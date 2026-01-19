Advertisement
Baby Hathi Ka Video: कैफे में अचानक घुस आया बेबी हाथी! लोगों को लगा आ गई मौत, पर इसकी हरकत देख भावुक हो गए लोग

Baby Hathi Ka Video: कैफे में अचानक घुस आया बेबी हाथी! लोगों को लगा आ गई मौत, पर इसकी हरकत देख भावुक हो गए लोग

 Viral Video: कैफे में अचानक नन्हा हाथी ‘कस्टमर’ बनकर पहुंच गया. पहले लोग डर गए, फिर उसकी मासूमियत ने दिल जीत लिया. दूध पीते हाथी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 

Jan 19, 2026, 11:04 PM IST
Baby Hathi Ka Video: कैफे में अचानक घुस आया बेबी हाथी! लोगों को लगा आ गई मौत, पर इसकी हरकत देख भावुक हो गए लोग

Trending Video: सोचिए आप आराम से कैफे में बैठे चाय-कॉफी की चुस्की ले रहे हों और अचानक दरवाजे से एक नन्हा हाथी अंदर आ जाए. पहले पल में तो दिल की धड़कन तेज होना लाजिमी है. कुछ ऐसा ही नजारा इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखने को मिला है. यह वीडियो इतना क्यूट है कि डर कुछ ही सेकंड में गायब हो जाता है और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. नन्हा हाथी किसी उग्र जानवर की तरह नहीं, बल्कि मासूम बच्चे की तरह कैफे में दाखल होता है. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.

चानक कैफे में हुआ बेबी हाथी का एंट्री

वायरल वीडियो एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कैफे के अंदर लोग आराम से बैठे हुए हैं. तभी अचानक एक हाथी का बच्चा अंदर आता है. उसे देखते ही वहां मौजूद लोगों में हलचल मच जाती है. कुछ लोग डर के मारे अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाते हैं, तो कुछ पीछे हटने लगते हैं. आखिर हाथी का नाम सुनते ही डर लगना स्वाभाविक है. कुछ सेकंड के लिए पूरे कैफे में सन्नाटा छा जाता है और लोग समझ नहीं पाते कि अब आगे क्या होगा.

हालांकि अगले ही पल माहौल पूरी तरह बदल जाता है. नन्हा हाथी बेहद शांत और मासूम अंदाज में अंदर खड़ा रहता है. वह न तो किसी को नुकसान पहुंचाता है और न ही कोई उग्र हरकत करता है. कैफे में मौजूद एक शख्स आगे बढ़कर उसे दूध ऑफर करता है. हाथी का बच्चा भी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह दूध पीता नजर आता है. यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग भी रिलैक्स हो जाते हैं और डर की जगह चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. यही पल इस वीडियो को खास बना देता है.

 सोशल मीडिया पर यूजर्स का प्यार

हाथी के बच्चे की यह “कस्टमर एंट्री” सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रही है. वीडियो पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. कोई लिख रहा है, “इतना क्यूट कस्टमर आज तक नहीं देखा,” तो कोई कहता है, “पहले डर गया था, फिर दिल जीत लिया.” कई यूजर्स इसे इंसान और प्रकृति के बीच के खूबसूरत रिश्ते का उदाहरण बता रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे वीडियो दिनभर की थकान दूर कर देते हैं.

 

 खुशी के साथ चिंता भी, उठे अहम सवाल

हालांकि वीडियो को लेकर कुछ लोगों ने चिंता भी जताई है. उनका कहना है कि जंगली जानवरों का इस तरह रिहायशी या सार्वजनिक जगहों पर आना सामान्य नहीं है. इसके पीछे जंगलों के सिमटने और प्राकृतिक आवास कम होने की समस्या हो सकती है. जानवरों और इंसानों, दोनों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. बावजूद इसके, यह वीडियो फिलहाल लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहा है और इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

