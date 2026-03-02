कभी देखी है भरे तालाब में चलती ट्रेन, बच्चों ने जुगाड़ से बना दी ऐसी रेलगाड़ी; सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

सोशल मीडिया की दुनिया भी बड़ी अतरंगी है, यहां कब क्या देखने को मिल जाए कोई नहीं जानता. कभी कोई रील बनाने के चक्कर में गजब कर देता है, तो कभी कोई ऐसा दिमाग लगाता है कि बड़े-बड़े इंजीनियर भी अपना सिर पकड़ लें. तनाव भरी जिंदगी में चेहरे पर मुस्कान लाने का जिम्मा आजकल इंटरनेट के इन 'वायरल वीडियो' ने ही उठा रखा है. ताजा मामला उन बच्चों का है जिन्होंने खेल-खेल में विज्ञान और जुगाड़ का ऐसा कॉम्बिनेशन बैठाया है कि लोग देखते रह गए. सड़क पर चलती ट्रेन तो सबने देखी है, लेकिन क्या आपने कभी पानी पर तैरती 'डिब्बों वाली रेलगाड़ी' देखी है? अगर नहीं, तो तैयार हो जाइए बच्चों की इस अनोखी 'वॉटर ट्रेन' की सवारी के लिए, जो इन दिनों इंटरनेट पर छाई हुई है.

थर्मोकोल के बॉक्स से बनी 'पानी वाली रेल'

वायरल वीडियो में बच्चों की क्रिएटिविटी का कमाल नजर आ रहा है. अक्सर हमने आइसक्रीम बेचने वालों के पास सफेद रंग के थर्मोकोल बॉक्स देखे होंगे, जिनमें बर्फ और आइसक्रीम रखी जाती है. इन्हीं बॉक्स का इस्तेमाल कर बच्चों ने अपनी एक लंबी नाव तैयार कर ली. उन्होंने कई बॉक्स को एक कतार में लगा दिया और हर बॉक्स के अंदर एक बच्चा बैठ गया. यह नजारा बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे पटरी पर ट्रेन के डिब्बे एक-दूसरे से जुड़े होते हैं.

तालमेल ऐसा कि देखते रह गए लोग

इस 'जुगाड़ वाली रेल' की सबसे खास बात बच्चों का आपसी तालमेल है. आगे बैठा बच्चा अपनी नाव को दिशा दे रहा है और उसे चला रहा है, जबकि पीछे बैठे सभी बच्चों ने एक-दूसरे के बॉक्स को मजबूती से पकड़ा हुआ है ताकि रेलगाड़ी बीच में से टूट न जाए. पानी के बीचों-बीच इस तरह डिब्बों की शक्ल में तैरती नाव का वीडियो देखकर हर कोई उनकी समझदारी और इस मजेदार खेल की तारीफ कर रहा है.

India is not for beginners pic.twitter.com/8A16azRG0l — Namrata (@kaleshikudi) March 2, 2026

सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़

वायरल वीडियो को एक्स (X) पर @kaleshikudi नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा है, "इंडिया बिगिनर्स के लिए नहीं है." वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स शुरू कर दिए. एक यूजर ने इसे "पीक क्रिएटिविटी" बताया, तो दूसरे ने मजाकिया लहजे में लिखा कि "यह तकनीक देश के बाहर नहीं जानी चाहिए." यह वीडियो साबित करता है कि मनोरंजन के लिए महंगे खिलौने नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग और दोस्तों का साथ चाहिए.