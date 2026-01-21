लेह की खूबसूरती पर 'बैल बुद्धि' का दाग; BRO के माइलस्टोन पर चिपका दिया अपना स्टिकर, लोगों ने सरेआम लगा दी क्लास

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेलेह की खूबसूरती पर बैल बुद्धि का दाग; BRO के माइलस्टोन पर चिपका दिया अपना स्टिकर, लोगों ने सरेआम लगा दी क्लास

Leh viral video: लेह की ठंडी हवाओं और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक वीडियो ने इंटरनेट का पारा गर्म कर दिया. हरियाणा से आए एक शख्स ने वो किया, जिसे लोग सैर नहीं बल्कि सरेआम बदतमीजी कह रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 21, 2026, 08:01 PM IST
सोचिए, आप 13 हजार फीट से ज्यादा ऊंचाई पर खड़े हों, चारों तरफ बर्फीली हवा, पहाड़ों का सन्नाटा और सामने देश का एक ऐतिहासिक मीलस्टोन… आम इंसान वहां जाकर फोटो खिंचवाकर गर्व महसूस करेगा. लेकिन सोशल मीडिया के दौर में कुछ लोग लाइक्स के लिए उस जगह को भी अपनी निजी दीवार समझ लेते हैं. लद्दाख के फोटू ला पास पर वायरल हुआ एक वीडियो इसी सोच को उजागर करता है, जहां एक युवक ने BRO के सरकारी मीलस्टोन पर अपना नाम चिपका दिया. कैमरे के सामने मुस्कुराता युवक शायद इसे स्टाइल समझ रहा था, लेकिन इंटरनेट पर लोगों ने इसे देश की संपत्ति का अपमान मान लिया. अब सवाल सिर्फ स्टिकर का नहीं, बल्कि हमारी नागरिक समझ का बन गया है.

 फोटू ला पास पर स्टिकर

लद्दाख के लेह में स्थित फोटू ला पास करीब 13,479 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और यह इलाका बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन यानी BRO के तहत आता है. वायरल वीडियो में एक युवक महिंद्रा थार गाड़ी से वहां पहुंचता है और सरकारी मीलस्टोन पर ‘गुर्जर’ लिखा स्टिकर चिपका देता है. हैरानी की बात यह है कि वह युवक कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए अपनी इस हरकत पर गर्व भी करता नजर आता है. यह मीलस्टोन सिर्फ एक बोर्ड नहीं, बल्कि उन जवानों और मजदूरों की मेहनत का प्रतीक है, जिन्होंने बेहद कठिन हालात में इन सड़कों का निर्माण किया है.

 वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. यूजर्स ने इसे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला कृत्य बताया और युवक की जमकर आलोचना की. कई लोगों ने लिखा कि BRO के साइनबोर्ड सिर्फ रास्ता नहीं बताते, बल्कि वे उन हजारों लोगों की मेहनत की निशानी हैं, जो जान जोखिम में डालकर बॉर्डर इलाकों को देश से जोड़ते हैं. कुछ यूजर्स ने इसे देश का अपमान तक कह दिया. लोगों का कहना है कि ऐसी हरकतें सिर्फ एक स्टिकर तक सीमित नहीं होतीं, बल्कि यह सोच दिखाती हैं कि कुछ लोग सार्वजनिक संपत्ति को अपनी निजी चीज समझ लेते हैं.

 सख्त कार्रवाई की मांग

वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने BRO, लद्दाख ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन को टैग करते हुए आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की. एक यूजर ने सुझाव दिया कि ऐसे लोगों को सजा के तौर पर महीनों तक BRO के साइनबोर्ड साफ कराने चाहिए, ताकि उन्हें मेहनत की कीमत समझ आए. वहीं कुछ यूजर्स ने दावा किया कि आरोपी की गाड़ी पर पहले से करीब 18 ट्रैफिक चालान लंबित हैं. इस जानकारी के सामने आने के बाद गुस्सा और बढ़ गया. लोगों का कहना है कि अगर पहले ही नियम तोड़ने की आदत है, तो ऐसे लोगों को उदाहरण बनाकर सजा दी जानी चाहिए.

गैर-जिम्मेदार पर्यटन और नागरिक समझ पर सवाल

यह मामला सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि भारत में बढ़ते गैर-जिम्मेदार पर्यटन की तस्वीर है. संवेदनशील बॉर्डर इलाकों में इस तरह की हरकतें सिर्फ कानून तोड़ना नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और सम्मान से भी जुड़ी होती हैं. सोशल मीडिया पर फेमस होने की चाह में लोग यह भूल जाते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति किसी एक की नहीं, बल्कि पूरे देश की होती है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो लोग इसे मजाक समझकर दोहराते रहेंगे. अब जनता चाहती है कि इस केस में ऐसा उदाहरण बने, ताकि आगे कोई पहाड़ों की ऊंचाई पर जाकर ऐसी हरकत करने से पहले सौ बार सोचे.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Leh viral video

Trending news

