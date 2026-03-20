हाथी को दी चुनौती तो गजराज ने चींटी की तरह मसल दिया ये खूंखार जानवर! वीडियो देख फटी रह जाएंगे आंखें

Angry Elephant Video: यूं तो सोशल मीडिया पर जंगली जानवरों के वीडियो खूब पसंद किए जाते हैं. कई बार जानवर क्यूट एक्टिविटी करते नजर आते हैं जो लोगों को हंसा देते हैं. वहीं कई बार जानवरों को ऐसा रूप देखने को मिलता है जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए. ऐसा ही हाथी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने गैंडे को उसकी औकात दिखा दी.

यूं तो हाथी काफी शांत, समझदार और सामाजिक प्राणी है, लेकिन जब ये हाथी बिगड़ता है तो भारी नुकसान पहुंचाता है. भारी भड़कम हाथी को देख कई बार जंगल का राजा शेर भी पीछे कदम खींच लेता है. इस बार एक गैंडा हाथी को ललकारता नजर आया इसके बाद हाथी ने अपनी विशाल सूंड और दांतों से गैंडे को घायल कर दिया.

गैंडे को याद दिलाई औकात

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हाथी अपनी मस्ती में मस्त चल रहा है तभी वहां एक गैंडा आ जाता है. इसके बाद गैंडा हाथी के इलाके में उसे चुनौती देने लगता है और उसपर हमला करने का फैसला करता है. हालांकि गैंडे को अपनी हैसियत पता है, इसलिए उसकी चाल में डर साफ नजर आता है. जैसे जैसे हाथी आगे बढ़ता है गैंडा अपने कदम पीछे खींचता दिखाई देता है.

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गैंडे को कर दिया जख्मी

इसके बाद गैंडे ने हिम्मत दिखाई और हाथी पर हमला कर दिया. जैसे ही उसने अपने ताकतवर सींघ से हाथी की सूंड पर हमला बोला वैसे ही हाथी ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए गैंडे को अपनी सूंड से रौंद दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी ने अपने बड़े दांत गैंडे के पेट में घुसा दिए जिससे गैंडा बुरी तरह घायल हो गया और वहां से दुम दबाकर भाग गया.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @scribe9104 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक पोस्ट पर 1.7 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इसके अलावा यूजर बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "गैंडे का करियर खत्म हो गया." दूसरे यूजर ने लिखा, "अब इसकी आने वाली पीढ़ी भी गजराज के पास नहीं जाएगी." वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा गया, "दूरी बनाए हुए हाथी से भी गैंडा लड़ने पहुंच ही गया. तुरंत समझ में आ गया कि गलत नंबर मिल गया है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.