतलब, जीत के बाद लिखी ऐसी बात

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.