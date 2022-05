नहीं देखा होगा ऐसा शराबी! खुद पानी में डूब गया लेकिन नहीं गिरने दिया ड्रिंक्स का गिलास

Viral Video: आपने अपने आस-पास बहुत ही शौकीन शराबी देखे होंगे. कुछ शराबी ऐसे होते हैं, जिन्हें हर रोज पीने के लिए ड्रिंक चाहिए ही चाहिए. वहीं, कुछ शौकीन शराबी देर रात तक पीते रहते हैं. हालांकि, हम जिस शराबी की वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आपको मजा ही आ जाएगा. इस शराबी को देखकर आपके भी मुंह से निकल आएगा कि ऐसा शराबी आपने पहले नहीं देखा है.

इस शौकीन शराबी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में यह शराबी कुछ ऐसी हरकत करता है, जिसे देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी. शायद ही आपने इससे पहले शराब का ऐसा शौकीन देखा होगा, जिसने शराब के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी. वीडियो देखकर आप भी कह देंगे कि 'शौक बड़ी चीज है'.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि यह शराबी खुद भले ही पानी में डूब जाता है, लेकिन ड्रिंक्स का गिलास गिरने नहीं देता है. वह ड्रिंक्स के गिलास को डूबने से पहले ही जबरदस्त तरीके से संभाल लेता है. आप देख सकते हैं कि एक शख्स किसी मोटर बोट पर बैठा है. उसके हाथ में आप ड्रिंक का एक गिलास भी देख सकते हैं. तभी अचानक न जाने क्या होता है कि मोटर बोट पानी में पलट जाती है. यहीं पर सबसे बड़ा आश्चर्य होता है. देखें वीडियो-

The drink is safe and that’s what really matters pic.twitter.com/P2VgOSTOa1

— Morissa Schwartz (Dr. Rissy) (@MorissaSchwartz) April 28, 2022