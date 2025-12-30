Advertisement
ताऊ तू, मैं तेरी छोरी की उम्र की हूं... स्टेज पर हुई बदतमीजी पर गुस्साई हरियाणवी सिंगर, ठेठ भाषा में समझाया!

Haryanvi Singer Viral Video: हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वह अपने इवेंट के दौरान बदतमीज़ी कर रहे एक उम्रदराज़ शख्स को खुले मंच से टोकती नजर आ रही हैं, जिसने महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 30, 2025, 11:45 AM IST
Haryanvi Singer Pranjal Dahiya: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में हरियाणवी सिंगर और डांसर प्रांजल दहिया अपने लाइव इवेंट के दौरान अचानक परफॉर्मेंस रोकती नजर आती हैं. वीडियो में वह दर्शकों की ओर इशारा करते हुए कुछ लोगों को उनकी बदतमीजी के लिए टोकती हैं. खास तौर पर एक उम्रदराज व्यक्ति की हरकतों से वह इतनी नाराज होती हैं कि मंच से ही उसे चेतावनी देती हैं.

प्रांजल दहिया ने उस शख्स से क्या कहा?

वीडियो में प्रांजल साफ शब्दों में कहती हैं, “तेरी छोरी की उम्र की हूं मैं, कंट्रोल करो.” उनका यह बयान सुनते ही वहां मौजूद बाकी दर्शकों में सन्नाटा छा जाता है. इसके बाद वह पूरे ऑडियंस से सभ्य तरीके से व्यवहार करने की अपील भी करती हैं, ताकि कोई भी कलाकार असहज महसूस न करे. यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और ज्यादातर यूजर्स ने प्रांजल दहिया की हिम्मत की जमकर तारीफ की. लोगों का कहना है कि किसी महिला कलाकार का इस तरह मंच से आवाज उठाना बेहद जरूरी था. कई यूजर्स ने इसे महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा बताया.

 

 

सोशल मीडिया यूजर्स ने क्या-क्या कहा?

कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा कि प्रांजल बिल्कुल सही जगह पर थीं और हर कलाकार को सम्मान मिलना चाहिए. दूसरे ने कहा कि कलाकार स्टेज पर अपनी कला दिखाने आते हैं, न कि किसी की गंदी नजरों का सामना करने. वहीं कई लोगों ने इसे भारतीय समाज में सोच बदलने की जरूरत से जोड़कर देखा. जी न्यूज इस वायरल वीडियो और पोस्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है. यह वीडियो इंस्टाग्राम हैंडल ‘zindagi.gulzar.h’ से शेयर किया गया था, जिसे कुछ ही दिनों में हजारों लोगों ने देखा. पोस्ट में प्रांजल दहिया की नाराजगी और उनके जवाब को प्रमुखता से दिखाया गया.

 

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

haryanvi singerPranjal Dahiya

