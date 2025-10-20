10 साल का इंतजार... इस Photographer ने एक तस्वीर खींचने के लिए झोंक दी पूरी जिंदगी

कहते हैं जुनून हो तो इंसान असंभव को भी संभव कर देता है. कुछ ऐसा ही कर दिखाया फोटोग्राफर विम वैन डेन हीवर ने तस्वीर ली. जिन्होंने एक परफेक्ट तस्वीर लेने के लिए पूरे दस साल तक इंतज़ार किया. आखिरकार, उन्होंने नामीबिया के वीरान इलाके में धुंध के बीच खड़े भूरे लकड़बग्घे की ऐसी तस्वीर ली कि दुनिया दंग रह गई. इस तस्वीर ने न सिर्फ़ उन्हें ‘वाइल्डलाइफ़ फ़ोटोग्राफ़र ऑफ़ द ईयर’ का खिताब दिलाया, बल्कि यह साबित कर दिया कि सच्ची कला के लिए धैर्य सबसे बड़ी कुंजी है.

10 साल की मेहनत का कमाल

विम वैन डेन हीवर ने यह तस्वीर नामीबिया के कोल्मन्सकॉप नामक जगह पर खींची, जो अब एक वीरान हीरा-खनन बस्ती है. उन्होंने बताया कि भूरे हाइना की तस्वीर लेना आसान नहीं था क्योंकि यह प्रजाति रात में ही बाहर निकलती है और इंसानों से दूरी बनाए रखती है. वैन डेन हीवर ने अटलांटिक महासागर से आने वाले घने कोहरे का इंतजार किया ताकि सही माहौल बन सके. दस साल की कोशिशों और असफल प्रयासों के बाद उन्होंने आखिरकार उस पल को कैद कर लिया जिसने उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई.

पुरस्कार और वैश्विक सराहना

उनकी यह तस्वीर इतनी अनोखी थी कि इसे लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम में प्रदर्शित किया गय. म्यूज़ियम में यह तस्वीर 17 अक्तूबर से लेकर अगले साल 12 जुलाई तक प्रदर्शनी में रहेगी. दर्शक इस तस्वीर को “भय और सुंदरता का अद्भुत संगम” बता रहे हैं. फोटोग्राफर ने कहा, “मेरे लिए यह सिर्फ़ तस्वीर नहीं, बल्कि दस साल की भावनाओं, असफलताओं और उम्मीदों का नतीजा है.”

अन्य फोटोग्राफरों की प्रेरक झलकियां

इस साल की प्रतियोगिता में कई अन्य तस्वीरें भी चर्चा में रहीं. इटली के डोमिनिज़ी ने जंगल काटने वाली मशीनों के बीच एक बीटल की तस्वीर लेकर मानव गतिविधियों से हो रहे पर्यावरण नुकसान को दर्शाया. वहीं, कनाडा के शेन ग्रॉस ने समुद्र तट पर कम ज्वार के समय ‘मोरय ईल’ की अद्भुत तस्वीर ली. 10 साल से कम उम्र की कैटेगरी में यूके की जेमी स्मार्ट ने एक मकड़ी की तस्वीर से सबका दिल जीत लिया. इन सभी ने साबित किया कि फोटोग्राफी सिर्फ़ कैमरे से नहीं, नज़र और सब्र से बनती है.