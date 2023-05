क्या आपने कभी सांप को जम्हाई लेते देखा है? यह वीडियो देख नहीं होगा आंखों पर विश्वास

यहां हम आपको ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसमें एक सांप को खुले मुंह से जम्हाई लेते हुए देखा जा सकता है. वीडियो को टेरिफायिंग नेचर @TerrifyingNatur ने शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, “क्या आपने कभी सांप को जम्हाई लेते देखा है?”

Have you ever seen a snake yawn? pic.twitter.com/zgbYJhtYVs

Terrifying Nature (@TerrifyingNatur) May 2, 2023