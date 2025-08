क्या आपने पहाड़ों पर लटके लोहे के जाल देखे हैं? जानिए ये असल में क्या करते हैं और कैसे बचाते हैं जान

Landslide Prevention: अगर आप कभी मनाली, शिमला या किसी भी पहाड़ी इलाके जैसे चंडीगढ़-शिमला हाईवे पर गए होंगे तो रास्ते में पहाड़ों पर लगे लोहे के जाल, बोल्ट और सीमेंट के स्ट्रक्चर जरूर देखे होंगे. ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ पत्थर को रोकने का एक जुगाड़ है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी इंजीनियरिंग होती है. दरअसल, ये रॉकफॉल प्रोटेक्शन नेट्स कहलाते हैं. इन्हें इसलिए लगाया जाता है ताकि ढलान से गिरने वाले पत्थर सीधे सड़क पर न आएं और हादसा न हो. इसके अलावा स्नाउट नेट, हेक्सा नेट, स्टील वायर मैश जैसे कई प्रकार होते हैं, जिन्हें अलग-अलग इलाकों की जरूरत के अनुसार फिट किया जाता है.

ये नेट्स कैसे काम करते हैं?

पहाड़ी इलाकों में बारिश या कटाई की वजह से मिट्टी और पत्थर ढीले हो जाते हैं. जब ये गिरते हैं तो ये नेट उन्हें बीच में ही पकड़ लेते हैं. इसके अलावा स्टील रॉड्स और बोल्ट्स का भी इस्तेमाल होता है, जो पहाड़ को मजबूती देने के लिए सीधे उसमें घुसाए जाते हैं. कई बार स्प्रे कंक्रीट भी किया जाता है ताकि सतह मजबूत हो जाए.

These nets, bolts are what have been out all the way on Chandigarh - Shimla highway as well.

Have said many times that if the mountain itself collapses, this won't work

Exact thing can be seen at Bathu Bridge.

Real reason : 4 laning. #HimachalPradesh #Himalayas #landslides pic.twitter.com/jpCk61RObb

