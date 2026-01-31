खूनी जंग का हुआ अंत, हाथी बना मेहमान; असम के इस गांव ने पूरी दुनिया को दिखाया, मौत के साये में कैसे बसती है मोहब्बत

कभी खेत उजड़ते थे, कभी जानें जाती थीं और हर रात डर के साये में गुजरती थी. इंसान और हाथी के बीच टकराव यहां रोज़ की कहानी थी. फसलें बचाने की कोशिश में गुस्सा, भय और हिंसा पनप चुकी थी. लेकिन वक्त के साथ एक सोच बदली लड़ने के बजाय साथ जीने की. यही सोच इस गांव की पहचान बन गई. आज यहां हाथी दुश्मन नहीं, मेहमान माने जाते हैं. बिना बंदूक, बिना बाड़ और बिना हिंसा, लोगों ने ऐसा रास्ता चुना जिसने न सिर्फ जानें बचाईं, बल्कि इंसान और प्रकृति के रिश्ते को नई दिशा दी. यह कहानी बताती है कि सह-अस्तित्व कोई सपना नहीं, हकीकत हो सकता है.

इस इलाके में हाथियों की आवाजाही सदियों पुरानी रही है. जंगल और खेती की ज़मीन के बीच यही रास्ते हाथियों के भोजन की तलाश का जरिया थे. लेकिन जैसे-जैसे जंगल सिमटे और आबादी बढ़ी, टकराव बढ़ता गया. फसलें पकते ही हाथी खेतों में घुस आते थे. डर के मारे लोग रात भर जागते, शोर मचाते और कई बार हिंसक टकराव हो जाता. इसका नतीजा जान-माल का नुकसान और हमेशा का तनाव था. हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कई किसान खेती छोड़ने को मजबूर हो गए. इंसान और हाथी दोनों के लिए यह इलाका खतरे का प्रतीक बन गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

लड़ाई नहीं, भोजन बना समाधान

बदलाव की शुरुआत सोच से हुई. हाथियों को भगाने के बजाय उन्हें वही देने का फैसला किया गया, जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी भोजन. गांव वालों ने मिलकर खास ज़मीन चिन्हित की और वहां हाथियों के पसंदीदा चारे की खेती शुरू की. तेजी से उगने वाली घास, धान और फलदार पेड़ लगाए गए, ताकि हाथी गांव के खेतों की ओर न जाएं. देखते ही देखते सैकड़ों एकड़ बेकार पड़ी जमीन हाथियों के लिए भोजन क्षेत्र बन गई. इसका असर साफ दिखा फसल नुकसान तेजी से घटा और पिछले कई वर्षों में किसी की जान नहीं गई. भरोसे की नींव मजबूत हो गई.

जब पूरा गांव बना संरक्षक

इस पहल की सबसे बड़ी ताकत रही सामूहिक भागीदारी. जमीन दान की गई, मेहनत साझा हुई और जिम्मेदारी सबने उठाई. महिलाएं, युवा और बुजुर्ग हर कोई इस बदलाव का हिस्सा बना. पहले जो किसान डर के मारे खेत छोड़ चुके थे, वे अब निश्चिंत होकर खेती करने लगे. हाथियों के आने पर भगाने की बजाय उन्हें दूर से देखा जाने लगा. गांव में यह भावना बनी कि हाथी भी इस जमीन के उतने ही हकदार हैं. इसी सामूहिक सोच ने हिंसा की जगह सहनशीलता को जन्म दिया और गांव की पहचान बदल दी.

सह-अस्तित्व बना नई मिसाल

आज यह गांव सिर्फ संघर्ष खत्म होने की कहानी नहीं है, बल्कि उम्मीद की मिसाल बन चुका है. यहां इंसान और हाथी एक-दूसरे की मौजूदगी को स्वीकार कर चुके हैं. सुबह-सुबह खेतों में घूमते हाथी और दूर से उन्हें निहारते लोग अब आम दृश्य हैं. यह दिखाता है कि विकास और प्रकृति आमने-सामने नहीं, साथ चल सकते हैं. रोजगार, खेती और सुरक्षा सब बेहतर हुए हैं. यह मॉडल बताता है कि अगर सोच बदली जाए, तो सबसे खूनी संघर्ष भी शांति में बदल सकता है. यही वजह है कि यह गांव आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन चुका है.