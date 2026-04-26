ये है समंदर पर तैरने वाला पहाड़! हर साल बदल देती है अपनी जगह, सोच में हैं वैज्ञानिक

Hawaiian Islands Movement Facts: दुनिया के नक्शे में हवाई द्वीप हमेशा एक ही जगह नजर आते हैं, लेकिन असल में ये धीरे-धीरे खिसक रहे हैं. सुनने में यह बात अजीब लग सकती है, क्योंकि हमें कभी इसका एहसास नहीं होता. लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार, हर साल ये द्वीप कुछ सेंटीमीटर आगे बढ़ते हैं. इसकी गति इतनी धीमी है कि आम आंख इसे पकड़ नहीं पाती. आइलैंड का यह बदलाव सैटेलाइट और जीपीएस (GPS) डेटा से वैज्ञानिकों की नजर में आ रहा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कोई मजाक नहीं बल्कि पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स (Tectonic Plates) की गति के कारण हो रहा है. भले ही हम जमीन को स्थिर मानते हों, लेकिन असल में पूरा प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) एक कन्वेयर बेल्ट की तरह आगे बढ़ रहा है.

हर साल थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ते हैं द्वीप

वैज्ञानिकों का कहना है कि हवाई आइलैंड जिस जमीन पर टिके हैं, वह खुद एक बड़ी टेक्टोनिक प्लेट का हिस्सा है. यह प्लेट लगातार चल रही है और उसी के साथ द्वीप भी आगे बढ़ते जा रहे हैं. यह गति बहुत धीमी, करीब 7 से 10 सेंटीमीटर प्रति साल की है. इसका मतलब, जितनी तेजी से आपके नाखून बढ़ते हैं, लगभग उतनी ही रफ्तार से ये द्वीप भी अपनी जगह बदलते रहते हैं.

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क्यों खिसकते हैं ये द्वीप?

वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे धरती के अंदर चल रही प्रक्रिया जिम्मेदार है. हमारी पृथ्वी कई बड़ी प्लेटों में बंटी हुई है, जो लगातार हिलती-डुलती रहती हैं. हवाई द्वीप जिस प्लेट पर हैं, उसे पैसिफिक प्लेट कहा जाता है. यह प्लेट धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रही है और उसी के साथ ये द्वीप भी खिसक रहे हैं.

ज्वालामुखी से बने, और चलते भी वही हैं

हवाई द्वीप असल में ज्वालामुखी से बने हैं. समुद्र के नीचे से लावा निकलकर धीरे-धीरे ऊपर आया और लाखों साल में इन द्वीपों का आकार बना. दिलचस्प बात यह है कि जहां से लावा निकलता है, वह जगह लगभग स्थिर रहती है, लेकिन उसके ऊपर की प्लेट खिसकती रहती है. इसी वजह से एक के बाद एक नए द्वीप बनते गए और पुरानी जमीन धीरे-धीरे आगे बढ़ती गई.

नॉर्मल आंखों से क्यों नहीं दिखता बदलाव?

अब सवाल यह है कि अगर द्वीप खिसक रहे हैं, तो हमें यह दिखते क्यों नहीं? इसकी असल वजह यह है कि इसकी गति बहुत धीमी है. कुछ सेंटीमीटर सालाना बदलाव को इंसान अपने जीवन में महसूस नहीं कर सकता. यह बदलाव हजारों-लाखों साल में साफ नजर आता है, जब पूरी जमीन का नक्शा बदल जाता है.

समय के साथ बनती गई द्वीपों की कतार

इसी धीमी प्रक्रिया के कारण हवाई द्वीप एक सीधी लाइन में फैले हुए नजर आते हैं. पुराने द्वीप आगे की तरफ चले जाते हैं और नए द्वीप पीछे बनते रहते हैं. इसका मतलब, जो द्वीप सबसे पुराने हैं, वे सबसे आगे हैं और नए द्वीप पीछे बनते जा रहे हैं. यह पूरी श्रृंखला धरती की अंदरूनी हलचल का सबूत मानी जाती है.

क्या इससे कोई खतरा है?

अभी तक वैज्ञानिकों का कहना है कि इस धीमी गति से कोई तात्कालिक खतरा नहीं है. यह एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो करोड़ों साल से चल रही है. हालांकि, ज्वालामुखी और भूकंप जैसी घटनाएं वहां समय-समय पर होती रहती हैं, लेकिन वे अलग वजहों से जुड़ी होती हैं. हवाई द्वीपों का हर साल खिसकना यह दिखाता है कि हमारी धरती कभी स्थिर नहीं रहती.

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