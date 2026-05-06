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Hindi Newsजरा हटकेधरती से जैसे सिंदूर उबल रहा हो... यहां ज्वालामुखी के अंदर उबल रहा है लाल खौलता लावा, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

धरती से जैसे सिंदूर उबल रहा हो... यहां ज्वालामुखी के अंदर उबल रहा है 'लाल खौलता लावा', वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

Lava Fountain In Kilauea: हवाई के प्रसिद्ध किलाऊआ ज्वालामुखी में एक बार फिर लावा का उबलता फव्वारा देखा गया है. वैज्ञानिकों ने मंगलवार से गुरुवार के बीच बड़े विस्फोट की चेतावनी जारी की है. जानें इस खौफनाक मंजर की पूरी सच्चाई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 06, 2026, 09:39 AM IST
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धरती से जैसे सिंदूर उबल रहा हो... यहां ज्वालामुखी के अंदर उबल रहा है 'लाल खौलता लावा', वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

Hawaii Volcano Eruption: प्रकृति जितनी सुंदर है, कभी-कभी उतनी ही विनाशकारी भी नजर आती है. अमेरिका के हवाई द्वीप (Big Island of Hawaii) पर स्थित दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक, किलाऊआ (Kilauea) एक बार फिर अपनी आग उगल रहा है. मंगलवार को ज्वालामुखी के क्रेटर के भीतर लावा का एक विशाल फव्वारा उबलता हुआ देखा गया, जिसने वैज्ञानिकों और स्थानीय निवासियों की चिंता बढ़ा दी है.

दहक उठी हवाई की धरती

हवाई के बिग आइलैंड पर स्थित किलाऊआ ज्वालामुखी के अंदर से लाल लावा उबलकर ऊपर की ओर आ रहा है. नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार, हवाई ज्वालामुखी वेधशाला (Hawaiian Volcano Observatory) ने मंगलवार और गुरुवार 7 मई के बीच संभावित विस्फोट की एक विशेष विंडो की ओर इशारा किया है. ज्वालामुखी के अंदर हो रही इस हलचल को देखकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है.

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कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

ज्वालामुखी के भीतर लावा के बुलबुले और फव्वारे का यह भयानक दृश्य यूएस भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कैमरों में कैद हुआ है. यह सरकारी कार्यालय दुनिया भर में ज्वालामुखियों, भूकंपों और अन्य प्राकृतिक घटनाओं पर चौबीसों घंटे निगरानी रखता है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे धरती के भीतर से पिघली हुई चट्टानें उबलकर बाहर आने की कोशिश कर रही हैं.

 

 

राख और मौसम का बड़ा खतरा

विशेषज्ञों का कहना है कि लावा निकलने की यह प्रक्रिया आमतौर पर 12 घंटे से भी कम समय तक चलती है. हालांकि, असली समस्या ज्वालामुखी से निकलने वाली राख (Ash) है. हवा की दिशा और मौसम के मिजाज के आधार पर यह राख लंबे समय तक हवा में बनी रह सकती है, जो सांस लेने में दिक्कत और हवाई उड़ानों के लिए खतरा पैदा कर सकती है.

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लगातार हो रहे हैं विस्फोट

किलाऊआ ज्वालामुखी का सक्रिय होना कोई नई बात नहीं है. आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2024 से लेकर अब तक इस ज्वालामुखी में दर्जनों बार विस्फोट हो चुके हैं. हर बार होने वाले ये विस्फोट बताते हैं कि बिग आइलैंड की जमीन के नीचे कितनी प्रचंड ऊर्जा दबी हुई है. हालांकि, प्रशासन ने अभी तक जान-माल के नुकसान की कोई तत्काल रिपोर्ट नहीं दी है.

प्रशासन की तैयारी और निर्देश

संभावित विस्फोट को देखते हुए स्थानीय लोगों को ज्वालामुखी वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है. हवाई ज्वालामुखी वेधशाला पल-पल की रिपोर्ट जारी कर रही है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके. हवा में मौजूद राख के कणों से बचने के लिए मास्क और सुरक्षा उपकरणों के उपयोग की चेतावनी भी दी गई है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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