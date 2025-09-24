हाथी ने की ऐसी जिद्द कि केयरटेकर भी रह गया हैरान, आखिर गोद में बैठकर ही माना, देखें वीडियो

Hathi kA Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद प्यारा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक हाथी अपने केयरटेकर के साथ ऐसी हरकत करता दिख रहा है, जिसे देखकर हर किसी का दिल पिघल जाएगा. इस वीडियो में हाथी बार-बार अपने मालिक जैसी शख्सियत की गोद में बैठने की जिद करता नजर आता है. उसकी यह मासूम हरकत न केवल लोगों को हंसने पर मजबूर कर रही है, बल्कि दिल को भी छू रही है. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है और हर कोई इस नन्हे हाथी की मासूमियत पर अपना प्यार लुटा रहा है.

केयरटेकर की गोद में बैठने की जिद

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हाथी कई बार अपने केयरटेकर के पास जाता है और उसकी गोद में बैठने की कोशिश करता है. शुरुआत में केयरटेकर उसे बार-बार मना कर देता है और अलग बैठाने की कोशिश करता है. लेकिन यह नन्हा हाथी मानने को तैयार नहीं होता और बार-बार वापस लौटकर वही हरकत दोहराता है. उसकी इस प्यारी जिद को देखकर केयरटेकर भी आखिरकार हार मान लेता है. वीडियो के अंत में हाथी अपने मालिक की गोद में बैठ ही जाता है और इस नजारे ने सोशल मीडिया पर हर किसी का दिल जीत लिया है.

इंस्टाग्राम पर छाया नन्हा हाथी

इस वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @ttxxystory नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो अपलोड होते ही यह चर्चा का विषय बन गया और लोग इस पर जमकर प्यार लुटाने लगे. हजारों लोगों ने इस क्लिप को देखा और लगातार शेयर कर रहे हैं. खास बात यह है कि वीडियो की मासूमियत ने सभी को इतना प्रभावित किया कि लोग बार-बार इसे देखना चाह रहे हैं. इस नन्हे हाथी की जिद और केयरटेकर की मजबूरी का यह मजेदार दृश्य हर किसी को गुदगुदा रहा है और साथ ही जानवरों की निश्छल भावनाओं का एहसास भी करा रहा है.

लोगों की प्रतिक्रियाओं ने जीता दिल

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “इतना प्यारा सीन तो कार्टून में भी नहीं देखा.” वहीं दूसरे ने कमेंट किया, “जानवरों का दिल कितना साफ और मासूम होता है, यही वजह है कि ये भगवान की सबसे अनमोल देन हैं.” कई लोगों ने इसे ‘दिन का सबसे क्यूट वीडियो’ बताया. कुल मिलाकर यह वीडियो इंटरनेट पर सनसनी बना हुआ है और सभी को यह सीख भी दे रहा है कि प्यार और मासूमियत किसी भी दिल को पिघला सकती है. चाहे वह इंसान हो या फिर एक नन्हा हाथी.