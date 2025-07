महाराष्ट्र से कौण है भई, इधर आ... हरियाणवी ताऊ ने मराठी शख्स को बुलाकर पूछा ऐसा सवाल, देशभर में हो रही वाहवाही

Marathi Language Controversy: महाराष्ट्र की स्कूलों में हिंदी पढ़ाने के फैसले के बाद जो विवाद शुरू हुआ था, वह सरकारी आदेश रद्द होने के बाद तो खत्म हो गया, लेकिन मराठी भाषा की अस्मिता को लेकर विवाद अब भी जारी है. एक तरफ मनसे (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) और शिवसेना का कहना है कि जो कोई भी महाराष्ट्र में रहेगा, उसे मराठी सीखनी ही होगी. वहीं दूसरी ओर, मुंबई में रहने वाले कुछ अन्य राज्यों के नेता इस मांग का विरोध कर रहे हैं. इसी बीच एक हरियाणा से जुड़ा वीडियो वायरल हो गया है जो इस बहस को और गहरा बना रहा है.

हरियाणवी ताऊ ने मराठी शख्स से पूछा सवाल

इस वीडियो में एक खेत में खड़ा हरियाणवी ताऊ अचानक आक्रामक अंदाज में पूछता है, "महाराष्ट्र का कौन है यहां, इधर आओ?" जब एक युवक जवाब देता है कि वह महाराष्ट्र से है, तो वह व्यक्ति उसे बुलाता है और पूछता है कि वह कहां का रहने वाला है. युवक कहता है कि वह नासिक से है. फिर वह व्यक्ति उससे हरियाणवी में बोलने को कहता है. जब युवक नहीं बोल पाता तो वह पूछता है, "फिर तू यहां कैसे आया? काम कैसे करता है?" यह सब देख युवक थोड़ा डरा हुआ दिखाई देता है.

A strong message for those politicians who want to divide India on basis of language - A Haryanvi uncle spotted a Maharashtrian working in fields in Haryana- his response has gone viral on SM

"This is your country. Work anywhere, So what if you can't speak local language" pic.twitter.com/wkSvbxE8UD

