सुनामी आए तो आए, मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगी... चेतावनी के बावजूद Video शेयर कर कही चौंकाने वाली बात

Hawaii Tsunami Alert: हवाई के होनोलूलू शहर की एक महिला शेल्बी के ब्लैकबर्न ने टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि वो सुनामी चेतावनी के बावजूद अपना घर नहीं छोड़ेंगी. शेल्बी अपने छोटे बच्चे के साथ रहती हैं और उनका कहना है कि उन्हें सुनामी सेफ जोन तक पहुंचने के लिए 15 से 20 मिनट तक पैदल चलना पड़ेगा जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल और खतरनाक है.

क्या है सुनामी का खतरा?

दरअसल, रूस के पास 8.8 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसके बाद रूस के कुरिल द्वीप और जापान के होक्काइडो द्वीप के तटीय क्षेत्रों में सुनामी की लहरें आ चुकी हैं. अब अलास्का, हवाई और न्यूजीलैंड तक के कई तटीय इलाकों में चेतावनी जारी की गई है. होनोलूलू का वाइकिकी बीच इलाका जहां शेल्बी रहती हैं, खासतौर पर खतरे में माना जा रहा है.

महिला का क्या कहना है?

शेल्बी वाइकिकी बीच के पास एक 13वीं मंजिल वाले कॉन्डो में रहती हैं. उनका कहना है, "मेरे पास कार नहीं है और अगर कार होती भी, तो सड़कें पूरी तरह से ट्रैफिक से जाम हैं." उन्होंने बताया कि निकटतम सेफ जोन पैदल 15–20 मिनट दूर है और इस दूरी को बेटी के साथ तय करना संभव नहीं है.

MOTHER AND DAUGHTER WAIT IN WAIKIKI CONDO AS TSUNAMI APPROACHES

“I don’t want to risk leaving with my daughter,” she says as sirens blare across Hawaii.

Waikiki Beach is in the path. The clock is ticking.

This is real. Pray for everyone still there. pic.twitter.com/ttfcFcerYm

— HustleBitch (@HustleBitch_) July 30, 2025