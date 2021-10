Harsh Goenka Tweet: जब आपकी पत्नी फैशन डिजाइनर हो तो बेकार मास्क को ऐसे करेगी रीयूज

Harsh Goenka Tweet: कोरोनावायरस के कारण अब प्रत्येक शख्स अपने पास कई मास्क रखता है. ऐसे में जब मास्क कई बार इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसे कचरा में फेंक दिया जाता है. उसका घरेलू इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो मास्क को रीयूज करके नया स्वरूप दे देते हैं. इसी का एक नमूना उद्योगपति हर्ष गोयनका ने अपने ट्वीट के जरिए दिया. वह रोजाना कोई ना कोई वीडियो या पोस्ट को शेयर करना नहीं भूलते.

हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक ऐसा वायरल तस्वीर शेयर की है. इस वायरल तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने बड़ी ही मजेदार बात लिखी. हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) ने अपने ट्वीट में दो ऐसे शख्स की तस्वीर शेयर की, जिसमें दोनों ने ही मास्क के बनाए हुए कपड़े पहने हुए थे. यह देखकर लोग थोड़े हैरान रह गए, लेकिन जैसे ही हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) का कैप्शन पढ़ा तो लोगों के चेहरे पर हंसी आ गई.

When your wife is a fashion designer and you want to reuse all wasted masks…. pic.twitter.com/FxsKsKgZA1 — Harsh Goenka (@hvgoenka) October 27, 2021