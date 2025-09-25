Advertisement
बारिश में भीग रही थी महिला तुरंत पहुंचे ये जानवर और अपने शरीर से ढक लिया, वीडियो देखकर चौंक जाएगे

Viral Video: हाथी काफी भावुक और दयालु होते हैं और कई बार ये अपनी समझदारी से दूसरे की जान भी बचाते हैं. ये न केवल अपने लिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी प्यार, देखभाल और सहानुभूति रखने में सक्षम होते हैं जिन पर वे भरोसा करते हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 25, 2025, 05:55 PM IST
बारिश में भीग रही थी महिला तुरंत पहुंचे ये जानवर और अपने शरीर से ढक लिया, वीडियो देखकर चौंक जाएगे

Viral Video: कई बार जानवर इंसानों से ज्यादा मददगार साबित हो जाते हैं. जानवरों में भी इंसानियत होती है. कई बार तो इंसान खड़े रह जाते हैं और जानवर मदद के लिए आ जाते हैं. इंसान और जानवरों के बीच भरोसे और प्यार का गहरा रिश्ता होता है. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो आपके दिल को छू जाएगा. एक महिला बारिश में भीग रही थी तो हाथियों ने उसे घेर लिया और बारिश के पानी में भीगने नहीं दिया. इस महिला के प्रति इन हाथियों का प्यार अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बारिश से कैसे बचाते हैं हाथी?
इंटरनेट पर छा रहे वीडियो में दिखता है कि एक महिला हाथियों के आगे चल रही है. इस दौरान बारिश तेज हो जाती है और ये महिला भीगने लगती है. बारिश के शुरू होते ही हाथी ने इस महिला को भीगने से बचाने के लिए महिला को जल्दी से अपने पेट के नीचे खींच लिया. यह हाथियों की असाधारण दयालुता और बुद्धिमत्ता का सिर्फ एक उदाहरण है. हाथी बेहद भावुक प्राणी होते हैं, जो न केवल अपने लिए, बल्कि उनकी भी देखभाल रखने में सक्षम होते हैं जिन पर वे भरोसा करते हैं.
यह भी पढ़ें: पानी पी रहा था चीता और अंदर से निकल आया खूंखार शिकारी, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

 

तीन हाथियों ने की महिला की सुरक्षा?
सबसे पहले महिला के पीछे चल रहा विशालकाय हाथी महिला को अपनी सूंड से अपने पैरों के पास कर लेता है, ताकि उस महिला पर बारिश का पानी ना आए. इसके बाद दूसरा हाथी आता है और वो भी अपनी सूंड से इस महिला को बारिश से बचाने लगता है. इसके बाद तीसरा हाथी भी सामने आकर खड़ा हो जाता है. ताकि सामने से बारिश की बोछार महिला तक ना पहुंच सके. इस महिला के प्रति इन हाथियों का प्रेम अद्भुत है और अब हाथियों के प्यार का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: बेबस होकर डूबते हिरण को देखते रहे साथी, तभी फरिश्ता बनकर पहुंचा ये जानवर, खूबसूरत वीडियो देख रह जाएंगे दंग

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lek Chailert (@lek_chailert)

किसने शेयर किया ये खूबसूरत वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @lek_chailert नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 10 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 81 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं. 

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने कई खूबसूरत कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये देखकर मेरी आंखें भर आईं, प्यारे जानवरों से प्यार, देखभाल और सुरक्षा पाना कितने सम्मान की बात है." 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

elephantsanimal lifeanimals loveviral

;