घर की दीवार तोड़ी तो निकला भूतिया राज, 1930 के इस मकान में छिपा था ऐसा कमरा जिसे देखकर उड़ गए होश

Hidden Room Discovery: नया घर खरीदते समय लोग नमी, सीलन, खिड़कियों की हालत और बिजली जैसी चीजों की जांच जरूर करते हैं. लेकिन कई बार कुछ राज ऐसे होते हैं जो कागजों में भी दर्ज नहीं होते. ऐसे ही एक कपल के साथ हुआ, जिन्होंने 1930 के दशक में बने एक पुराने घर में शिफ्ट होने के बाद ऐसा रहस्य खोज निकाला, जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी.

यह रहस्यमयी खोज आखिर कब हुई?

यह कपल जो सोशल मीडिया पर Goldenberry नाम से जाना जाता है, हाल ही में अपने नए घर में शिफ्ट हुआ था. घर की मरम्मत के दौरान वे ड्रायवॉल हटाकर नीचे की असली ईंटों को सामने लाना चाहते थे. जैसे ही उन्होंने दीवार तोड़नी शुरू की, उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उन्हें चौंका दिया. दीवार हटाते ही एक बंद दरवाजा नजर आया, जिसके बारे में कपल का दावा है कि किसी को इसके अस्तित्व की जानकारी नहीं थी. यह दरवाजा घर खरीदते वक्त किसी दस्तावेज में दर्ज नहीं था. कपल का मानना था कि शायद पुराने मालिक को भी इसके बारे में पता नहीं होगा. इसी वजह से उन्हें लगा कि यह कोई भूतिया कमरा हो सकता है.

दरवाजा खोलने पर क्या निकला भूतिया कमरा?

कई सालों से बंद रहने के कारण दरवाजा बुरी तरह जाम था और उसमें हैंडल भी नहीं था. काफी मशक्कत के बाद जब दरवाजा खुला, तो अंदर का नजारा देखकर कपल हैरान रह गया. वहां कोई डरावना या भूतिया कमरा नहीं, बल्कि एक पूरा बाथरूम मौजूद था, जो सालों से छुपा हुआ था. टिकटॉक वीडियो में कपल ने मजाकिया अंदाज में कहा कि सभी लोग भूतिया कमरे की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अंदर दूसरा बाथरूम निकला. उन्होंने बताया कि पुराने मालिकों ने जानबूझकर दरवाजे पर प्लास्टर कर दिया था. उनके मुताबिक घर भूतिया नहीं है, बस इसमें कारीगरी काफी खराब थी.

इसके बाद कौन सा नया खतरा सामने आया?

कपल को बाद में समझ आया कि ऊपर मौजूद उनका मौजूदा बाथरूम ठीक इसी छुपे हुए बाथरूम के ऊपर बना है. जब उन्होंने छत का एक पैनल हटाया तो पता चला कि ऊपर की फर्श बुरी तरह कमजोर हो चुकी है. इससे उनका बाथटब नीचे गिरने का खतरा पैदा हो गया था. कपल ने मजाक में कहा कि वे बस एक बबल बाथ दूर थे, जिससे फाइनल डेस्टिनेशन जैसी चेन रिएक्शन शुरू हो सकती थी. यह खोज भले ही भूतिया न हो, लेकिन घर की छिपी खामियों ने उन्हें बड़ा सबक जरूर दे दिया.