हाथी ने की ऐसी जिद्द कि केयरटेकर भी रह गया हैरान, आखिर गोद में बैठकर ही माना, देखें वीडियो
Advertisement
trendingNow12935159
Hindi Newsजरा हटके

हाथी ने की ऐसी जिद्द कि केयरटेकर भी रह गया हैरान, आखिर गोद में बैठकर ही माना, देखें वीडियो

Hathi Ka Video: सोशल मीडिया पर एक नन्हे हाथी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह बार-बार अपने केयरटेकर की गोद में बैठने की जिद करता है. उसकी मासूम हरकतों ने लोगों का दिल जीत लिया और यूजर्स ने इसे दिन का सबसे क्यूट वीडियो बताया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 24, 2025, 06:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हाथी ने की ऐसी जिद्द कि केयरटेकर भी रह गया हैरान, आखिर गोद में बैठकर ही माना, देखें वीडियो

Hathi kA Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद प्यारा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक हाथी अपने केयरटेकर के साथ ऐसी हरकत करता दिख रहा है, जिसे देखकर हर किसी का दिल पिघल जाएगा. इस वीडियो में हाथी बार-बार अपने मालिक जैसी शख्सियत की गोद में बैठने की जिद करता नजर आता है. उसकी यह मासूम हरकत न केवल लोगों को हंसने पर मजबूर कर रही है, बल्कि दिल को भी छू रही है. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है और हर कोई इस नन्हे हाथी की मासूमियत पर अपना प्यार लुटा रहा है.

केयरटेकर की गोद में बैठने की जिद

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हाथी कई बार अपने केयरटेकर के पास जाता है और उसकी गोद में बैठने की कोशिश करता है. शुरुआत में केयरटेकर उसे बार-बार मना कर देता है और अलग बैठाने की कोशिश करता है. लेकिन यह नन्हा हाथी मानने को तैयार नहीं होता और बार-बार वापस लौटकर वही हरकत दोहराता है. उसकी इस प्यारी जिद को देखकर केयरटेकर भी आखिरकार हार मान लेता है. वीडियो के अंत में हाथी अपने मालिक की गोद में बैठ ही जाता है और इस नजारे ने सोशल मीडिया पर हर किसी का दिल जीत लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इंस्टाग्राम पर छाया नन्हा हाथी

इस वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @ttxxystory नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो अपलोड होते ही यह चर्चा का विषय बन गया और लोग इस पर जमकर प्यार लुटाने लगे. हजारों लोगों ने इस क्लिप को देखा और लगातार शेयर कर रहे हैं. खास बात यह है कि वीडियो की मासूमियत ने सभी को इतना प्रभावित किया कि लोग बार-बार इसे देखना चाह रहे हैं. इस नन्हे हाथी की जिद और केयरटेकर की मजबूरी का यह मजेदार दृश्य हर किसी को गुदगुदा रहा है और साथ ही जानवरों की निश्छल भावनाओं का एहसास भी करा रहा है.

लोगों की प्रतिक्रियाओं ने जीता दिल

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “इतना प्यारा सीन तो कार्टून में भी नहीं देखा.” वहीं दूसरे ने कमेंट किया, “जानवरों का दिल कितना साफ और मासूम होता है, यही वजह है कि ये भगवान की सबसे अनमोल देन हैं.” कई लोगों ने इसे ‘दिन का सबसे क्यूट वीडियो’ बताया. कुल मिलाकर यह वीडियो इंटरनेट पर सनसनी बना हुआ है और सभी को यह सीख भी दे रहा है कि प्यार और मासूमियत किसी भी दिल को पिघला सकती है. चाहे वह इंसान हो या फिर एक नन्हा हाथी.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

hathi ka videoHathi ka emotional Video

Trending news

भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
Karnataka High Court
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
Ladakh Protests
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
RG Kar Medical College
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
PM Modi
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
Jammu and Kashmir
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
Leh
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
Teen Suicide case
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
Plane Landing Gear
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
medical negligence
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
Hyderabad
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
;