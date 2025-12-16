इस भूतिया आईलैंड में कोई भी जिंदा नहीं बचा, टूरिस्ट भी जाने से डरते हैं! जानें कहां है और क्यों हुआ ऐसा?

Trending Photos
Hashima Island In Japan: जापान के नागासाकी तट से करीब 15 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच एक छोटा सा द्वीप है, जिसे हाशीमा आइलैंड कहा जाता है. इसकी बनावट इतनी अजीब है कि दूर से देखने पर यह किसी विशाल युद्धपोत जैसा लगता है, इसी वजह से इसे गुनकानजिमा या बैटलशिप आइलैंड भी कहा गया. कभी यहां इंसानों की आवाजें गूंजती थीं, लेकिन आज टूटती इमारतें, खाली कमरे और जर्जर गलियारे सिर्फ डरावनी खामोशी बयां करते हैं.
कब और कैसे बना यह द्वीप?
1810 में समुद्र के नीचे कोयले की खोज के बाद इस द्वीप की किस्मत बदली. 1890 में मित्सुबिशी कंपनी ने इसे खरीदा और यहां डीप सी कोल माइन शुरू की. मजदूरों के रहने के लिए समुद्र में दीवारें बनाकर जमीन बढ़ाई गई और ऊंची कंक्रीट इमारतें खड़ी की गईं. जापान की पहली हाई-राइज कंक्रीट बिल्डिंग यहीं बनी. स्कूल, अस्पताल, सिनेमा और स्वीमिंग पूल तक मौजूद थे, जिससे यह एक बंद लेकिन पूरी तरह आत्मनिर्भर दुनिया बन गया.
क्यों कहा गया इसे ‘हेल आइलैंड’?
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस द्वीप का सबसे काला दौर शुरू हुआ. 1930 से 1945 के बीच हजारों कोरियाई और चीनी मजदूरों को जबरन यहां लाया गया और अमानवीय हालात में काम कराया गया. खतरनाक सुरंगों, भूख, बीमारी और थकान के कारण करीब 1300 लोगों की मौत मानी जाती है. युद्ध के बाद भी कई मजदूर नागासाकी में राहत कार्य के दौरान रेडिएशन का शिकार हुए.
1974 में अचानक क्यों खाली हो गया पूरा द्वीप?
1960 के दशक में जापान ने कोयले की जगह पेट्रोलियम को अपनाया और कोयले की मांग तेजी से गिर गई. जनवरी 1974 में खदान बंद हुई और अप्रैल आते-आते करीब 5000 लोग एक झटके में द्वीप छोड़कर चले गए. लोग इतनी जल्दी में थे कि उनके घरों में सामान, बर्तन और निजी चीजें आज भी वैसे ही पड़ी हैं. करीब 30 साल तक यह द्वीप पूरी तरह बंद रहा.
दुनिया की नजर में फिर कैसे आया हाशीमा आइलैंड?
2000 के बाद इंटरनेट पर इसकी खंडहरों वाली तस्वीरें वायरल होने लगीं. जेम्स बॉन्ड फिल्म स्कायफॉल समेत कई फिल्मों ने इससे प्रेरणा ली. 2009 में सीमित टूरिज्म की इजाजत मिली, लेकिन सिर्फ गाइड के साथ. 2015 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, हालांकि जबरन मजदूरी के इतिहास को लेकर विवाद भी हुआ. आज हाशीमा टूटी इमारतों, जंग लगे सामान और प्राकृतिक आपदाओं से पिटे ढांचे के रूप में खड़ा है. स्थानीय लोग और टूरिस्ट यहां अजीब एहसास और आत्माओं की मौजूदगी की बातें करते हैं. कई लोग अंदर झांकने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते.