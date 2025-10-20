Advertisement
trendingNow12968697
Hindi Newsजरा हटके

10 साल का इंतजार... इस Photographer ने एक तस्वीर खींचने के लिए झोंक दी पूरी जिंदगी

Wildlife Photographer; फोटोग्राफर विम वैन डेन हीवर ने नामीबिया के वीरान इलाके में भूरे लकड़बग्घे की परफेक्ट तस्वीर लेने के लिए 10 साल तक इंतजार किया. इस तस्वीर ने उन्हें “वाइल्डलाइफ़ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर” का खिताब दिलाया और दुनिया भर में सराहना मिली.

|Last Updated: Oct 20, 2025, 06:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

10 साल का इंतजार... इस Photographer ने एक तस्वीर खींचने के लिए झोंक दी पूरी जिंदगी

कहते हैं जुनून हो तो इंसान असंभव को भी संभव कर देता है. कुछ ऐसा ही कर दिखाया फोटोग्राफर विम वैन डेन हीवर ने तस्वीर ली. जिन्होंने एक परफेक्ट तस्वीर लेने के लिए पूरे दस साल तक इंतज़ार किया. आखिरकार, उन्होंने नामीबिया के वीरान इलाके में धुंध के बीच खड़े भूरे लकड़बग्घे की ऐसी तस्वीर ली कि दुनिया दंग रह गई. इस तस्वीर ने न सिर्फ़ उन्हें ‘वाइल्डलाइफ़ फ़ोटोग्राफ़र ऑफ़ द ईयर’ का खिताब दिलाया, बल्कि यह साबित कर दिया कि सच्ची कला के लिए धैर्य सबसे बड़ी कुंजी है.

10 साल की मेहनत का कमाल

विम वैन डेन हीवर ने यह तस्वीर नामीबिया के कोल्मन्सकॉप नामक जगह पर खींची, जो अब एक वीरान हीरा-खनन बस्ती है. उन्होंने बताया कि भूरे हाइना की तस्वीर लेना आसान नहीं था क्योंकि यह प्रजाति रात में ही बाहर निकलती है और इंसानों से दूरी बनाए रखती है. वैन डेन हीवर ने अटलांटिक महासागर से आने वाले घने कोहरे का इंतजार किया ताकि सही माहौल बन सके. दस साल की कोशिशों और असफल प्रयासों के बाद उन्होंने आखिरकार उस पल को कैद कर लिया जिसने उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई.

Add Zee News as a Preferred Source

पुरस्कार और वैश्विक सराहना

उनकी यह तस्वीर इतनी अनोखी थी कि इसे लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम में प्रदर्शित किया गय. म्यूज़ियम में यह तस्वीर 17 अक्तूबर से लेकर अगले साल 12 जुलाई तक प्रदर्शनी में रहेगी. दर्शक इस तस्वीर को “भय और सुंदरता का अद्भुत संगम” बता रहे हैं. फोटोग्राफर ने कहा, “मेरे लिए यह सिर्फ़ तस्वीर नहीं, बल्कि दस साल की भावनाओं, असफलताओं और उम्मीदों का नतीजा है.”

अन्य फोटोग्राफरों की प्रेरक झलकियां

इस साल की प्रतियोगिता में कई अन्य तस्वीरें भी चर्चा में रहीं. इटली के डोमिनिज़ी ने जंगल काटने वाली मशीनों के बीच एक बीटल की तस्वीर लेकर मानव गतिविधियों से हो रहे पर्यावरण नुकसान को दर्शाया. वहीं, कनाडा के शेन ग्रॉस ने समुद्र तट पर कम ज्वार के समय ‘मोरय ईल’ की अद्भुत तस्वीर ली. 10 साल से कम उम्र की कैटेगरी में यूके की जेमी स्मार्ट ने एक मकड़ी की तस्वीर से सबका दिल जीत लिया. इन सभी ने साबित किया कि फोटोग्राफी सिर्फ़ कैमरे से नहीं, नज़र और सब्र से बनती है.

TAGS

Wildlife Photographer

Trending news

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के प्रोग्राम में 10 लोग हुए बीमार, कहां हुई लापरवाही?
karnataka
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के प्रोग्राम में 10 लोग हुए बीमार, कहां हुई लापरवाही?
आ रही नई घातक ब्रह्मोस मिसाइल, रेंज इतनी कि इस बार मलबा बन जाएगा पाकिस्तान
Brahmos Missile
आ रही नई घातक ब्रह्मोस मिसाइल, रेंज इतनी कि इस बार मलबा बन जाएगा पाकिस्तान
वर्क प्रेशर, सैलरी में कटौती... Ola कंपनी के इंजीनियर ने की आत्महत्या
crime
वर्क प्रेशर, सैलरी में कटौती... Ola कंपनी के इंजीनियर ने की आत्महत्या
'यही दिवाली की असली मिठास है...', मिठाई की दुकान पर राहुल ने बनाई इमरती-लड्डू
Rahul Gandhi
'यही दिवाली की असली मिठास है...', मिठाई की दुकान पर राहुल ने बनाई इमरती-लड्डू
सेना में क्या होता है 'बड़ा खाना'? दिवाली पर जवानों के साथ दस्तरखान पर बैठे PM मोदी
what is bada khana
सेना में क्या होता है 'बड़ा खाना'? दिवाली पर जवानों के साथ दस्तरखान पर बैठे PM मोदी
राज ठाकरे ने उठाया फेक वोटर्स का मुद्दा, तो किरीट सोमैया ने MNS चीफ पर कसा ऐसा तंज
Raj Thackeray
राज ठाकरे ने उठाया फेक वोटर्स का मुद्दा, तो किरीट सोमैया ने MNS चीफ पर कसा ऐसा तंज
लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा बने जानी दुश्मन, हरि बॉक्सर पर ताबड़तोड़ फायरिंग
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा बने जानी दुश्मन, हरि बॉक्सर पर ताबड़तोड़ फायरिंग
आपने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी... INS विक्रांत पर PM मोदी; जवानों के साथ मनाई दिवाली
diwali 2025
आपने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी... INS विक्रांत पर PM मोदी; जवानों के साथ मनाई दिवाली
INS विक्रांत पर रात में जल्दी क्यों सो गए पीएम मोदी? जवानों से दिवाली पर खोला राज
PM Narendra Modi
INS विक्रांत पर रात में जल्दी क्यों सो गए पीएम मोदी? जवानों से दिवाली पर खोला राज
मास्क पहनना हुआ जरूरी! खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दिवाली से पहले ही बिगड़े हालात
air pollution
मास्क पहनना हुआ जरूरी! खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दिवाली से पहले ही बिगड़े हालात